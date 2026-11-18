Thủ môn Lý Xuân Hòa trả lời phỏng vấn - Ảnh: VFF

Chia sẻ sau buổi tập chiều 18-11 của U17 Việt Nam tại Qatar, thủ môn Lý Xuân Hòa cho biết toàn đội đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào U17 World Cup 2026.

"Nếu được HLV tin tưởng và trao suất đá chính, tôi sẽ luôn cố gắng làm tốt nhất những gì mình có thể để mang lại kết quả tích cực cho đội tuyển U17 Việt Nam.

Mỗi khi bước ra sân tập, tôi đều nỗ lực hết mình để giành được sự tin tưởng của ban huấn luyện và khẳng định vị trí của mình", anh khẳng định.

Đánh giá về những thử thách phía trước, thủ môn U17 Việt Nam thừa nhận có đôi chút áp lực khi phải đối đầu với các đối thủ mạnh. Tuy nhiên, Xuân Hòa cũng cho rằng đây là cơ hội quý báu để anh và các đồng đội tích lũy kinh nghiệm, trưởng thành hơn qua những trận đấu quốc tế.

"Những trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn, bởi các đối thủ đều mạnh và không cho chúng tôi bất cứ phút giây lơ là nào. Vì vậy tôi và toàn đội sẽ phải tập trung hết sức. Việc được thi đấu với những đội bóng như U17 Bỉ, U17 Mali hay U17 New Zealand là trải nghiệm quý báu, giúp tôi tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế", anh nói.

HLV Cristiano Roland cùng các cầu thủ U17 Việt Nam trên sân tập - Ảnh: VFF

Riêng về đối thủ U17 Bỉ trong trận ra quân vào 20h ngày 20-11, Xuân Hòa cho biết ban huấn luyện đã có sự chuẩn bị và nghiên cứu thông qua băng hình.

Ở góc độ chuyên môn của một thủ môn, anh đặc biệt lưu ý đến tốc độ triển khai bóng và khả năng áp sát nhanh, liên tục của đội bóng đang là đương kim á quân U17 châu Âu.

"HLV thủ môn cũng đã cho tôi xem qua băng hình của U17 Bỉ. Họ chơi rất nhanh, áp sát nhanh và liên tục", Xuân Hòa cho biết.

Nhìn lại hành trình giành vé tham dự U17 World Cup 2026, Lý Xuân Hòa xem đây là dấu mốc đặc biệt đối với bản thân và các đồng đội. Thành quả này đến từ quá trình chuẩn bị và nỗ lực xuyên suốt các giải đấu khu vực và châu lục.

"Việc giành vé dự U17 World Cup lần này là một dấu mốc lịch sử đối với tôi ở lứa tuổi U17. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ giải Đông Nam Á đến giải châu Á để có được tấm vé tham dự vòng chung kết", Xuân Hòa chia sẻ.

Trước cơ hội lần đầu góp mặt ở sân chơi lớn của bóng đá trẻ thế giới, thủ môn U17 Việt Nam cũng gửi lời nhắn tới người hâm mộ: "Tôi mong người hâm mộ Việt Nam luôn theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi qua màn ảnh nhỏ. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức, làm những gì tốt nhất có thể để đóng góp cho đội tuyển U17 Việt Nam".

Trở lại với buổi tập chiều 18-11 tại Doha, HLV Cristiano Roland tiếp tục cho các học trò ôn luyện những nội dung chiến thuật đã được xây dựng trong thời gian qua.

Khi ngày khai màn đang đến gần, ban huấn luyện chủ động tạo không khí tập luyện thoải mái, đồng thời tập trung củng cố các phương án phối hợp tấn công và khả năng dứt điểm.