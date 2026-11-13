Vắng Mbappe, tuyển Pháp thua sốc trước Ý

Cầu thủ Ý ăn mừng sau chiến thắng ấn tượng trước Pháp - Ảnh: REUTERS

Mbappe đã bị chấn thương gân kheo sau khi tập trung cùng đội tuyển Pháp và anh đã không thể ra sân trong trận đấu quan trọng với Ý. Nhưng đoàn quân của HLV Zidane vẫn nhập cuộc tốt hơn và có bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 10 do công của Michael Olise.

Đó là tình huống mà thủ môn Donnarumma mắc sai lầm chết người, khi thực hiện đường chuyền vào chân của Olise, tạo cơ hội cho tiền vệ này dẫn bóng vào vòng cấm, tung cú sút vào góc gần đánh bại Donnarumma.

Sau đó đội chủ nhà Ý đã vùng lên và có bàn gỡ hòa 1-1 do công của tiền đạo Esposito với pha dứt điểm cận thành.

Đến phút 60, tuyển Ý được hưởng phạt đền nhưng Esposito lại sút ra ngoài rất đáng tiếc.

Nhưng người hâm mộ Ý đã không phải tiếc nuối quá lâu vì chỉ 3 phút sau, Davide Frattesi đã nâng tỉ số lên 2-1 cho đội chủ nhà với cú sút gọn gàng, sau đường căng ngang như đặt của Federico Dimarco.

Đến phút 75, tuyển Ý một lần nữa được hưởng phạt đền và Esposito đã thành công đánh bại thủ môn Donnarumma để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho chủ nhà. Với chiến thắng này, tuyển Ý đã vươn lên dẫn đầu bảng A1 với 10 điểm, còn Pháp cũng được 10 điểm nhưng xếp thứ hai do kém đối thủ về hiệu số đối đầu.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, tuyển Anh đã đánh bại Croatia 2-1 với hai pha lập công của Morgan Rogers và Harry Kane. Trong khi Tây Ban Nha cũng có chiến thắng 2-0 trước CH Czech với các bàn thắng của Alex Baena và Marc Pubill.