Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Vắng Mbappe, tuyển Pháp thua sốc trước Ý

tác giả
QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

Đội trưởng Mbappe không thể ra sân do chấn thương đã khiến tuyển Pháp "mất lửa", thất bại 1-3 trước Ý trên sân San Siro rạng sáng 13-11 ở loạt trận thứ 5 Bảng A1 UEFA Nations League.

Vắng Mbappe, tuyển Pháp thua sốc trước Ý - Ảnh 1.

Cầu thủ Ý ăn mừng sau chiến thắng ấn tượng trước Pháp - Ảnh: REUTERS

Mbappe đã bị chấn thương gân kheo sau khi tập trung cùng đội tuyển Pháp và anh đã không thể ra sân trong trận đấu quan trọng với Ý. Nhưng đoàn quân của HLV Zidane vẫn nhập cuộc tốt hơn và có bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 10 do công của Michael Olise. 

Đó là tình huống mà thủ môn Donnarumma mắc sai lầm chết người, khi thực hiện đường chuyền vào chân của Olise, tạo cơ hội cho tiền vệ này dẫn bóng vào vòng cấm, tung cú sút vào góc gần đánh bại Donnarumma. 

Sau đó đội chủ nhà Ý đã vùng lên và có bàn gỡ hòa 1-1 do công của tiền đạo Esposito với pha dứt điểm cận thành. 

Đến phút 60, tuyển Ý được hưởng phạt đền nhưng Esposito lại sút ra ngoài rất đáng tiếc. 

Nhưng người hâm mộ Ý đã không phải tiếc nuối quá lâu vì chỉ 3 phút sau, Davide Frattesi đã nâng tỉ số lên 2-1 cho đội chủ nhà với cú sút gọn gàng, sau đường căng ngang như đặt của Federico Dimarco. 

Đến phút 75, tuyển Ý một lần nữa được hưởng phạt đền và Esposito đã thành công đánh bại thủ môn Donnarumma để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho chủ nhà. Với chiến thắng này, tuyển Ý đã vươn lên dẫn đầu bảng A1 với 10 điểm, còn Pháp cũng được 10 điểm nhưng xếp thứ hai do kém đối thủ về hiệu số đối đầu. 

Ở trận đấu đáng chú ý khác, tuyển Anh đã đánh bại Croatia 2-1 với hai pha lập công của Morgan Rogers và Harry Kane. Trong khi Tây Ban Nha cũng có chiến thắng 2-0 trước CH Czech với các bàn thắng của Alex Baena và Marc Pubill.

Vắng Mbappe, tuyển Pháp thua sốc trước Ý - Ảnh 3.U23 Việt Nam chia tay Williams Minh Hoàng, Khoa Ngô

Sau trận thắng U23 Singapore ở Gia Lai VTV Cup 2026, Williams Minh Hoàng, Khoa Ngô, Đức Phú và Đinh Quang Kiệt đã chia tay đội tuyển U23 Việt Nam.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tuyển Pháp UEFA Nations League Tuyển Ý Mbappe Zidane

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất