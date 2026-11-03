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Giá cả đầu ngày: Giá rau củ hạ nhiệt, nguồn cung dồi dào, hồng xiêm giá cao kỷ lục

tác giả
THY NHUNG
và 2 tác giả khác
THY NHUNG
THY NHUNG
CA LINH
CA LINH
ĐẶNG TUYẾT
ĐẶNG TUYẾT

Giá nhiều loại rau củ quả tại siêu thị và chợ đang ở mức tương đối dễ chịu, một số mặt hàng được giảm giá kích cầu. Tại vùng trồng, giá rau màu giảm nhẹ do nông dân kết thúc vụ thu hoạch, chuẩn bị xuống giống phục vụ thị trường Tết.

Giá cả đầu ngày: Giá rau củ hạ nhiệt, nguồn cung dồi dào, hồng xiêm giá cao kỷ lục - Ảnh 1.

Giá rau củ tại siêu thị hạ nhiệt so với trước - Ảnh: THY NHUNG

Sa pô chê (hồng xiêm) tại miền Tây đang tăng giá mạnh, có nơi thương lái thu mua trái loại 1 đến 100.000 đồng/kg, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Do đang vào đầu vụ, nguồn cung còn hạn chế khiến tiểu thương phải nhập hàng cầm chừng.

Nguồn cung rau củ quả tại siêu thị dồi dào

Khảo sát thực tế tại quầy rau, củ, quả của siêu thị Co.opmart ở TP.HCM cho thấy mặt bằng giá các mặt hàng đang giảm đáng kể.

Ở nhóm rau ăn, bảng niêm yết ghi nhận mức giá tương đối dễ chịu, phần lớn nằm trong chương trình bình ổn thị trường. Cụ thể, giá dưa leo ở mức 29.000 đồng/kg, cà chua 29.500 đồng/kg, bí đao và bầu cùng dao động quanh mức 29.700 đồng/kg, bí giống Mỹ và bí đỏ tròn 25.000 đồng/kg, khoai tây và cà rốt Đà Lạt cùng niêm yết 42.900 đồng/kg.

Trong khi bí ngòi xanh cao hơn ở mức 45.000 đồng/kg. Khổ qua trái cũng đang áp dụng mức giá khuyến mãi 30.000 đồng/kg (giảm từ 39.900 đồng/kg).

Ngược lại, các loại rau ăn lá và xà lách thủy canh vẫn neo ở ngưỡng khá cao do đặc tính dễ dập nát và chi phí canh tác đặc thù.

Xà lách mỡ thủy canh được bán với giá 64.900 đồng/kg, xà lách lô lô xanh thủy canh 59.900 đồng/kg và xà lách giống Mỹ 49.900 đồng/kg.

Các loại rau cải đóng gói theo quy chuẩn VietGAP (nhãn GFM) như cải bẹ xanh, cải ngọt, cải thìa dao động từ 15.000 - 16.000 đồng cho gói 300g (tương đương 50.000 - 53.000 đồng/kg) và khoảng 21.500 - 23.000 đồng cho gói 450g - 500g.

Nhóm rau gia vị chia gói nhỏ (50g - 100g) dao động từ 6.500 đến 13.000 đồng/gói (như ngò rí, ngò gai 6.500 đồng/gói 30g-50g; cần tàu 12.500 đồng/gói 100g; hành lá 13.000 đồng/gói 100g).

Tại quầy trái cây, siêu thị triển khai nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu: bưởi da xanh loại 1 đạt 61.000 đồng/kg; sầu riêng Ri6 nguyên trái giảm còn 99.000 đồng/kg (giá gốc 139.000 đồng/kg), loại bóc vỏ là 399.000 đồng/kg; nhóm trái cây nhập khẩu như táo Fuji Nam Phi giảm về 62.000 đồng/kg và cam Úc còn 89.900 đồng/kg.

Giá rau màu tại ruộng giảm nhẹ

Giá cả đầu ngày: Giá rau củ hạ nhiệt, nguồn cung dồi dào, hồng xiêm giá cao kỷ lục - Ảnh 3.

Giá rau tại chợ ở Cần Thơ vẫn ổn định - Ảnh: CA LINH

Trong khi đó, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Rau an toàn Thành Lợi (tỉnh Vĩnh Long), cho hay hiện giá dưa leo được thương lái thu mua tại nông hộ khoảng 8.000 đồng/kg, rau muống, cải ngọt, rau ngót, khổ qua có giá từ 8.000 - 10.000 đồng/kg, giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Trong khi đó, xà lách hiện có giá khoảng 25.000 đồng/kg do mưa ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng ít.

Ông Trung thông tin giá rau màu giảm nhẹ do một số nông dân đã thu hoạch xong, chuẩn bị dọn đất để sản xuất rau phục vụ thị trường Tết. Tùy từng loại, thời gian sinh trưởng của rau màu thường khoảng 45-60 ngày.

Do đó, trong khoảng 20 ngày tới, hoạt động thu hoạch và chuẩn bị sản xuất vụ Tết sẽ diễn ra sôi động hơn. Ngoài ra, thời tiết mưa nắng xen kẽ hiện tương đối thuận lợi cho trồng rau. Tuy nhiên, nông dân vẫn lo ngại những trận mưa lớn gây chậm thoát nước, ảnh hưởng đến rau màu.

Tại các chợ ở TP Cần Thơ, giá rau muống bán lẻ khoảng 15.000 đồng/kg, dưa leo từ 12.000 - 13.000 đồng/kg, cải ngọt từ 14.000 -15.000 đồng/kg, rau diếp cá 30.000 đồng/kg, cà chua 25.000 đồng/kg, hành lá 30.000 đồng/kg… Mức giá này vẫn ổn định trong hơn một tuần qua.

Giá sa pô chê tăng cao kỷ lục 100.000 đồng/kg

Giá cả đầu ngày: Giá rau củ hạ nhiệt, nguồn cung dồi dào, hồng xiêm giá cao kỷ lục - Ảnh 4.

Nông dân thu hoạch sa pô chê ở tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Thông tin từ nhà vườn miền Tây cho biết sa pô chê (hồng xiêm) tăng giá cao kỷ lục, đạt mức 100.000 đồng/kg, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Nguyên nhân do loại trái cây này vừa bước vào đầu vụ thu hoạch, nguồn cung chưa dồi dào.

Theo người trồng sa pô chê ở xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp, thời điểm chính vụ của cây sa pô chê từ tháng 10 âm lịch đến tháng 4 năm sau (khoảng tháng 11 đến tháng 5 dương lịch). Hiện nay thương lái thu mua sa pô chê tại vườn đối với trái loại 1 (4-5 trái/kg) giá từ 80.000 - 100.000 đồng/kg, các cỡ trái nhỏ hơn hoặc mua xô giá từ 70.000 đồng/kg, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Ghi nhận tại chợ Mỹ Phú, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp, lượng sa pô chê được bày bán khá ít, chỉ từ 3-5kg mỗi sạp. Theo tiểu thương, do đầu vụ nên giá sa pô chê giữ mức cao, vì thế không dám nhập hàng nhiều.

"Giá sa pô chê tại vườn đã lên mức 70.000 - 80.000 đồng/kg nên ra chợ 100.000 - 120.000 đồng/kg mới có lời. Tôi nhập hàng cầm chừng để bán cho khách phục vụ chưng, cúng bàn thờ", bà Nguyễn Thị Mai, tiểu thương chợ Mỹ Phú, nói.

Ở miền Tây, sa pô chê được trồng nhiều ở Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp. Riêng tại Đồng Tháp, vùng trồng ven sông Tiền, xã Kim Sơn có diện tích lớn với 780ha.

Giá cả đầu ngày: Giá rau củ hạ nhiệt, nguồn cung dồi dào - Ảnh 3.Giá cả đầu ngày: Sầu riêng nghịch vụ tăng giá, hơn 100 thương hiệu tham gia kích cầu mua sắm tại TP.HCM

Giá sầu riêng nghịch vụ tại miền Tây tăng mạnh, trong đó Black Thorn loại A đạt 128.000 đồng/kg, Musang King từ 95.000 đồng/kg.

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THY NHUNG - CA LINH - ĐẶNG TUYẾT
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    Chủ đề: giá rau giá nông sản Giá cả đầu ngày

    Dòng sự kiện: Giá nông sản

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