Tin vui cho cầu thủ Việt Nam: Được mạng lưới Barca, Real Madrid... tiếp cận ở World Cup U17

Các cầu thủ U17 Việt Nam sẽ được đội ngũ tuyển trạch viên hàng đầu thế giới dõi theo ở World Cup U17 2026 - Ảnh: AFC

World Cup U17 năm 2026 tại Qatar không chỉ mang đến cơ hội tranh tài cho thầy trò HLV Cristiano Roland, mà còn để ngỏ những khả năng "bơi ra biển lớn" với các tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam.

Đó là nhờ vào mô hình tổ chức thuận tiện cho việc tìm kiếm tài năng, hỗ trợ tối đa đội ngũ tuyển trạch của các CLB hàng đầu châu Âu ở World Cup U17 2026.

Theo thông tin ngày 14-11 của Ủy ban Olympic Qatar, giải tiếp tục diễn ra tập trung tại khu tổ hợp Aspire Zone, với tối đa tám trận mỗi ngày trong vòng bảng và vòng 32 đội.

Cách tổ chức này từng giúp các tuyển trạch viên quốc tế quan sát nhiều đội bóng tại cùng một địa điểm ở giải năm 2026. Ban tổ chức cũng đã ra thông báo sẽ hỗ trợ tối đa đội ngũ tuyển trạch viên.

Năm ngoái, hơn 130 tuyển trạch viên từ các CLB quốc tế đã đến Qatar. Hãng thông tấn QNA cho biết ban tổ chức xây dựng chương trình hỗ trợ riêng, bao gồm đi lại, chỗ ở và vé xem trận, giúp họ tập trung đánh giá cầu thủ.

Trong số những người có mặt, Cole Bushue, trưởng bộ phận tuyển trạch học viện Chicago Fire của Mỹ, kể ông từng xem năm trận chỉ trong một ngày. Các sân nằm gần nhau giúp ông liên tục chuyển địa điểm theo dõi, còn khách sạn chỉ cách sân khoảng năm phút đi bộ.

Bushue cho biết môi trường thi đấu quốc tế giúp Chicago Fire vừa đánh giá cầu thủ của mình, vừa tìm kiếm những gương mặt có thể gia nhập đội một trong tương lai.

Đại diện bóng đá châu Âu cũng đánh giá cao cơ hội quan sát này. Pedro Ferreirinha, tuyển trạch viên của CLB giàu truyền thống nước Pháp Saint-Etienne, nhận xét việc đối đầu nhiều phong cách giúp ông kiểm tra khả năng thích nghi của cầu thủ.

Ông nhấn mạnh: “Ngoài tài năng, điều quan trọng là đánh giá thái độ và tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ trên sân”.

Điều đó gợi mở cơ hội cho cầu thủ Việt Nam thể hiện nhiều phẩm chất ngoài khả năng ghi bàn. Cách xử lý trước sức ép, khả năng thích nghi và tinh thần thi đấu đều có thể tạo dấu ấn với người tìm kiếm tài năng.

Một trường hợp đáng chú ý sau giải năm 2025 là tiền đạo Ai Cập Hamza Abdelkarim. Ngày 1-2-2026, Barcelona thông báo mượn anh từ Al Ahly, kèm quyền mua. Trong thông báo, đội bóng Tây Ban Nha nhắc rõ Abdelkarim đã tỏa sáng tại World Cup U17 trước đó.

Với Việt Nam, Chu Ngọc Nguyễn Lực đã được FIFA giới thiệu là cầu thủ đáng xem trước giải. Cơ quan này đánh giá cao kỹ thuật và khả năng chuyền bóng đa dạng của tiền vệ thuộc CLB Hà Nội.

Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu một số tuyển trạch viên hàng đầu "chăm chú" dõi theo Chu Ngọc Nguyễn Lực, cũng như nhiều đồng đội của Lực tại World Cup U17 2026.

World Cup U17 khởi tranh ngày 19-11 World Cup U17 năm 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19-11 đến 13-12, quy tụ 48 đội, chia thành 12 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội thứ ba có thành tích tốt nhất giành vé vào vòng 32 đội. Đây là lần đầu tiên U17 Việt Nam góp mặt tại giải. Tại bảng G, Việt Nam lần lượt gặp Bỉ lúc 20h ngày 20-11, New Zealand lúc 22h30 ngày 23-11 và Mali lúc 20h ngày 26-11 (đều theo giờ Việt Nam). Các trận vòng bảng diễn ra tại tổ hợp Aspire Zone, Qatar.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam ở vòng chung kết U17 World Cup 2026 U17 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Bỉ, New Zealand và Mali tại vòng bảng U17 World Cup 2026.



