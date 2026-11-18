Người dân mua bán nông sản tại chợ Đà Lạt - Ảnh: M.V.

Trong khi đó, giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long nhích thêm 100-400 đồng/kg, còn gạo ST25 tại chợ Đà Lạt tăng lên 35.000 đồng/kg.

Nhiều loại rau Đà Lạt bất ngờ giảm, cà chua tăng 25%

Giá nhiều loại rau tại chợ Đà Lạt biến động trái chiều trong tháng 11-2026. Đáng chú ý, cà chua tăng 25% lên 25.000 đồng/kg, bắp cải trắng cũng tăng giá, trong khi cải xanh và bí xanh cùng giảm 5.000 đồng/kg.

Theo Ban quản lý chợ Đà Lạt, trong kỳ báo cáo tháng 11-2026, giá cà chua tăng 5.000 đồng, từ 20.000 đồng lên 25.000 đồng/kg, tương đương mức tăng 25% so với kỳ trước. Bắp cải trắng loại 0,5-1kg/bắp cũng tăng 3.000 đồng, lên 15.000 đồng/kg, sau khi giảm xuống mức 12.000 đồng/kg trong tháng 10-2026.

Ở chiều ngược lại, cải xanh và bí xanh cùng giảm 5.000 đồng, xuống còn 20.000 đồng/kg. Diễn biến này cho thấy giá rau tại chợ Đà Lạt tiếp tục có sự phân hóa giữa các mặt hàng.

Theo bảng giá được Ban quản lý chợ tổng hợp từ các thương nhân, trong khoảng 5 tháng gần đây, giá nhiều loại rau tại chợ Đà Lạt thường xuyên biến động qua từng kỳ báo cáo, với biên độ khoảng 20-25%.

Ngoài nhóm rau, giá gạo ST25 trong kỳ báo cáo tháng 11 cũng tăng 4.000 đồng, lên 35.000 đồng/kg, mức cao nhất kể từ tháng 7-2026. Trước đó, mặt hàng này duy trì ở mức 31.000 đồng/kg trong ba kỳ báo cáo liên tiếp từ tháng 8 đến tháng 10.

Giá chanh miền Tây tiếp tục tăng

Chanh không hạt được bao tiêu mức 18.000 đồng/kg để phân phối vào siêu thị và xuất khẩu - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Hiện nay giá chanh các loại tăng cao mức 15.000 - 18.000 đồng/kg khiến nhà vườn miền Tây phấn khởi. Trên các hội nhóm mua bán chanh qua mạng, giá chanh được cập nhật mỗi ngày, thương lái báo giá thu mua tận vườn.

Giá chanh tăng do sản lượng thu hoạch giảm vì thời điểm này rơi vào vụ nghịch, sản lượng chanh bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa bão. Trong bối cảnh này, những nhà vườn sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu và có hợp đồng liên kết tiêu thụ đang có lợi thế hơn về đầu ra.

Theo nông dân trồng chanh tỉnh Đồng Tháp, tăng giá mạnh do nhu cầu xuất khẩu tăng từ các thị trường lớn như Trung Quốc, Trung Đông và châu Âu; doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua nguồn hàng đạt chuẩn. Lượng hàng gom phục vụ đơn hàng xuất khẩu tăng cao trực tiếp hút bớt nguồn cung tại các vùng trồng miền Tây, làm giá thu mua tại vườn và giá bán lẻ tại các chợ tăng cao.

Trên các hội nhóm mua bán chanh miền Tây sôi động, giá chanh cập nhật hằng ngày, thị trường biến động theo hướng đi lên.

Theo giá các vựa thu mua chanh bông tím giá chanh đẹp từ 15.000 - 17.000 đồng/kg; chanh xô 12.000 - 15.000 đồng/kg; chanh dạt từ 8.000 - 10.000 đồng/kg.

Riêng chanh không hạt tại vùng trồng xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp được công ty bao tiêu giá 18.000 đồng/kg.

Trong khi đó, ghi nhận tại các chợ trung tâm Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp lượng chanh bày bán rất ít, không còn cảnh chanh trải bán tràn lan giá rẻ trên những tấm bạt lề đường. Hiện giá chanh bán lẻ mức 25.000 - 30.000 đồng/kg.

Giá lúa tăng

Giá lúa miền Tây khởi sắc - Ảnh: CA LINH

Theo ghi nhận tại các địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long, hoạt động mua bán lúa diễn ra chậm, tuy nhiên giá nhiều loại lúa tươi tăng.

Cụ thể, giá lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 7.300 - 7.500 đồng/kg (tăng 300 đồng/kg), lúa tươi OM tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 7.100 - 7.300 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 từ 6.500 - 6.700 đồng/kg (tăng 300 đồng/kg); lúa tươi OM 34 từ 6.500 - 6.600 đồng/kg (tăng 100 đồng/kg); lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.600 - 6.700 đồng/kg (tăng 200 đồng/kg); lúa tươi DS1 từ 7.600 - 7.700/kg (tăng 400 đồng/kg).

Đối với các dòng lúa thơm, Nàng Hoa có giá 7.300 - 7.600 đồng/kg; Hàm Châu 105 từ 7.700 - 8.000 đồng/kg; VNR98 dao động 7.200 - 7.500 đồng/kg. Đáng chú ý, ST24 và ST25 thường được thu mua ở mức 9.000 - 9.200 đồng/kg, trong khi ST24 và ST25 canh tác theo mô hình vuông tôm có giá 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Ở thị trường gạo nguyên liệu, giá nhìn chung ít biến động. Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR504 dao động 9.500 - 9.600 đồng/kg; Cửu Long 365 từ 9.400 - 9.450 đồng/kg; OM5451 ở mức 11.300 - 11.400 đồng/kg. Giá tấm dao động 11.200 - 11.300 đồng/kg, cám ở mức 8.250 - 8.350 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo thường được bán với giá 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm 17.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Jasmine 17.000 - 20.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa khoảng 21.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo Việt Nam xuất khẩu trong tuần qua ghi nhận mặt hàng 5% tấm tăng 1 USD/tấn, từ 451 - 455 USD/tấn lên 452 - 456 USD/tấn, các chủng loại còn lại không biến động.