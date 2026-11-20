Bức bích họa dài khoảng 100m trên đèo Prenn Đà Lạt - Ảnh: M.V.

Bức bích họa khổ lớn trên tường chắn đèo Prenn, cửa ngõ vào Đà Lạt, chưa vẽ xong nhưng đã thu hút nhiều ý kiến khen, chê. Nhiều người góp ý nên giữ cảnh quan tự nhiên, số khác xem đây là điểm nhấn mới đón Festival hoa Đà Lạt 2026.

Bích họa được thực hiện dọc mặt bê tông bờ ta luy ven đèo Prenn Đà Lạt. Bức vẽ dài khoảng 100m, gồm thác nước, mặt hồ với những đảo thông nhỏ, đồi núi xanh với dòng chữ "Lam Dong - The eco symphony" và "Lâm Đồng - Bản giao hưởng xanh". Đây là bức bích họa lớn nhất tại Đà Lạt trong thời điểm này.

"Tôi lên Đà Lạt vì phong cảnh thiên nhiên. Rừng thông hai bên đèo vốn đã đẹp, có lẽ không cần thêm tranh", anh Nhật Huy chia sẻ.

Cùng quan điểm, chị Nguyễn Tú góp ý: rừng thông, vách đất đá trên đèo đang có vẻ đẹp riêng, nếu vẽ thì nên chọn màu hài hòa hơn.

Bức bích họa được vẽ trên ta luy dương, tại khu vực không được dừng và đỗ xe - Ảnh: M.V.

Anh Nguyễn Văn Sơn Trung đặt câu hỏi về tính an toàn: "Tranh nhiều màu ngay trên đèo liệu có làm tài xế mất tập trung?". Và anh cũng cho rằng bức bích họa sẽ gây chú ý một cách quá mức cho người đi đường và sẽ có nhiều người dừng xe chụp ảnh, làm ảnh hưởng tới lưu thông trên đèo.

Ở chiều ngược lại, có ý kiến cho rằng bích họa giúp cung đường vào Đà Lạt có thêm điểm nhấn, diện mạo thú vị hơn và rất đáng ghi nhận.

Anh Nguyễn Hải trao đổi: "Lâu lâu có dịp lễ hội nên làm thêm vài chuyện cho vui vẻ. Cũng không có gì to tát".

Khi được hỏi về việc nhìn nhận thế nào về chất lượng thẩm mỹ của bích họa, anh Hải nói: "Mỗi người mỗi nhìn nhận, chuyện này không tranh luận được. Riêng mình thì thấy thêm một chút vui vẻ khi đi qua đèo Prenn Đà Lạt là được rồi. Tuy nhiên, nếu muốn giữ một bức bích họa lâu dài thì nội dung phải ấn tượng, đặc sắc hơn".

Bích họa gây nhiều tranh cãi khi thực hiện trên đèo Prenn - Ảnh: M.V.

UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết bức bích họa chỉ là một phần nhỏ của hoạt động chỉnh trang đèo Prenn nhân dịp Festival hoa Đà Lạt. Việc chỉnh trang và tạo một số điểm nhấn nhằm mang lại niềm vui cho du khách khi đi qua cửa ngõ Đà Lạt.

UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt thông tin thêm: khi thực hiện bích họa trên đèo Prenn, phương án đảm bảo an toàn giao thông đã được đưa ra, theo đó sẽ có cảnh báo để người dân, du khách không dừng xe trái quy định trên đèo nhằm chụp ảnh.