Giá cả đầu ngày: Bưởi da xanh, cá tra đồng loạt tăng giá

Thu hoạch cá tra thương phẩm tại Đồng Tháp - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Nhiều siêu thị áp dụng chương trình giảm giá 30-50% đối với thực phẩm tươi sống vào cuối ngày nhằm kích cầu, giải phóng hàng tồn. Đây cũng là thời điểm được nhiều người tiêu dùng lựa chọn để săn thực phẩm giá tốt, tiết kiệm chi phí sinh hoạt.

Giá cá tra thương phẩm tăng lên 38.000 đồng/kg

Giá cá tra thương phẩm vùng Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ở mức cao từ 35.000 - 38.000 đồng/kg, cao hơn cùng kỳ năm ngoái từ 5.000 - 6.000 đồng.

Giá cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp, An Giang tăng mạnh từ khoảng tháng 10 đến nay, giúp người nuôi có lãi khá từ 8.000 - 9.000 đồng/kg.

Theo một hộ nuôi cá tra thương phẩm tại Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay, giá cá tra duy trì ổn định ở mức cao và tăng từ tháng 10 đến nay do nhu cầu thu mua tăng mạnh, giúp người nuôi có lợi nhuận tốt. Giá tăng do doanh nghiệp xuất khẩu đang đẩy mạnh thu mua cá tra nguyên liệu, phục vụ xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, EU.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), hiện tại giá cá tra nguyên liệu (700g-1kg) dao động từ 35.000 - 38.000 đồng/kg.

An Giang và Đồng Tháp là hai địa phương có diện tích nuôi cá tra thương phẩm lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tập trung tại các khu vực ven sông Tiền, sông Hậu.

Giá bưởi da xanh hút hàng xuất khẩu

Bưởi được bày bán tại siêu thị - Ảnh: HẢI KIM

Ông Đàm Văn Hưng, chủ cơ sở thu mua bưởi da xanh Hương Miền Tây (xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long), cho biết hiện cơ sở đang thu mua bưởi loại 1 (trọng lượng từ 1,2-1,6kg/trái) với giá khoảng 45.000 đồng/kg. Bưởi loại 2, trọng lượng dưới 1,2kg/trái, có giá khoảng 38.000 đồng/kg; loại 3 được thu mua khoảng 30.000 đồng/kg. Đây là tiêu chuẩn các loại bưởi dùng cho xuất khẩu.

Theo ông Hưng, mức giá này đã được duy trì trong thời gian qua. Sau Tết Trung thu, giá bưởi có thời điểm giảm nhẹ, cơ sở thu mua khoảng 40.000 - 42.000 đồng/kg, nhưng sau đó nhanh chóng phục hồi. Nguyên nhân giá tăng là nguồn cung đang dần hết, sản lượng bưởi thu hoạch ít nên giá thu mua được đẩy lên cao.

"Bưởi của cơ sở hiện được xuất khẩu sang một số thị trường như châu Âu, Canada, Trung Quốc và có khách hàng tại Úc. Để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, cơ sở ưu tiên thu mua từ những vườn liên kết, hợp tác xã có mã số vùng trồng, sản xuất theo quy trình và kiểm soát dịch bệnh", ông Hưng thông tin.

Theo ông Hưng, việc chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường Tết hiện còn sớm. Cơ sở cần khảo sát sản lượng tại các nhà vườn, làm việc với thương lái và đối tác để có kế hoạch thu mua phù hợp.

Săn thực phẩm giảm giá 30-50% vào "khung giờ vàng" cuối ngày

Người tiêu dùng có thể mua sắm tiết kiệm ngay các ngày trong tuần - Ảnh: HẢI KIM

Không cần chờ đến cuối tuần, người tiêu dùng vẫn có thể tận dụng nhiều chương trình ưu đãi thực phẩm tại một số siêu thị, cửa hàng ở TP.HCM, kết hợp khuyến mãi theo ngày, cẩm nang mua sắm và ưu đãi thanh toán để tiết kiệm chi phí.

Hệ thống Co.opmart đang triển khai cẩm nang mua sắm áp dụng đến ngày 11-11. Đáng chú ý, chương trình "Xả hàng lớn nhất năm" tiếp tục diễn ra từ ngày 6 đến 8-11, với nhiều nhóm hàng hóa phẩm, hàng nhãn riêng và thực phẩm công nghệ được ưu đãi theo từng ngày.

Người tiêu dùng cũng có thể theo dõi các chương trình tích lũy, e-voucher và ưu đãi dành cho khách hàng thành viên để tối ưu chi phí mua sắm.

Theo đó, tại chuỗi siêu thị AEON đang có chương trình "Thứ Tư vui vẻ", tập trung vào các nhóm thực phẩm tươi sống như rau củ quả, thực phẩm đông lạnh và sản phẩm bơ sữa. Bên cạnh đó, chương trình "Giá thấp mỗi ngày" giúp người tiêu dùng tìm kiếm các mặt hàng thiết yếu với mức giá cạnh tranh.

Tại GO!, khách hàng có thể tra cứu khuyến mãi theo từng siêu thị và tận dụng ưu đãi thanh toán qua ZaloPay. Chương trình áp dụng đến hết ngày 31-12-2026, trong đó khách hàng có thể được giảm 15.000 đồng cho đơn hàng từ 700.000 đồng hoặc giảm 50.000 đồng cho đơn hàng từ 1 triệu đồng vào thứ Bảy, Chủ nhật, theo điều kiện chương trình.

Ngoài các chương trình được công bố, một lựa chọn khác là mua thực phẩm vào cuối ngày, khi một số siêu thị có thể giảm giá hàng tươi sống nhằm giải phóng hàng tồn trong ngày. Mức giảm từ 30-50% và thời điểm áp dụng tùy từng cửa hàng. Theo nhiều bà nội trợ, người mua cần kiểm tra chất lượng sản phẩm và điều kiện bảo quản trước khi lựa chọn.