Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia, ông Erick Thohir (phải) và Chủ tịch FIFA Infantino - Ảnh: FIFA

Theo báo Antara, bóng đá Indonesia đang đối mặt một làn sóng xung đột lớn trong nội bộ, bắt nguồn từ khoảng một tuần trước và ngày càng leo thang dữ dội.

Nhiều tranh cãi trong nội bộ bóng đá Indonesia

Ngày 17-11, ông Michael Victor Sianipar, chủ tịch Liên đoàn Futsal Indonesia (FFI) đã gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban đạo đức Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), yêu cầu kiểm tra độc lập quá trình ban hành quyết định bãi nhiệm ông khỏi ghế chủ tịch FFI.

Ông Sianipar được đại hội FFI bầu làm chủ tịch nhiệm kỳ 2024–2028. Tuy nhiên, ngày 12-11, PSSI ban hành quyết định chấm dứt công nhận ban lãnh đạo của ông, đồng thời bổ nhiệm thành viên ban chấp hành PSSI Vivin Cahyani làm quyền chủ tịch FFI. Quyết định có chữ ký của các ông Erick Thohir và Yunus Nusi.

Phía ông Sianipar cáo buộc PSSI vượt thẩm quyền, bởi việc bầu hoặc miễn nhiệm chủ tịch một tổ chức thành viên phải được thực hiện thông qua đại hội của tổ chức đó.

FFI cũng cho rằng quyết định được đưa ra mà không có bước yêu cầu giải trình hoặc tạo cơ hội để người bị bãi nhiệm tự bảo vệ.

“FFI luôn cởi mở với việc tổ chức đại hội bất thường, miễn là tuân thủ thủ tục hợp lệ”, ông Sianipar tuyên bố trong thông cáo được Medcom đăng ngày 17-11. Ông nhấn mạnh mục đích khiếu nại là kiểm tra việc tuân thủ điều lệ và giới hạn quyền hạn của lãnh đạo PSSI.

Đáng chú ý, FFI đề nghị điều tra cáo buộc một số thành viên ban chấp hành PSSI gây sức ép lên các tổ chức futsal cấp tỉnh để yêu cầu đại hội bất thường, rồi tham gia quyết định về chính vấn đề này mà không công bố xung đột lợi ích.

FFI yêu cầu lập nhóm điều tra đặc biệt, kiểm tra hồ sơ họp ban chấp hành PSSI và xác minh 48 văn bản đề nghị đại hội bất thường. Đơn được gửi kèm đến FIFA và AFC; hiện chưa có thông báo hai tổ chức này mở điều tra.

Sẽ đưa vụ việc lên FIFA?

Cuộc đối đầu bắt nguồn từ những bất đồng về quản trị và tài chính. Theo Detik, các CLB từng phàn nàn về tiền thưởng, trợ cấp chậm thanh toán. Ngày 3-11, đơn vị điều hành giải thông báo đã thanh toán các khoản trợ cấp, đóng góp cho CLB.

Một ngày sau, ông Sianipar cách chức tổng thư ký FFI là Budi Setiawan. Ông Budi phản đối thủ tục miễn nhiệm. Đến ngày 10-11, 10 CLB futsal chuyên nghiệp yêu cầu đại hội bất thường, trong khi ba thành viên ban chấp hành FFI từ chức.

Đến ngày 12-11, PSSI quyết định miễn nhiệm ông Sianipar, đồng thời bổ nhiệm bà Vivin Cahyani làm quyền chủ tịch FFI để điều hành tổ chức và chuẩn bị đại hội bầu ban lãnh đạo mới. Chính quyết định này khiến ông Sianipar phản đối và gửi đơn tố cáo hai lãnh đạo PSSI.

Ông Michael Victor Sianipar - Ảnh: JANALOKA

PSSI giải thích việc bổ nhiệm quyền chủ tịch nhằm ổn định tổ chức sau khi nhận 48 văn bản yêu cầu đại hội, gồm 20 từ CLB và 28 từ các tổ chức cấp tỉnh. Theo PSSI, số lượng này đáp ứng điều kiện ít nhất hai phần ba thành viên có quyền bỏ phiếu.

“Việc bổ nhiệm quyền chủ tịch là bước chuyển tiếp của tổ chức”, ông Erick Thohir nêu trong thông cáo ngày 13-11. PSSI khẳng định đại hội sẽ là nơi các thành viên lựa chọn lãnh đạo mới.

Trong khi đó, Tổng thư ký Yunus Nusi thông báo PSSI sẽ kiểm toán nguồn tiền ngoài ngân sách nhà nước của FFI để làm rõ việc chậm trợ cấp và nghĩa vụ với các thành viên. Chưa có kết quả kiểm toán được công bố.

Cuộc tranh chấp "nóng" dần khi ông Sianipar gửi đơn đến Ủy ban Đạo đức PSSI và gửi bản sao đến cả FIFA, AFC. Dù chưa chính thức khiếu nại lên Cơ quan đầu não bóng đá thế giới, vụ việc xem như đã đánh động đến cả FIFA.

Ông Erick Thohir: Từ chủ tịch Inter Milan đến bộ trưởng Ông Erick Thohir hiện là Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, đồng thời giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI). Ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng ngày 17-9-2025, sau thời gian đứng đầu Bộ Doanh nghiệp nhà nước. Trước khi tham gia chính trường, ông đã có nhiều dấu ấn trong bóng đá quốc tế. Năm 2012, ông cùng đối tác mua cổ phần chi phối D.C. United tại Giải nhà nghề Mỹ. Năm 2013, ông dẫn đầu nhóm nhà đầu tư tiếp quản Inter Milan, rồi giữ chức chủ tịch CLB danh tiếng của Ý đến năm 2018. Sau đó, ông gia nhập hội đồng quản trị Oxford United tại Anh và trở thành đồng sở hữu CLB cùng doanh nhân Anindya Bakrie. Tại quê nhà, ông từng đầu tư vào Persis Solo trước khi đắc cử Chủ tịch PSSI nhiệm kỳ 2023–2027. Sự nghiệp của ông trải rộng từ đầu tư, điều hành CLB ở nhiều châu lục đến lãnh đạo nền bóng đá và ngành thể thao Indonesia.