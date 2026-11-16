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Hành trình phi thường của cầu thủ sống sót sau thảm kịch Chapecoense

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Alan Ruschel đến sân Alfredo Jaconi trên vai những người hâm mộ. Anh giơ tay, hát giữa đám đông, chuẩn bị bước vào trận cuối cùng của sự nghiệp. 10 năm trước, làng bóng đá gọi anh là "người sống sót phi thường".

Hành trình phi thường của cầu thủ sống sót sau thảm kịch Chapecoense - Ảnh 1.

Ruschel, người đã trải qua hành trình 10 năm phi thường từ thảm kịch Chapecoense - Ảnh: VITORIA

Ngày 14-11, Ruschel (cựu cầu thủ Chapecoense) vào sân ở phút 74 trận Juventude gặp Botafogo-SP, nhận băng đội trưởng từ Rodrigo Sam. Chiến thắng 2-0 đưa Juventude trở lại Giải vô địch quốc gia Brazil (hạng đấu cao nhất).

Vượt qua ám ảnh Chapecoense

Còn với Ruschel - nhân chứng sống sót từ thảm kịch Chapecoense, phút giây quý giá này giúp sự nghiệp của anh được viên mãn. Ở tuổi 37, cựu cầu thủ của Chapecoense chính thức khép lại sự nghiệp.

Hai lần phẫu thuật đầu gối khiến Ruschel gần như vắng mặt suốt mùa. Đây mới là lần đầu anh ra sân ở giải hạng hai năm nay. Trước đó, anh vẫn tập luyện, đồng hành với đội và giữ tiếng nói trong phòng thay đồ.

Nhưng không ai chê trách Ruschel cả. Vì cả làng bóng đá đều biết, có thể vượt qua ám ảnh tâm lý, trở lại, tiếp tục thi đấu, và không ngừng cày ải suốt 10 năm qua đã là một hành trình quá phi thường của "người sống sót".

Hành trình phi thường của cầu thủ sống sót sau thảm kịch Chapecoense - Ảnh 2.

Một hoạt động tưởng niệm thảm họa Chapecoense 10 năm trước - Ảnh: GLOBO

Tháng 11-2016, Ruschel cùng CLB Chapecoense lên đường sang Colombia dự trận chung kết Copa Sudamericana với Atletico Nacional. Đội bóng đến từ thành phố Chapeco nhỏ bé đang tiến sát danh hiệu châu lục đầu tiên.

Chiếc máy bay chở họ rơi xuống vùng núi gần Medellin sau khi cạn nhiên liệu. Trong 77 người trên khoang, 71 người thiệt mạng. CLB Chapecoense mất phần lớn đội hình, ban huấn luyện cùng nhiều thành viên CLB. Sáu người sống sót, trong đó có ba cầu thủ: Ruschel, thủ môn Jakson Follmann và trung vệ Neto.

Ruschel từng kể với Reuters rằng trước tai nạn, anh chuyển từ phía sau máy bay lên ngồi cạnh Follmann theo lời đề nghị của một lãnh đạo CLB và người đồng đội. Việc đổi chỗ có thể đã giúp anh sống sót. Nhưng khi tỉnh lại, anh phải dần tiếp nhận sự thật về những người đã không trở về.

Cuộc hồi phục không kết thúc khi vết thương lành. Nhà báo Alexandre Alliatti kể trên Globo ngày 15-11 rằng trong buổi tập đầu tiên sau khi hồi phục, Ruschel khựng lại khi nghe đồng đội hò hét vui đùa. Những âm thanh trên sân gợi anh nhớ tới tiếng kêu trong thảm họa.

Theo Alliatti, Ruschel luôn mong được nhìn nhận như một cầu thủ. Trở lại tập luyện, cạnh tranh vị trí và chịu áp lực thành tích cũng là cách anh tìm lại cuộc sống quen thuộc.

Sự chuyên nghiệp đáng nể

Tháng 8-2017, anh khoác băng đội trưởng CLB Chapecoense gặp Barcelona tại Camp Nou. Ruschel thi đấu 35 phút, nhận tràng vỗ tay đứng dậy từ hơn 64.000 khán giả rồi đổi áo với Lionel Messi. Neto và Follmann cũng có mặt, cùng thực hiện nghi thức giao bóng. Follmann bước ra sân với chân giả sau khi phải cắt bỏ một phần chân vì tai nạn.

Ba người đồng đội cùng sống sót, nhưng chỉ Ruschel tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp. Anh mang theo câu chuyện của mình qua nhiều đội bóng, còn Chapecoense bắt đầu cuộc tái thiết với những cầu thủ và thành viên mới.

Phía bên kia biên giới, Atletico Nacional đã đề nghị trao chức vô địch Copa Sudamericana cho đối thủ. 

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Ruschel khi cùng Chapecoense thăng hạng vào năm 2020 - Ảnh: SPORTV

Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ chấp thuận và trao giải tinh thần thể thao cho đội bóng Colombia. Trận chung kết không diễn ra, nhưng cách Atletico Nacional đối xử với Chapecoense trở thành một phần không thể tách rời của câu chuyện ấy.

Barcelona cũng góp sức bằng tiền hỗ trợ tái thiết và một nửa nguồn thu trận giao hữu. Trên sân Camp Nou hôm ấy, những người sống sót được đón chào, còn trên khán đài, hàng chục nghìn người dành cho họ sự động viên.

Đến mùa 2020, Ruschel cùng Chapecoense vô địch Giải hạng hai Brazil. Người sống sót sau chuyến bay năm nào nâng cúp trong màu áo đội bóng cũ. Đằng sau khoảnh khắc ấy là công sức của những người tiếp tục tập luyện, thi đấu và vận hành CLB sau mất mát.

Ruschel không cần dựa dẫm vào ánh hào quang của cảm xúc, của một anh hùng vươn lên từ tấm thảm kịch để tìm suất đá chính trong Chapecoense. 5 năm trước, khi 32 tuổi, Ruschel chấp nhận rời đội, chuyển sang những CLB phù hợp hơn để tiếp tục chơi bóng.

Hành trình phi thường của cầu thủ sống sót sau thảm kịch Chapecoense - Ảnh 4.

Ruschel được đông đảo CĐV Juventude công kênh trong ngày giải nghệ - Ảnh: X

Và "phép màu" anh mang đến một lần nữa xuất hiện, giúp Juventude lên hạng.

Ngày Ruschel giải nghệ, Chapecoense tri ân anh như một biểu tượng hy vọng. CLB nhắc lại việc họ đã cùng đau buồn, cùng ăn mừng và cùng đứng dậy. Sự trở lại của một cầu thủ đã trở thành nguồn động viên cho cả tập thể.

Sau trận cuối cùng của sự nghiệp, Ruschel nói "rồi hai con của tôi sẽ hiểu cha chúng từng trải qua những gì". Câu phát biểu khiến sân Alfredo Jaconi lặng đi vì xúc động, rồi vang dội những tràng vỗ tay đầy cảm xúc.

Sau 10 năm, chương cuối cùng trong câu chuyện trỗi dậy phi thường của Chapecoense đã được hoàn tất. Đó là một chương riêng biệt dành cho người sống sót dũng cảm Alan Ruschel.

Hành trình phi thường của cầu thủ sống sót sau thảm kịch Chapecoense - Ảnh 6.Ngôi sao Malaysia khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ vì sút bóng vào người đối thủ

Hậu vệ Dominic Tan của Malaysia gây phẫn nộ khi sút bóng trúng người cầu thủ Trung Quốc đang nằm sân, châm ngòi cho màn xô xát trong trận giao hữu tối 14-11.

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    Chủ đề: Chapecoense thảm kịch Juventude bóng đá Brazil

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