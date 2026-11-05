Giá cả đầu ngày: Nho thân gỗ giá 200.000 đồng/kg, cà phê đầu vụ tiếp tục rớt giá

Nho thân gỗ cho trái quanh năm - Ảnh: CA LINH

Giá cà phê trong nước tiếp tục giảm sâu đầu vụ, khiến nhiều nông dân chọn bán cà phê tươi ngay tại vườn. Trong khi đó, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản đối mặt cước tàu tăng và nguy cơ thiếu chỗ.

Nho thân gỗ bán 200.000 đồng/kg

Ông Nguyễn Trung Tín (ở phường Bình Thủy, TP Cần Thơ) cho hay ông hiện có khoảng 200 gốc nho thân gỗ, trong đó nhiều cây đã cho trái, mang lại nguồn thu từ bán trái và cây giống.

Đặc biệt, một phần vườn được ông khai thác làm điểm tham quan, phục vụ du khách trải nghiệm hái trái tại vườn.

Theo ông Tín, những cây nho thân gỗ có kích thước lớn, phát triển tốt có thể cho sản lượng khoảng 10kg trái/cây mỗi năm. Trái nho thân gỗ mọc trực tiếp trên thân và cành, khi chín có màu tím sẫm, vị ngọt, được nhiều du khách tò mò tìm đến trải nghiệm.

Hiện ông dành một phần diện tích vườn để đón khách tham quan, hái trái thưởng thức tại chỗ với giá 40.000 đồng/người. Trường hợp khách có nhu cầu mua trái mang về, giá bán khoảng 200.000 đồng/kg.

Không chỉ khai thác nguồn thu từ trái, ông Tín còn bán cây nho thân gỗ giống với giá khoảng 50.000 đồng/cây. Đối với những cây trưởng thành, có kích thước lớn và đã cho trái, giá trị có thể lên đến vài triệu đồng/cây, tùy kích thước và khả năng sinh trưởng.

Giá cà phê trong nước tiếp đà giảm, nhiều nông dân chọn bán cà phê tươi

Giá cà phê giảm sâu đầu vụ, nông dân chuyển sang bán cà phê tươi - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Giá cà phê sáng 5-11, giá cà phê trong nước có giá thu mua cao nhất là 84.000 đồng/kg. Trên hai sàn quốc tế London và New York, giá cà phê Robusta và Arabica tăng giảm trái chiều.

Vào sáng 5-11 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 11-2026 trên sàn London niêm yết ở mức 3.265 USD/tấn, tăng so với phiên liền trước. Ngược lại, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12-2026 đạt 283,95 US cent/lb, giảm so với phiên liền trước.

Tại thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên sáng nay dao động từ 83.000-84.200 đồng/kg. Theo đó, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 83.000 đồng/kg. Khu vực Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông có giá cao hơn. Tuy vậy, mức giao dịch vẫn còn chưa nhiều do mới chỉ đầu vụ thu.

Giá cà phê trong nước tiếp tục nối dài đà giảm, so với mức đỉnh trên 94.000 đồng/kg giữa tháng 10, giá cà phê tại một số địa phương đã giảm hơn 10.000 đồng/kg. Đà giảm này tiếp nối nhịp lao dốc 2.500 - 2.700 đồng/kg trong tuần trước, đưa mặt bằng giá nội địa về mức thấp nhất kể từ khoảng giữa tháng 6-2026.

Trước giá có xu hướng giảm khi vào đầu vụ, nhiều nông dân cho biết đã chọn bán cà phê tươi ngay tại vườn sau khi thu hoạch, thay vì phơi khô xay nhân. Giá cà phê tươi hiện có xu hướng giảm với mức giao dịch trên dưới 18.000 đồng/kg.

Tuy vậy, mức giá này cũng khá cao so với mức trên dưới 10.000 đồng/kg của nhiều năm trước (thời điểm giá cà phê nhân xô chỉ 40.000 - 50.000 đồng/kg), giúp nông dân có được lợi nhuận tốt.

Cước vận tải container tăng, hàng xuất sang Tây Phi chịu thêm phí 800 USD

Cước vận tải biển phục hồi, doanh nghiệp xuất khẩu thêm áp lực chi phí. Trong ảnh tàu cập bến cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải - Ảnh: H.K.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), từ ngày 4-11, hãng tàu Maersk áp dụng phụ phí mùa cao điểm (PSS) 800 USD/container đối với hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Tây Phi. Mức phí áp dụng cho cả container 20 feet và 40 feet, bao gồm container khô và container lạnh.

Khoản phụ phí được thu tại đầu xuất khẩu, chưa bao gồm phí địa phương và các khoản phí phát sinh khác. Điều này khiến doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt là thủy sản sử dụng container lạnh 40 feet, phải tính thêm 800 USD/container vào chi phí vận chuyển nếu thuộc diện áp dụng.

Đáng chú ý, trong giai đoạn tuần 44 - 48 của năm 2026, một số hãng tàu dự kiến hủy 56 trong tổng số 714 chuyến theo lịch, tương đương khoảng 8%. Trong đó, tuyến châu Á - Bắc Âu/Địa Trung Hải chiếm 54% số chuyến bị hủy, tuyến xuyên Thái Bình Dương chiếm 32%.

Theo VASEP, việc cắt giảm chuyến có thể ảnh hưởng đến khả năng đặt chỗ, thời gian vận chuyển và kế hoạch giao hàng của doanh nghiệp thủy sản, nhất là các lô hàng đông lạnh cần duy trì chuỗi lạnh liên tục. Doanh nghiệp cần chủ động xác nhận phụ phí và lịch tàu với hãng vận chuyển để kiểm soát chi phí, hạn chế rủi ro chậm giao hàng.