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'Cầu thủ gốc Hà Lan chọn Việt Nam thay vì Indonesia là lời khẳng định thương hiệu bóng đá Việt'

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HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Đông đảo độc giả của Báo điện tử Tuổi Trẻ tỏ ra thích thú trước thông tin cầu thủ mang trong mình 3 dòng máu Việt Nam, Indonesia và Hà Lan - Thomas Mai Veeren (Mai Công Thành) chọn theo đuổi màu áo Việt Nam.

'Cầu thủ gốc Hà Lan chọn Việt Nam thay vì Indonesia là lời khẳng định thương hiệu bóng đá Việt' - Ảnh 1.

Thomas Mai Veeren (phải) từng trải qua đội U17 Việt Nam trước khi lên tuyển U19 Việt Nam - Ảnh: MINH ĐỨC

Sáng 12-11, Báo điện tử Tuổi Trẻ đăng bản tin "Báo Indonesia thất vọng vì ngôi sao gốc Hà Lan chọn khoác áo Việt Nam", và nhận được rất nhiều phản hồi từ độc giả xoay quanh cầu thủ này.

Cầu thủ Mai Veeren tiếp tục chọn khoác áo U19 Việt Nam

Cụ thể, trang báo MerahPutih của Indonesia bày tỏ thái độ thất vọng khi cầu thủ Mai Veeren tiếp tục chọn khoác áo U19 Việt Nam thay vì gia nhập đội ngũ tuyển thủ gốc Hà Lan - vốn đã quá quen thuộc với bóng đá Indonesia những năm qua.

Tiền vệ trẻ tuổi này sinh tại Hà Lan, có mẹ là người Việt Nam, cha là người Hà Lan gốc Indonesia (bà nội sinh ra tại Indonesia), và về lý thuyết có thể gia nhập đội tuyển cả 3 quốc gia nói trên. 

Thomas Mai không mấy nổi bật trong màu áo U17 Việt Nam, nhưng anh đã nỗ lực và tiếp tục được HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lên tuyển U19 tham dự Panda Cup mới đây. 

Thông tin này được báo Indonesia đăng tải lại, thể hiện thái độ thất vọng pha lẫn tiếc nuối, còn người hâm mộ Việt Nam không khỏi có cảm giác hãnh diện.

"Đọc bài báo mà thấy khoái", độc giả có email leta*****@gmail.com hóm hỉnh, và nhận được hàng loạt lời hưởng ứng.

Ở bên dưới, nhiều độc giả nói cụ thể hơn. Như độc giả tên Tâm bình luận: "Có thể Mai chưa đủ hay để được bóng đá Hà Lan để mắt, nhưng giữa Indonesia và Việt Nam em đã chọn Việt Nam, cho thấy sức hút của bóng đá Việt".

Sức hút của bóng đá Việt

"Mấy năm gần đây Indonesia toàn dùng cầu thủ gốc Hà Lan, nhưng bây giờ một cầu thủ gốc Hà Lan đã chọn màu áo Việt Nam, có lẽ vì họ chọn nền bóng đá tốt hơn", độc giả tên Quang Nguyễn nói. 

Phần đông người hâm mộ đều cho rằng việc Mai Công Thành chọn Việt Nam thay vì gia nhập làn sóng nhập tịch ồ ạt thời gian qua của Indonesia là lời khẳng định sức hút của bóng đá Việt. 

Đồng thời, một số CĐV cũng cho rằng đây là tín hiệu tích cực, thể hiện sự cởi mở của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). 

"Chưa biết em này có thực sự phát triển thành ngôi sao không, nhưng trước tiên cứ thu hút người tài đã", tài khoản Nguyen*********@gmail.com nói.

"Đất lành chim đậu, chúc mừng đội tuyển Việt Nam", độc giả Công Tâm gửi lời.

Một số cổ động viên khác lại cho rằng đây là ảnh hưởng từ gia đình, khi người mẹ Việt Nam của Thomas Mai có tác động lớn đến sự trưởng thành của con trai. 

"Mẹ cháu sẽ vui, cha cháu có chút buồn, nhưng quyết định là ở cháu, ở đâu cũng có dòng máu nguồn gốc của cháu. Cháu chọn về Việt Nam cô rất vui, chúc cháu sẽ gặt hái được nhiều thành công ở quê hương đất mẹ", tài khoản mail****@gmail.com bình luận.

"Dòng máu Việt là 1/2, dòng máu Indo chỉ là 1/4, theo tiêu chí này thì về đội Việt Nam là đúng rồi. Chúc con thành công trong sự nghiệp nhé!", độc giả Hoàng Sa bình luận. 

Hàng loạt bình luận chúc mừng, động viên gửi đến Thomas Mai, một tuyển thủ trẻ đang từng bước tiến gần đến màu áo tuyển quốc gia Việt Nam.

World Cup U17 khởi tranh ngày 19-11

World Cup U17 năm 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19-11 đến 13-12, quy tụ 48 đội, chia thành 12 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội thứ ba có thành tích tốt nhất giành vé vào vòng 32 đội. Đây là lần đầu tiên U17 Việt Nam góp mặt tại giải.

Tại bảng G, Việt Nam lần lượt gặp Bỉ lúc 20h ngày 20-11, New Zealand lúc 22h30 ngày 23-11 và Mali lúc 20h ngày 26-11 (đều theo giờ Việt Nam). Các trận vòng bảng diễn ra tại tổ hợp Aspire Zone, Qatar.

Cầu thủ gốc Hà Lan chọn Việt Nam - Ảnh 3.Báo Indonesia thất vọng vì ngôi sao gốc Hà Lan chọn khoác áo Việt Nam

Thomas Mai Veeren, tên Việt Nam là Mai Công Thành, được báo Indonesia chú ý khi tiếp tục góp mặt ở đội tuyển trẻ Việt Nam, dù có nguồn gốc Indonesia từ gia đình bên nội.

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    Chủ đề: Hà Lan Indonesia Thomas Mai Veeren Mai Công Thành cầu thủ

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