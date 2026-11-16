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Tái xuất ở tuổi 46, Ronaldinho góp công lớn vào bàn thắng của đội nhà

tác giả
QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

Ronaldinho đã tái xuất sân cỏ sau 11 năm, giúp Ravenna giành chiến thắng 2-0 trước Forli vào đêm 15-11 ở Giải hạng nhì Ý (Serie C).

Ronaldinho góp công vào bàn thắng mở tỉ số của đội nhà - Nguồn: Globe

11 năm sau trận đấu bóng đá chính thức cuối cùng, huyền thoại người Brazil Ronaldinho đã trở lại sân cỏ ở tuổi 46, khoác áo CLB Ravenna. Anh khoác áo số 10, ra sân trong đội hình chính, ở vị trí anh yêu thích nhất trong sự nghiệp là tiền đạo, chơi ở cánh trái và được tự do di chuyển khắp sân. 

Dù tuổi tác đã ảnh hưởng nặng nề đến khả năng vận động của Ronaldinho, nhưng ngôi sao này vẫn chứng tỏ được tài năng của mình. Anh ấy đã góp phần vào bàn thắng của Ravenna trong hiệp một bằng một pha kiến tạo. 

Đó là tình huống ở phút 36, Ronaldinho che người khéo léo, rồi chuyền bóng cho Lonardi trước khi cầu thủ này kiến tạo cho hậu vệ Donati tung cú sút mạnh mẽ ghi bàn thắng tuyệt vời giúp Ravenna dẫn trước 1-0.

Ngoài tình huống này, Ronaldinho còn chơi khá tốt trong 45 phút có mặt trên sân và anh đã được người hâm mộ vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Kết quả trận đấu này, Ravenna đã giành chiến thắng chung cuộc 2-0. 

Ronaldinho đã chơi 854 trận trong sự nghiệp, ghi 328 bàn thắng và giành được gần như tất cả danh hiệu cao quý nhất từ cá nhân cho đến tập thể. 

Trận đấu chính thức cuối cùng của "Ro vẩu" là giúp Fluminense thắng Goias 2-0 vào ngày 26-9-2015. Sau hơn 11 năm giải nghệ, Ronaldinho một lần nữa tái xuất trong màu áo Ravenna. Ngoài việc thi đấu, Ronaldinho còn mua cổ phần tại Ravenna. 

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    Chủ đề: Bóng đá Ý tuyển Brazil Ronaldinho

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