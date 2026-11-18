Lê Trọng Đại Nhân của U17 Việt Nam - Ảnh: VFF

Hướng tới trận ra quân gặp U17 Bỉ tại U17 World Cup 2026 vào 20h ngày 20-11, tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân khẳng định U17 Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt, đồng thời bày tỏ quyết tâm cùng các đồng đội thi đấu hết mình trước những đối thủ mạnh tại sân chơi thế giới.

Chia sẻ sau buổi tập chiều 17-11 tại Doha (Qatar), Lê Trọng Đại Nhân cho biết thể trạng và tinh thần của toàn đội hiện đều ổn định. Bên cạnh đó, quá trình tập luyện tại UAE vừa qua và hiện tại là Qatar cũng giúp toàn đội thích nghi tốt với điều kiện thời tiết và múi giờ, không còn gặp trở ngại đáng kể.

Đánh giá về hai trận đấu tập thắng U17 Fiji 2-0 và hòa U17 Panama 1-1, Đại Nhân cho rằng đây là những đối thủ phù hợp, giúp U17 Việt Nam hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng về thể lực và chiến thuật.

Tiền đạo này cũng nhấn mạnh những trận đấu đó mang lại cơ hội cọ xát cần thiết, giúp các cầu thủ làm quen với những đối thủ có ưu thế về thể hình.

U17 Việt Nam tập luyện tại Qatar - Ảnh: VFF

"U17 Việt Nam có hạn chế về thể hình, nhưng bù lại có tư duy chiến thuật và tốc độ. Hai trận đấu tập vừa qua cũng giúp chúng tôi thích nghi tốt hơn khi đối đầu với những cầu thủ có thể hình to cao", cầu thủ thuộc biên chế CLB Thể Công - Viettel chia sẻ.

Nói về trận ra quân gặp U17 Bỉ ngày 20-11, tiền đạo U17 Việt Nam đánh giá đây là đối thủ rất mạnh, song khẳng định toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng dưới sự hướng dẫn của ban huấn luyện.

"Ban huấn luyện đã nghiên cứu và chuẩn bị kỹ cho trận gặp U17 Bỉ. Đây là đối thủ rất mạnh, là đương kim á quân U17 châu Âu và cũng là ứng cử viên cho chức vô địch U17 World Cup 2026. Tuy vậy, chúng tôi quyết tâm thi đấu hết sức vì màu cờ sắc áo, hy vọng cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu hay", Đại Nhân nhấn mạnh.

Đây cũng là lần đầu tiên U17 Việt Nam và cá nhân Lê Trọng Đại Nhân góp mặt tại sân chơi bóng đá trẻ lớn nhất thế giới. Tiền đạo này bày tỏ mong muốn nhận được sự cổ vũ trực tiếp của người hâm mộ Việt Nam tại Qatar, cũng như khán giả quê nhà sẽ luôn đồng hành cùng đội tuyển qua màn hình nhỏ.

Trong buổi tập chiều 17-11, HLV Cristiano Roland tiếp tục cho các học trò ôn luyện những nội dung chiến thuật đã được xây dựng trong thời gian qua.

Sau phần khởi động, ban huấn luyện tiến hành lắp ghép đội hình và triển khai các bài tập nhằm hoàn thiện cách vận hành lối chơi. Nhờ quá trình tập luyện liên tục và được thực hành qua các trận đấu tập, các cầu thủ cơ bản thực hiện khá nhịp nhàng những yêu cầu chuyên môn.