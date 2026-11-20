Du khách mua vé tại Bến xe liên tỉnh Đà Lạt - Ảnh: M.V

Ghi nhận ngày 20-11 tại Bến xe Đà Lạt, phòng vé của nhiều hãng xe cho biết lượng vé xe dịp cuối tuần (tối 20-11 đến hết ngày 21-11) không còn nhiều hoặc đã hết vé.

Công ty xe khách Phương Trang, đơn vị vận tải lớn có lượng xe chạy tuyến Đà Lạt - TP.HCM cũng như Đà Lạt đi các tỉnh, cho biết các ngày cuối tuần hãng có 200 chuyến (tương đương 6.000 khách) đưa khách từ TP.HCM đến Đà Lạt nhưng lượng vé không còn nhiều. Nhiều hành khách đã đặt vé xe trước đó nhiều ngày.

Không chỉ tuyến TP.HCM - Đà Lạt, các tuyến như Vũng Tàu - Đà Lạt, các tỉnh miền Tây đến Đà Lạt hầu như không thể đặt vé hoặc chờ lấy vé đổi trả từ hành khách khác.

Cô Nguyễn Thị Như Loan (33 tuổi, TP.HCM) cho biết: "Thông tin trên mạng cho hay Đà Lạt đang vào mùa đẹp nhất với thời tiết đẹp cùng hoa dã quỳ, cỏ hồng và sắp đến là mai anh đào cho nên tôi và hội bạn sắp xếp kế hoạch để đi Đà Lạt thay cho kế hoạch cuối năm hoặc đầu năm mới".

Ghi nhận tại nội ô Đà Lạt trong ngày 20-11, du khách đến Đà Lạt đã đông hơn so với những dịp cuối tuần khác. Các hàng quán tại trung tâm Đà Lạt đông du khách hơn, tuy nhiên không xuất hiện tình trạng quá tải.

Đại diện Bến xe liên tỉnh Đà Lạt cho biết các hãng xe đều có kế hoạch tăng chuyến để phục vụ nhu cầu đi lại của du khách. Các hãng xe vẫn ghi nhận khách đặt chỗ và lấy thông tin để thông báo cho du khách khi có xe tăng cường.