Cựu danh thủ Nuno Gomes chụp ảnh lưu niệm cùng U17 Việt Nam - Ảnh: VFF

Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Bỉ ở trận ra quân bảng G U17 World Cup 2026 diễn ra vào 20h hôm nay (20-11) tại Qatar.

Đây là trận đấu được dự báo đầy khó khăn cho các cầu thủ trẻ Việt Nam khi U17 Bỉ là đương kim á quân U17 châu Âu và là ứng viên nặng ký cho chức vô địch U17 World Cup 2026. Dù vậy, toàn đội quyết tâm thi đấu trận ra trò trước U17 Bỉ.

Đáng chú ý là ngay trước thềm trận đấu, U17 Việt Nam nhận được sự động viên không nhỏ từ cựu danh thủ đội tuyển Bồ Đào Nha Nuno Gomes.

Nuno Gomes từng sát cánh cùng Cristiano Ronaldo ở đội tuyển Bồ Đào Nha trước đây, đồng thời cũng là đồng đội của HLV Cristiano Roland của U17 Việt Nam tại CLB Benfica giai đoạn 2002–2004.

Sự có mặt của Nuno Gomes tại sân tập đã mang đến không khí hào hứng cho các cầu thủ trẻ Việt Nam trong lần đầu tham dự sân chơi thế giới. Cựu danh thủ này đã trò chuyện và chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên U17 Việt Nam cùng lời chúc thi đấu tốt tại U17 World Cup 2026.

Sau khi giải nghệ vào năm 2014, Nuno Gomes không theo đuổi con đường huấn luyện mà chuyển sang công tác quản lý điều hành, chuyên gia bóng đá và đại sứ thương hiệu.

Tại U17 World Cup 2026, Nuno Gomes tham gia với tư cách là FIFA Legend (Huyền thoại FIFA), giao lưu, truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ và tham gia các sự kiện bên lề của ban tổ chức.

U17 Việt Nam thay thủ môn phút chót Do thủ môn Nguyễn Thái Sơn bị chấn thương, nên HLV Cristiano Roland đã phải điều chỉnh danh sách đăng ký thi đấu ở U17 World Cup 2026. Như vậy, U17 Việt Nam hiện có 3 thủ môn là Chu Bá Huấn, Lý Xuân Hòa và Nguyễn Việt Dũng.