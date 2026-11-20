U17 Việt Nam hứa hẹn sẽ gây bất ngờ trong ngày ra mắt đấu trường World Cup U17 - Ảnh: VFF

U17 Bỉ được đánh giá vượt trội Việt Nam ở trận ra quân World Cup U17 2026, nhưng những tổn thất lực lượng cùng lịch sử đầy bất ngờ của giải đấu mở ra hy vọng cho thầy trò HLV U17 Việt Nam.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Sven Vermant, U17 Bỉ toàn thắng sáu trận vòng loại Giải U17 châu Âu 2026, ghi 16 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần.

Tại vòng chung kết, họ lần lượt đánh bại Croatia 2-0, Estonia 1-0 và đặc biệt là Pháp 2-1 ở bán kết. Đến trận tranh chức vô địch, Bỉ chỉ chịu thua Ý sau loạt sút luân lưu, khi hai đội hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức.

Đội bóng này còn sở hữu những gương mặt đáng chú ý như Xander Dierckx, cầu thủ của Royal Antwerp đã có kinh nghiệm thi đấu tại giải vô địch quốc gia Bỉ, hay tiền vệ tài năng Jelle Driessen thuộc biên chế Genk.

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Vermant không thể mang lực lượng mạnh nhất đến Qatar.

Theo báo Walfoot của Bỉ, CLB Anderlecht đã từ chối nhả bốn cầu thủ Jayden Onia Seke, Joshua Nga Kana, Noa Ojea và Noah Kalonji. Trong đó, Onia Seke từng ghi bàn vào lưới Pháp tại bán kết U17 châu Âu, còn Ojea lập công ở trận chung kết gặp Ý.

Những tổn thất này ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh hàng công của Bỉ, dù HLV Vermant vẫn tự tin hướng đến mục tiêu vô địch thế giới.

Trước cuộc đối đầu, phần lớn các chuyên trang thống kê bóng đá quốc tế đều đánh giá Bỉ cao hơn Việt Nam.

Mô hình của Betimate dự đoán Bỉ thắng 3-0, với xác suất chiến thắng lên tới 83%. Trong khi đó, SoccerVista đưa ra tỉ số 2-1 nghiêng về đội bóng châu Âu.

Chuyên trang ScoreBat cũng đánh giá khả năng Bỉ chiến thắng là 64%, trong khi cơ hội hòa của Việt Nam đạt 23%.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều dự báo chiến thắng cho Bỉ. OddsGPT xác định hòa 1-1 là tỉ số đơn lẻ có khả năng xảy ra cao nhất, ở mức 12,5%. Dù vậy, hệ thống này vẫn đánh giá tổng xác suất Bỉ giành chiến thắng cao hơn Việt Nam.

Điểm đáng chú ý là các giải bóng đá trẻ thường chứng kiến những kết quả khó lường, ngay cả khi chênh lệch thực lực giữa hai đội rất lớn.

Tại World Cup U17 năm 2023, Indonesia lần đầu góp mặt đã gây bất ngờ khi cầm hòa Ecuador 1-1 ở trận ra quân. Đội bóng Đông Nam Á sau đó tiếp tục hòa Panama với tỉ số tương tự, kết thúc vòng bảng với hai điểm.

Đặc biệt, New Caledonia, một nền bóng đá nhỏ bé ở châu Đại Dương, từng hai lần khiến Nhật Bản mất điểm. Năm 2017, họ cầm hòa đối thủ 1-1 ngay trong lần đầu dự giải. Tám năm sau, New Caledonia tiếp tục gây sốc bằng trận hòa 0-0 trước Nhật Bản tại Qatar.

World Cup U17 năm 2025 còn chứng kiến hàng loạt bất ngờ lớn. Uganda, đội lần đầu tham dự, đánh bại cựu vô địch Pháp 1-0. Một tân binh khác là Zambia cũng xuất sắc cầm hòa Brazil 1-1 ở vòng bảng.

Những kết quả trên cho thấy danh tiếng và truyền thống bóng đá không phải lúc nào cũng quyết định kết quả tại sân chơi U17.

Tất nhiên, Bỉ vẫn là đối thủ trên cơ Việt Nam về trình độ, thể hình lẫn kinh nghiệm thi đấu. Nhưng việc thiếu một số nhân tố tấn công quan trọng có thể khiến đội bóng châu Âu gặp khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ.

Nếu duy trì sự tập trung, hạn chế khoảng trống và tận dụng tốt những cơ hội phản công, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể hy vọng tạo nên bất ngờ trong lần đầu bước ra sân chơi thế giới.

Dự đoán tỉ số: U17 Việt Nam hòa U17 Bỉ 1-1.

Đội hình dự kiến của 2 đội U17 Việt Nam: Lý Xuân Hòa, Hoàng Việt, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Minh Thủy, Văn Dương, Nguyễn Lực, Sỹ Bách, Đại Nhân. U17 Bỉ: Mattis Seghers, Mohamer, Elie Mbavu, Preben Blondeel, Saidi, Louie Van Gelder, Xander Dierckx, Jelle Driessen, Ryan Garcia, Ilyas Benktib, Kiyan Achahbar.