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Lãnh đạo thể thao Indonesia chỉ trích nặng nề phía Malaysia

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Bộ trưởng Thể thao Indonesia Erick Thohir chỉ trích việc nhiều môn Olympic vắng mặt tại SEA Games 2027, đồng thời gửi thư yêu cầu chủ nhà Malaysia giải thích.

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Bộ trưởng Bộ Thể thao Indonesia Erick Thohir - Ảnh: PSSI

Theo Hãng tin Antara, ông Erick Thohir bày tỏ thất vọng về chương trình thi đấu SEA Games 2027 trong một phát biểu hồi tuần rồi. Ông cho rằng việc không tổ chức nhiều môn thế mạnh của các nước có thể cản trở sự phát triển thể thao Đông Nam Á.

“Chúng ta, các nước Đông Nam Á, có còn cùng tôn trọng sự công bằng và tinh thần thể thao không?”, Antara dẫn lời ông Erick.

Những môn Indonesia phản ứng vì không được đưa vào chương trình gồm leo núi thể thao, đua thuyền, bóng chuyền bãi biển, vật, cờ vua, jujitsu, kickboxing, bóng ném và ba môn phối hợp. Cầu lông cũng không có nội dung đồng đội nam, nữ.

Ông Erick Thohir viện dẫn thành tích Olympic của các nước để củng cố lập luận. "Philippines có những nhà vô địch thể dục dụng cụ, Thái Lan thành công ở taekwondo, Việt Nam cũng từng giành HCV bắn súng (ở Olympic), còn Indonesia có leo núi thể thao và cử tạ", ông Thohir nói.

Trong đoạn phát biểu này, ý của ông Thohir là thể thao Đông Nam Á sở hữu nhiều nhà vô địch đẳng cấp thế giới, chứ không phải nói đến những môn cấp độ Olympic bị Malaysia loại khỏi SEA Games.

Điều ông Thohir muốn nói, đó là việc Malaysia đang đi ngược lại phong trào Olympic, dù thể thao Đông Nam Á ngày càng chứng tỏ được thực lực.

Không dừng ở chỉ trích, ông Erick Thohir cho biết đã gửi thư tới Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, yêu cầu giải thích và thể hiện cam kết. Ông khẳng định một số bộ trưởng thể thao trong khu vực ủng hộ động thái này, đồng thời đề nghị Ủy ban Olympic Indonesia cùng theo đuổi giải pháp ngoại giao.

Phía Malaysia cũng đã lên tiếng đáp lại. Theo Bernama sáng 16-11, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Mohammed Taufiq Johari xác nhận nhận thư của Indonesia ngày 13-11. Ông cho biết Malaysia tôn trọng ý kiến của Indonesia và sẽ trả lời chính thức.

Tuy nhiên, ông Mohammed Taufiq bác bỏ quan điểm cho rằng chủ nhà đơn phương lựa chọn các môn thi đấu. Ông khẳng định chương trình đã trải qua quá trình thảo luận, biểu quyết trong Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, với sự tham gia của các ủy ban Olympic thành viên.

Theo phía Malaysia, số môn đã được nâng từ 38 lên 43 sau khi xem xét đề nghị bổ sung. Việc lựa chọn còn phải tính đến địa điểm thi đấu, kinh phí và các quy định của liên đoàn. Ông Mohammed Taufiq cũng nói lá thư của Indonesia đề nghị bổ sung nội dung, không phải thông báo tẩy chay SEA Games 2027.

Những môn, nội dung đáng chú ý vắng mặt tại SEA Games 2027

Chương trình SEA Games 2027 tại Malaysia gồm 43 môn với 473 nội dung. Nhiều môn quen thuộc không được tổ chức, gồm: vật, cờ vua, kickboxing, jujitsu, leo núi thể thao, ba môn phối hợp, bóng ném và đua thuyền rowing, canoeing. Bóng chuyền bãi biển cũng vắng mặt, trong khi bóng chuyền trong nhà vẫn được giữ lại.

Một số môn tiếp tục góp mặt nhưng bị cắt nội dung quan trọng. Bóng đá giữ bóng đá nam, nữ và futsal nam, nhưng loại futsal nữ, khiến tuyển nữ Việt Nam mất cơ hội bảo vệ HCV giành được năm 2025. Cầu lông không tổ chức đồng đội nam và đồng đội nữ.

Ở nhóm võ thuật, wushu chỉ còn các nội dung biểu diễn, không có đối kháng tán thủ; boxing không tổ chức các hạng cân nữ. Bắn súng vẫn nằm trong chương trình nhưng không có các nội dung đồng đội. Những thay đổi này ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều thế mạnh tranh huy chương của Việt Nam.

Các lãnh đạo thể thao Indonesia - Malaysia 'lời qua tiếng lại' - Ảnh 2.Cắt bỏ quá nhiều môn truyền thống ở SEA Games, Malaysia bị Indonesia công kích

Việc hàng loạt môn quen thuộc bị loại khỏi SEA Games 2027 khiến giới thể thao Indonesia phản ứng mạnh, thậm chí xuất hiện đề xuất cân nhắc tẩy chay đại hội tại Malaysia.

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    Chủ đề: Indonesia futsal SEA Games Malaysia chỉ trích

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