Tuyển Indonesia (áo đỏ) nguy cơ tụt hạng vì không thi đấu trong tháng 11 - Ảnh: ANH KHOA

Ngày 16-11, CNN Indonesia đăng bài cập nhật vị trí đội nhà sau khi bỏ lỡ các trận giao hữu quốc tế trong kỳ FIFA Days. Indonesia tạm đứng thứ 116 với 1.166,50 điểm, nhưng những đội phía sau đang áp sát.

Theo trang báo này, Sudan và Estonia chỉ còn kém Indonesia khoảng 10–11 điểm. Khi các đối thủ tiếp tục thi đấu, tuyển Indonesia phải chờ kết quả của họ để biết có giữ được vị trí hay không. Đây vẫn là thứ hạng tạm tính, trước đợt công bố chính thức ngày 18-11.

Sự sốt ruột càng rõ khi truyền thông Indonesia nhìn sang Việt Nam. Ngày 10-11, Sumbawanews đăng bài với tiêu đề: “Việt Nam bận rộn ở bốn cấp độ, tuyển Indonesia không thi đấu trong kỳ nghỉ FIFA”.

Tờ này điểm lại lịch hoạt động từ tuyển quốc gia, U23, U19 đến U17 Việt Nam. Trong đó, tuyển quốc gia dự Casper Cup, U23 tranh tài tại Gia Lai, U19 sang Trung Quốc dự Panda Cup, còn U17 chuẩn bị bước ra sân chơi World Cup. Okezone cũng khai thác sự tương phản giữa lịch thi đấu dày đặc của Việt Nam và việc Indonesia không có trận quốc tế.

Indonesia ban đầu dự kiến gặp Jordan ngày 13-11, nhưng hủy kế hoạch vì tình hình an ninh Trung Đông. Việc tìm đối thủ thay thế không thành khiến thầy trò HLV John Herdman chuyển sang tập huấn tại Bali.

Chuyên gia Akmal Marhali chỉ trích cách chuẩn bị của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI). “Lý do thời gian gấp chỉ là cái cớ”, ông nói với Medcom ngày 10-11. Theo ông, PSSI cần có phương án dự phòng, trong khi chi phí đưa cầu thủ từ nước ngoài về tập trung vẫn phải chi trả.

Không thi đấu không khiến Indonesia tự động bị trừ điểm FIFA. Tuy nhiên, họ mất cơ hội cải thiện điểm số, còn các đối thủ có thể vượt lên. Akmal cũng lo đội tuyển thiếu những trận đấu cần thiết để kiểm nghiệm cầu thủ mới và điều chỉnh lối chơi.

Về dài hạn, cuộc đua vị thế càng đáng chú ý khi AFC nghiên cứu Nations League gắn với vòng loại Asian Cup và World Cup. Dù vậy, thể thức và tiêu chí phân hạng chưa được chốt; chưa thể khẳng định việc bỏ FIFA Days lần này khiến Indonesia mất suất ở hạng đấu cao hơn.

Tối 15-11, Indonesia hòa Bali United 1-1 trong trận đá tập kín, khép lại đợt tập trung. Trong khi đó, tuyển Việt Nam còn trận gặp Kyrgyzstan ngày 17-11 — thêm một cơ hội thi đấu quốc tế mà Indonesia bỏ lỡ trong tháng này.