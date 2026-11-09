CĐV Trung Quốc ra yêu sách, Mbappe phải làm gì mới được 'tha thứ'?

Mbappe vẫn đang hứng chịu làn sóng tẩy chay từ Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Cuối tuần rồi, sau khi đại sứ Trung Quốc tại Tây Ban Nha Diêu Kính (Yao Jing) lên tiếng về cuộc khủng hoảng liên quan Mbappe, diễn đàn thể thao Hupu xuất hiện cuộc thảo luận thu hút hàng chục nghìn lượt xem.

Trong đó, một bình luận nổi bật đưa ra yêu cầu cụ thể với ngôi sao người Pháp: "Đã xin lỗi thì ít nhất chính anh phải xuất hiện trước camera, quay một đoạn video. Như vậy mới thể hiện thành ý. Anh chỉ đăng một tuyên bố qua loa như thế mà muốn cho qua chuyện sao?".

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu CĐV Trung Quốc yêu cầu Mbappe trực tiếp lên hình xin lỗi.

Ngay ngày 27-10, khi tiền đạo Real Madrid đăng thư xin lỗi, nhiều người dùng Hupu đã chỉ trích cách xử lý của anh.

Một người viết: "Tôi cứ tưởng anh ta đã quay video xin lỗi, hóa ra chỉ là một văn bản, mà phông chữ cũng không thống nhất. Thái độ như vậy mà gọi là xin lỗi sao?".

Thậm chí, một số người còn đem Lionel Messi ra làm hình mẫu để so sánh.

Một bình luận viết: "Năm 2024, dù chỉ là một sự hiểu lầm, Messi vẫn đích thân quay video giải thích với người hâm mộ chúng tôi. Vậy mà Mbappe không có video xin lỗi, ngay cả thư xin lỗi cũng không viết tay. Chẳng có chút thành ý nào mà còn mong chúng tôi tha thứ?".

Trường hợp được nhắc đến là vụ Messi không ra sân trong trận giao hữu của Inter Miami tại Hong Kong hồi tháng 2-2024.

Sau khi hứng chịu làn sóng chỉ trích tại Trung Quốc, Messi đã đăng video dài khoảng hai phút lên Weibo ngày 19-2, trực tiếp giải thích lý do vắng mặt.

Theo South China Morning Post, video thu hút hơn 41 triệu lượt xem chỉ trong chưa đầy một ngày.

Tuy nhiên, đây chủ yếu là video giải thích và bác bỏ những cáo buộc liên quan động cơ chính trị, không phải lời thừa nhận sai phạm.

Cuộc khủng hoảng của Mbappe bắt đầu ngày 26-10, sau khi anh đưa ra một phát biểu gây tranh cãi liên quan đến Trung Quốc.

Hành động nhạy cảm này khiến hàng loạt doanh nghiệp Trung Quốc chấm dứt hợp tác quảng cáo với Mbappe.

Làn sóng tẩy chay sau đó lan sang Real Madrid. Truyền hình nhà nước CCTV đình chỉ phát sóng La Liga, trong khi nền tảng Migu loại các trận đấu của Real Madrid khỏi lịch truyền hình.

Dù Mbappe, Real Madrid và La Liga lần lượt xin lỗi, tình hình vẫn chưa được giải quyết. Ngày 6-11, trả lời Hãng thông tấn EFE, đại sứ Diêu Kính xác nhận Trung Quốc vẫn duy trì liên lạc với La Liga và Real Madrid.

Ông nhấn mạnh: "Hiện không có đàm phán, nhưng có những cuộc trao đổi dựa trên sự thấu hiểu lẫn nhau".

Nhà ngoại giao cho rằng phát biểu của Mbappe đã làm tổn thương tình cảm của nhiều người Trung Quốc và họ cần thêm thời gian để vượt qua sự việc.

Trong khi đó, Tập đoàn Truyền thông trung ương Trung Quốc (CMG) từng tuyên bố không chỉ xem xét lời xin lỗi mà còn theo dõi những hành động tiếp theo của cầu thủ.

Tuy nhiên, chưa có cơ quan chức năng hay tổ chức bóng đá Trung Quốc nào chính thức yêu cầu Mbappe phải quay video xin lỗi.

Đây mới là yêu sách của một bộ phận CĐV, phản ánh sự bất mãn vẫn tồn tại dù ngôi sao người Pháp đã nhận lỗi.