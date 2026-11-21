Nài ngựa nhí lao về đích trên lưng ngựa không yên, bỏ xa nhóm bám đuổi phía sau - Ảnh: MAI VINH

32 nài ngựa bước vào giải đua ngựa không yên dưới chân núi Lang Biang (phường Lang Biang - Đà Lạt) ngày 21-11, trong đó nhiều tay đua mới 9-16 tuổi nhưng đã có 3-6 năm ngồi trên lưng ngựa.

Không yên, không bàn đạp. Nài ngựa chỉ có một sợi dây cương, một chiếc roi và hai chân kẹp chặt lườn ngựa. Nhiều nài ngựa thậm chí đi chân trần suốt đường đua.

Đó là thứ làm nên sự khác biệt của đua ngựa không yên so với các giải đua khác. Mất thăng bằng là ngã. Ngựa đổi nhịp đột ngột ở khúc cua là ngã. Không có gì để bám ngoài chính cơ thể mình.

Chàng trai K'Ho trong trang phục thổ cẩm chỉnh lại dây cương cho ngựa trước giờ thi đấu - Ảnh: MAI VINH

Giải năm nay quy tụ 32 nài ngựa đến từ các câu lạc bộ trong vùng. Vòng loại chia thành 8 lượt đua, chọn 8 con về nhất vào bán kết. Bán kết tiếp tục chia 2 lượt, lấy 4 con có thành tích tốt nhất vào chung kết.

Trong đội hình xuất phát, những nài ngựa nhỏ tuổi nhất chỉ mới 9 tuổi. Người lớn nhất của nhóm này cũng chỉ 16. Nhưng kinh nghiệm thi đấu và cưỡi ngựa của họ đã tính bằng 3 đến 6 năm.

Nài ngựa còn nhỏ tuổi chờ đến lượt xuất phát dưới rừng thông Đà Lạt - Ảnh: MAI VINH

Các nài nhí mặc áo thổ cẩm truyền thống, đội mũ bảo hiểm xe máy, đeo số báo danh trước ngực.

Có người đi dép lê, có người đi chân không. Ngựa đua ở đây là ngựa cỏ, vóc nhỏ, nước kiệu ngắn và đổi nhịp nhanh. Trọng lượng nhẹ của các nài nhí thành lợi thế trên đoạn nước rút.

Các nài ngựa đủ mọi lứa tuổi dắt ngựa vào khu vực tập kết trước giờ tranh tài - Ảnh: MAI VINH

Giải đua ngựa không yên đã có từ nhiều năm trước ở vùng này. Lớp nài 9-16 tuổi đang chạy trên đường đua hôm nay chính là lớp kế cận của những nài ngựa K'Ho đời trước.

Ông Cil Poh, Phó Chủ tịch UBND phường Lang Biang - Đà Lạt, cho biết thông qua các hoạt động trên, địa phương mong muốn tạo thêm những trải nghiệm văn hóa, du lịch đặc sắc phục vụ người dân và du khách.

Giải đua nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026, khai mạc cùng ngày tại phường Lang Biang - Đà Lạt.

Nài ngựa nhí chân trần ghì cương, phi nước đại giữa tiếng reo hò của khán giả - Ảnh: MAI VINH

Ba nài ngựa so kè quyết liệt trên đường đua, bụi tung mù dưới vó ngựa - Ảnh: MAI VINH

Thiếu nữ trong trang phục truyền thống theo dõi cuộc đua - Ảnh: MAI VINH

Nài ngựa giơ tay ăn mừng khi về nhất, phía sau là các đối thủ bám sát - Ảnh: MAI VINH

Tốp nài ngựa đổ dốc vào khúc cua, lực lượng chức năng túc trực hai bên đường đua - Ảnh: MAI VINH

Ở các vòng đua, người dẫn đầu thường là các nài ngựa nhỏ tuổi và gắn bó, chơi đùa cùng ngựa nhiều năm liền - Ảnh: MAI VINH