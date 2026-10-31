Chủ tịch bóng đá Pháp lên tiếng bênh vực Mbappe giữa làn sóng phản đối ở Trung Quốc

Mbappe hứng chịu làn sóng chỉ trích lớn từ Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Ông Philippe Diallo lên tiếng bảo vệ Mbappe giữa làn sóng phản đối tại Trung Quốc, xuất phát từ phát biểu liên quan đến một cố lãnh đạo của nước này.

Theo Reuters, ông Diallo cho rằng đội trưởng tuyển Pháp đã giải thích rõ hoàn cảnh đưa ra nhận xét, không có ý xúc phạm và đã xin lỗi. Chủ tịch FFF mong sự việc dừng lại để tiền đạo Real Madrid tiếp tục mùa giải trong điều kiện tốt nhất.

Mbappe đã công khai xin lỗi, thừa nhận phát biểu thiếu cân nhắc và khiến nhiều người Trung Quốc tổn thương.

Một ngày sau, Real Madrid cũng ra thông cáo xin lỗi, đồng thời nhắc lại sự tôn trọng của cầu thủ đối với người dân Trung Quốc.

Tuy nhiên phản ứng đã lan sang lĩnh vực thương mại và truyền hình. Các thương hiệu Mengniu, Milkground và Eastroc Beverage chấm dứt hợp tác với Mbappe.

Theo Reuters, nền tảng Migu không phát trận Real Madrid gặp Racing Santander vào Chủ nhật 1-11.

Chủ tịch La Liga Javier Tebas cũng thành lập bộ phận xử lý khủng hoảng, gặp Đại sứ Trung Quốc tại Tây Ban Nha Diêu nhằm giảm căng thẳng.

Theo AFP, tài khoản Mbappe trên Xiaohongshu, nơi có hơn một triệu người theo dõi, cũng bị đóng băng. Vụ việc vì vậy đã vượt khỏi phạm vi một phát biểu cá nhân, ảnh hưởng đến cả Real Madrid và La Liga tại thị trường Trung Quốc.