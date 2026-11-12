Video: Pha đánh gót điệu nghệ của hậu vệ U23 Việt Nam khiến cầu thủ Singapore ngỡ ngàng

Bảo Long ghi bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Singapore - Video: THANH ĐỊNH/ FPT PLAY

Khoảnh khắc quyết định xuất hiện ở phút 70 của trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Singapore. Trong tình huống bóng lộn xộn trước khung thành U23 Singapore, Văn Thuận và Minh Tâm liên tiếp dứt điểm nhưng chưa thành công.

Bảo Long nhanh chân thực hiện cú đánh gót bất ngờ, đưa bóng vào lưới giữa hàng phòng ngự đối phương.

Pha xử lý ngẫu hứng của hậu vệ cánh trái giúp U23 Việt Nam phá vỡ thế bế tắc sau hơn một giờ tấn công. Thay vì cần đến một cú sút mạnh, sự nhanh nhạy và lựa chọn dứt điểm tinh tế của Bảo Long đã tạo ra khác biệt.

Đáng chú ý, Bảo Long xuất phát từ ghế dự bị. Anh được HLV Đinh Hồng Vinh tung vào sân đầu hiệp hai, trong nỗ lực tìm bàn thắng trước hàng phòng ngự số đông của Singapore.

Trước bàn thắng này, đội chủ nhà liên tục gây sức ép nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội. Williams Minh Hoàng có cú sút trúng xà ngang, còn Ngô Đăng Khoa đưa bóng dội cột dọc.

Bàn thắng của Bảo Long được bảo toàn đến hết trận, giúp U23 Việt Nam duy trì thành tích toàn thắng. Sau hai lượt, đội chủ nhà dẫn đầu với 6 điểm, hơn U23 Qatar 2 điểm.

Ở lượt cuối lúc 19h ngày 14-11, U23 Việt Nam gặp U23 Qatar trên sân Pleiku. Thầy trò ông Đinh Hồng Vinh chỉ cần hòa để giành chức vô địch.

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