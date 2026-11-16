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Tuyển Ý trở lại mặt đất với trận thua đậm trước Bỉ

tác giả
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

Sáng 16-11, tại lượt trận cuối bảng 1 League A UEFA Nations League, tuyển Ý nhận thất bại nặng nề 1-4 trước tuyển Bỉ.

Tuyển Ý trở lại mặt đất với trận thua đậm bẽ mặt - Ảnh 1.

Tuyển Ý để thua bẽ mặt trước Bỉ dù vừa đánh bại một tuyển Pháp hùng mạnh - Ảnh: AFP

Cách đây ít ngày, đội tuyển Ý gây sốc với màn trình diễn vượt trội và đánh bại Pháp hùng mạnh với tỉ số 3-1. Khi đó, truyền thông thế giới bắt đầu ca ngợi Azzurri và HLV Mancini, nhận xét rằng họ đã trở lại với nhóm đội mạnh của thế giới.

Thế nhưng trước Bỉ, Ý trình diễn một lối chơi thảm họa, và biến trận thắng Pháp trước đó giống như một vụ "tai nạn" hơn là đẳng cấp thật sự. Đoàn quân của HLV Mancini chỉ chơi tạm ổn trong hơn 10 phút đầu và có được bàn thắng trước. Rồi sau đó Bỉ hoàn toàn áp đảo, lấn lướt.

Phút 11, sau pha phản xạ xuất thần của thủ thành Donnarumma, Ý tổ chức phản công. Bóng xuất hiện bên cánh phải và Kayode tạt vào vòng cấm. Esposito cho thấy bản năng săn bàn lợi hại với cú lao vào chạm bóng tinh tế để mở tỉ số.

Tuyển Ý trở lại mặt đất với trận thua đậm bẽ mặt - Ảnh 2.

Doku dễ dàng đi bóng trước hàng thủ lỏng lẻo của Ý - Ảnh: AFP

Nhưng đội chủ nhà Bỉ cũng chỉ mất có 3 phút để đưa trận đấu về thế cân bằng. Cú sút bị ngăn chặn của De Bruyne vô tình tạo ra tình huống lộn xộn, khiến hàng phòng ngự tuyển Ý luống cuống. Còn các cầu thủ Bỉ phản ứng rất nhanh, đưa bóng đến chỗ trống cho De Cuyper ghi bàn gỡ hòa.

Đến phút 22, tỉ số được nâng lên 2-1 cho đội chủ nhà. Từ quả phạt góc, Brandon Mechele đánh đầu đưa bóng đi khó chịu. Hàng thủ của Ý lại lúng túng, không thể phá bóng dứt khoát. Lần này đến lượt Nathan Ngoy chớp thời cơ tung cú sút không thể cản phá trong vòng cấm.

Cơn ác mộng của tuyển Ý vẫn chưa dừng lại khi 4 phút sau, họ tiếp tục để cho Bỉ chọc thủng lưới. Lần này, một mình Doku đi bóng giữa vòng vây tới 5 cầu thủ đối phương rồi lạnh lùng dứt điểm cháy lưới Donnarumma.

Lợi thế dẫn 3-1 giúp tuyển Bỉ chơi thong dong. Còn Ý gần như bị đánh sập tinh thần, không thể tạo ra nhiều cơ hội như ở 10 phút đầu trận. Đến phút 80, Moreira ấn định thắng lợi 4-1 cho đội chủ nhà.

Như vậy ở bảng 1, hai đội có vé vào tứ kết UEFA Nations League là Bỉ và Pháp. Ý chỉ đứng hạng 3 ở bảng này và không bị rớt hạng.

Tuyển Ý trở lại mặt đất với trận thua đậm bẽ mặt - Ảnh 3.Vắng Mbappe, tuyển Pháp thua sốc trước Ý

Đội trưởng Mbappe không thể ra sân do chấn thương đã khiến tuyển Pháp "mất lửa", thất bại 1-3 trước Ý trên sân San Siro rạng sáng 13-11 ở loạt trận thứ 5 bảng A1 UEFA Nations League.


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ĐỨC KHUÊ
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    Chủ đề: Bỉ UEFA Nations League Ý

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