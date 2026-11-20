Đội tuyển U17 Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận gặp U17 Bỉ - Ảnh: VFF

20h hôm nay (20-11), đội tuyển U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Bỉ trong trận ra quân bảng G U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar.

Đối đầu với nhà đương kim á quân U17 châu Âu, đồng thời cũng là ứng cử viên vô địch U17 thế giới, thầy trò HLV Cristiano Roland có rất ít cơ hội để gây bất ngờ. Dù vậy, U17 Việt Nam vẫn sẽ cố gắng có màn ra mắt lịch sử.

"Ngọn núi" lớn U17 Bỉ

Sau khi giành ngôi á quân Giải U-17 châu Âu 2026 hồi tháng 6, U17 Bỉ quyết tâm tạo nên dấu ấn mới ở sân chơi thế giới, nơi họ từng đứng hạng ba U17 World Cup 2015. "Chúng tôi hướng đến mục tiêu cao nhất có thể, và chúng tôi muốn vào đến trận chung kết" - HLV Sven Vermant nói trên trang chủ FIFA.

Không phải tự nhiên mà HLV Sven Vermant tự tin đến thế, bởi ông đang có một thế hệ cầu thủ rất tốt. Trên hành trình đi đến chung kết Giải U17 châu Âu 2026, U17 Bỉ chỉ thua U17 Tây Ban Nha 0-1, thắng U17 Croatia 2-0, U17 Estonia 1-0 ở vòng bảng và hạ U17 Pháp 2-1 ở bán kết.

Thất bại ở trận chung kết cũng cực kỳ đáng tiếc với U17 Bỉ. Họ để U17 Ý gỡ hòa 1-1 ở phút 90+1 và sau đó để thua 3-4 ở loạt sút luân lưu. Nhưng điều đó càng khiến thầy trò Sven Vermant thêm quyết tâm hơn tại U17 World Cup 2026.

U17 Bỉ trong trận chung kết U17 châu Âu 2026 với U17 Ý - Ảnh: UEFA

Ông nói: "Chúng tôi dành sự tôn trọng cho U17 Việt Nam, U17 Mali và U17 New Zealand. Nhưng trên hết, chúng ta sẽ tôn trọng chính mình. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ thi đấu với sự tự tin và niềm tin vào khả năng của bản thân. Chúng tôi sẽ chơi để giành chiến thắng".

Với chất lượng đội hình cùng nền tảng chuyên môn được đánh giá cao, U17 Bỉ rõ ràng có nhiều lợi thế trước U17 Việt Nam. Một chiến thắng trong ngày ra quân cũng là mục tiêu mà thầy trò HLV Sven Vermant hướng đến.

Khát vọng U17 Việt Nam

Đội tuyển U17 Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi thế giới. Thầy trò HLV Cristiano Roland trải qua 2 chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và UAE, rồi sang Qatar sớm để tập luyện và thi đấu giao hữu.

HLV Cristiano Roland (đeo kính) cùng U17 Việt Nam tích cực chuẩn bị tại Qatar - Ảnh: VFF

Năm trận giao hữu với nhiều đối thủ có trình độ cao, có ưu thế thể hình và có lối chơi khác nhau ở 3 chuyến tập huấn đã giúp cho U17 Việt Nam hoàn thiện đội hình và chuyên môn trước khi bước vào U17 World Cup 2026. Quan trọng hơn, toàn đội đều có khát vọng lớn thể hiện mình cùng quyết tâm vượt qua vòng bảng.

"Ban huấn luyện đã nghiên cứu và chuẩn bị kỹ cho trận gặp U17 Bỉ. Đây là đối thủ rất mạnh, là đương kim Á quân U17 châu Âu và cũng là ứng cử viên cho chức vô địch U17 World Cup 2026. Tuy vậy, chúng tôi quyết tâm thi đấu hết sức vì màu cờ sắc áo, hy vọng cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu hay", tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân khẳng định.

Dĩ nhiên, quyết tâm thôi là chưa đủ để U17 Việt Nam có thể tạo nên khác biệt trước một đối thủ có đẳng cấp cao hơn như U17 Bỉ. Các cầu thủ trẻ Việt Nam cần phải chơi với sự tập trung cao nhất trong suốt cả trận, hạn chế tối đa sai sót và chắt chiu từng cơ hội có được nhằm có thể giành kết quả tốt như mong muốn.

Chứng kiến các học trò ngày một trở nên tốt hơn, HLV Cristiano Roland không khỏi hạnh phúc khi trả lời phỏng vấn của trang chủ FIFA trước khi vào giải. "Các cầu thủ trẻ Việt Nam có tài năng, nhưng họ sợ phải đối đầu với những đội mạnh hơn. Họ thiếu tự tin. Nhưng giờ thì họ đã học được cách tin tưởng vào bản thân. Họ có thể giữ bình tĩnh dưới áp lực và chơi đúng với phong cách của mình", ông nói.

U17 Việt Nam đã đưa ra quyết định nhanh hơn, mạnh mẽ hơn dưới áp lực và ổn định hơn khi trận đấu bước vào những thời điểm then chốt. Và đó là điều mà nhà cầm quân người Brazil muốn U17 thể hiện khi bước ra sân chơi thế giới.

Thất bại nếu có trước U17 Bỉ là điều bình thường. Nhưng nếu có thể giành 1 điểm hoặc trình diễn một lối chơi xem được trước đối thủ hoàn toàn vượt trội mình, đó đã là một thành công của U17 Việt Nam.