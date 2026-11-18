Chu Ngọc Nguyễn Lực (12) cùng U17 Việt Nam tự tin hướng đến U17 World Cup 2026 lần đầu tiên tham dự - Ảnh: FIFA

Đội tuyển U17 Việt Nam đã tập luyện tích cực tại Qatar trong những ngày qua để chuẩn bị cho trận ra quân ở U17 World Cup 2026.

Lần đầu tiên tham dự sân chơi thế giới, U17 Việt Nam đã chuẩn bị cực kỳ nghiêm túc. Thầy trò HLV Cristiano Roland đã có 3 chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, UAE và Qatar, thi đấu giao hữu với một loạt đối thủ mạnh để sẵn sàng cho màn chào sân ở sân chơi thế giới.

Chuẩn bị nghiêm túc

Tấm vé lịch sử đến U17 World Cup 2026 của đội tuyển U17 Việt Nam được định đoạt ở lượt cuối vòng bảng Giải U17 châu Á 2026, diễn ra tại Saudi Arabia hồi tháng 5 năm nay.

Bị U17 UAE dẫn 1-0 ngay phút đầu tiên, U17 Việt Nam đã xuất sắc dẫn lại 2-1 nhờ công của Chu Ngọc Nguyễn Lực và Nguyễn Minh Thủy. Ngay cả khi đối thủ gỡ hòa 2-2, Nguyễn Mạnh Cường tiếp tục ghi bàn ở phút 69, giúp U17 Việt Nam thắng 3-2 và giành vé vào tứ kết với ngôi đầu bảng C.

Hạnh phúc với tấm vé dự U17 World Cup 2026, nhưng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và đội tuyển U17 Việt Nam thừa hiểu sân chơi thế giới sẽ còn khắc nghiệt hơn nhiều. Vì thế, thầy trò HLV Cristiano Roland được VFF tạo điều kiện tối đa cho quá trình chuẩn bị, với 3 chuyến tập huấn cực kỳ chất lượng.

Ở chuyến tập huấn 10 ngày tại Hàn Quốc, U17 Việt Nam đã có 3 trận giao hữu với U18 Seoul FC, U18 Cheonan FC và CLB Shinpyeong. Điều này nhằm giúp toàn đội kiểm nghiệm lực lượng, rèn luyện khả năng thích nghi với cường độ thi đấu cao và hoàn thiện lối chơi.

HLV Cristiano Roland cùng U17 Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho U17 World Cup 2026 - Ảnh: VFF

Chuyến tập huấn 6 ngày tại UAE, U17 Việt Nam có trận giao hữu với U17 Fiji và giành chiến thắng 2-0 nhờ công của Sỹ Bách và Mạnh Quân. Đây là màn tổng duyệt quan trọng trước khi thầy trò HLV Cristiano Roland di chuyển sang Qatar.

Tại Qatar, U17 Việt Nam đã hòa U17 Panama 1-1 trong trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào U17 World Cup 2026. Bị đối thủ dẫn trước trong hiệp một, U17 Việt Nam đã ghi bàn từ chấm 11m sau khi Chu Ngọc Nguyễn Lực bị phạm lỗi trong vòng cấm, và chính anh tự mình ghi bàn gỡ hòa.

Khát vọng thể hiện mình

Tại Vòng chung kết U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G sẽ lần lượt đối đầu với Bỉ (20h, ngày 20-11), New Zealand (22h30, 23-11) và Mali (20h, 26-11) ở vòng bảng.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng và tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 16 đội.

Cơ hội cho U17 Việt Nam vượt qua vòng bảng là hoàn toàn có thể. "Chúng tôi đặt quyết tâm vượt qua vòng bảng và tiến sâu nhất có thể tại giải đấu", đội trưởng Đăng Khoa không giấu khát vọng.

U17 Việt Nam được kỳ vọng sẽ có niềm vui tại U17 World Cup 2026 - Ảnh: AFC

Bản thân HLV Cristiano Roland cũng tỏ ra rất vui khi thấy các học trò của mình thể hiện tham vọng và khát khao lớn như vậy. "Điều đó cho thấy tinh thần tập thể mạnh mẽ cũng như sự nghiêm túc của các em trong quá trình tập luyện và chuẩn bị.

Chúng tôi xác định mỗi trận đấu đều có ý nghĩa như một trận chung kết. Toàn đội sẽ tập trung giải quyết từng trận một, nỗ lực hết sức ở từng thời điểm để từng bước hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra", ông nói.

U17 Việt Nam đến với sân chơi thế giới với một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng. Nổi bật nhất trong số này chính là tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực, và được chính trang chủ FIFA nhận định là cầu thủ đáng xem nhất của U17 Việt Nam tại giải.

Không chỉ phải đối mặt với những đối thủ mạnh, U17 Việt Nam còn phải đối đầu với những đối thủ có thể hình tốt hơn nhiều so với mình. Theo thống kê, U17 Việt Nam có chiều cao trung bình 175,2 cm, thấp hơn mặt bằng chung 4,2 cm và đứng thứ 43 trong 48 đội tham dự U17 World Cup 2026.

HLV Cristiano Roland cho biết Ban huấn luyện và các cầu thủ đều ý thức rõ những thử thách đang chờ đợi phía trước. Tuy nhiên, toàn đội luôn nuôi dưỡng những mục tiêu lớn và đã cùng nhau nỗ lực chinh phục các mục tiêu kể từ ngày đầu tiên gắn bó.

"Với sự cổ vũ của người hâm mộ, sức mạnh của toàn đội chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều. U17 Việt Nam sẽ cố gắng làm những gì tốt nhất vì đất nước, tiếp tục phát triển và mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ cũng như toàn thể nhân dân Việt Nam", ông chia sẻ.