Trung Quốc và muôn cách xử lý độc đáo 'xóa mặt Mbappe'

Người Trung Quốc đang nghĩ ra nhiều cách để tạm xóa hình ảnh Mbappe ở đại lục - Ảnh: JADE GAO

Ngày 8-11, báo Jimu News (Cực Mục Tân Văn) đưa tin về một cách xử lý đặc biệt đối với khuôn mặt Mbappe tại chuỗi siêu thị Zhekou Niu (Chiết Khấu Ngưu) ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Trên những chai nước điện giải Bushuila của Tập đoàn Dongpeng, khuôn mặt Mbappe bất ngờ biến mất, thay bằng hình ông Mã Hân Đồng (Ma Xintong), nhà sáng lập chuỗi siêu thị.

Đáng chú ý, những miếng dán không đơn thuần thay hình đại diện mà còn mang tính châm biếm.

Một mẫu in hình ông Mã Hân Đồng giơ thẻ đỏ như trọng tài bóng đá, kèm dòng chữ: "Không tôn trọng Trung Quốc thì rời sân đi!".

Hình ảnh ông chủ chuỗi siêu thị "rút thẻ đỏ" sau khi đã xóa đi ảnh Mbappe - Ảnh: JIMU NEWS

Phóng viên Lý Hiền Thành (Li Xiancheng) của Jimu News trực tiếp liên hệ cửa hàng tại thành phố Chu Khẩu, Hà Nam. Nhân viên xác nhận đây là những miếng dán được công ty thống nhất thiết kế và sản xuất, nhằm giải quyết lượng nước uống còn tồn kho sau khi Dongpeng chấm dứt hợp tác với Mbappe.

Điều thú vị là giá bán sản phẩm vẫn giữ nguyên, không hề giảm. Trước đó, nhiều hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy những cách xử lý còn kỳ lạ hơn.

Tại một siêu thị thuộc Đại học Kinh tế và Luật Trung Nam, các chai Bushuila có hình Mbappe bị dán băng đen che ngang mắt, giống như những nhân vật muốn giấu danh tính.

Một số hình ảnh khác cho thấy khuôn mặt tiền đạo Real Madrid bị cắt bỏ khỏi nhãn chai, để lại khoảng trống trên bao bì.

Thậm chí, những quảng cáo ngoài trời cũng xuất hiện tình trạng hình ảnh Mbappe bị bóc hoặc khoét phần khuôn mặt.

Tuy nhiên, đây chủ yếu là hình ảnh do cư dân mạng chia sẻ, chưa được xác minh đầy đủ. Thông tin Dongpeng trực tiếp cung cấp miếng dán che mắt cho các cửa hàng cũng chưa được hãng xác nhận.

Trong khi đó, báo Yicai (Đệ Nhất Tài Kinh) ngày 7-11 trực tiếp ghi nhận một phương pháp đơn giản hơn tại Quảng Châu.

Một số siêu thị vẫn tiếp tục bán Bushuila nhưng quay mặt chai in hình Mbappe vào phía trong tủ lạnh. Nhìn từ ngoài, khách hàng chỉ thấy phần nhãn không có hình cầu thủ. Chỉ cần xoay chai nước lại, khuôn mặt Mbappe lập tức xuất hiện!

Không phải nhà bán lẻ nào cũng lựa chọn những cách xử lý hài hước. Theo Yicai, hệ thống đại siêu thị RT-Mart yêu cầu tất cả cửa hàng gỡ sản phẩm in hình Mbappe khỏi kệ, niêm phong và hoàn trả nhà cung cấp.

Nhiều cửa hàng chọn cách xử lý hài hước - Ảnh: JIMU

Các chuỗi Yonghui, Bubugao và Yike cũng triển khai những biện pháp tương tự. Riêng Yike cho biết đã hoàn tất đưa sản phẩm về kho trước ngày 30-10, đồng thời tháo bỏ trang trí tại một cửa hàng từng sử dụng hình ảnh Mbappe.

Thế nhưng với những cửa hàng nhỏ, câu chuyện không đơn giản. Báo Jiemian (Giới Diện Tân Văn) dẫn trường hợp một chủ tiệm ở Trung Sơn, Quảng Đông, được gọi bằng tên thay thế Lý Phân.

Người phụ nữ này còn 10 thùng nước có hình Mbappe và chưa biết xử lý thế nào. Bà đã liên hệ nhân viên phân phối nhưng chưa nhận được câu trả lời rõ ràng về việc đổi hoặc trả hàng.

Một chuyên gia ngành đồ uống giải thích rằng việc chấm dứt hợp đồng quảng cáo khác với thu hồi sản phẩm vì lỗi an toàn thực phẩm. Do đó, nhà sản xuất chưa chắc phải nhận lại toàn bộ hàng đã phân phối.

Một số chỗ gặp khó vì hình Mbappe còn đi chung với các ngôi sao khác - Ảnh: BAIDU

Không chỉ đồ uống, hãng phô mai Milkground cũng xác nhận đã ngừng sử dụng hình ảnh Mbappe và thay các vật phẩm quảng cáo. Tuy nhiên, lãnh đạo hãng cho biết chi phí phát sinh không đáng kể.

Cuộc khủng hoảng bắt đầu từ cuối tháng 10, sau phát biểu gây tranh cãi của Mbappe liên quan đến cố lãnh đạo người Trung Quốc.

Dù ngôi sao người Pháp đã xin lỗi, làn sóng tẩy chay vẫn để lại bài toán khó cho thị trường bán lẻ: hợp đồng quảng cáo có thể chấm dứt chỉ bằng một thông báo, nhưng hàng hóa đã in sẵn khuôn mặt ngôi sao thì không dễ biến mất.

Và từ những chai nước bị che mắt đến màn thay người bằng thẻ đỏ, các nhà bán lẻ Trung Quốc đang cho thấy những cách giải quyết rất khác nhau.