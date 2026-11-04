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Giá cả đầu ngày: Cá đồng mập ú bán giá cao, xoài cát trở lại mốc 80.000 đồng/kg, heo hơi bật tăng

tác giả
ĐẶNG TUYẾT
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ĐẶNG TUYẾT
ĐẶNG TUYẾT
CA LINH
CA LINH
NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

Sau thời gian giữ giá ổn định từ 55.000 - 60.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc tăng trở lại. Giá cá đồng cũng tăng cao vào cuối mùa nước nổi khi cá đạt kích cỡ lớn, béo mập.

Giá cả đầu ngày: Cá đồng mập ú bán giá cao, xoài cát trở lại mốc 80.000 đồng/kg, heo hơi bật tăng - Ảnh 1.

Nhiều loại cá đồng như: cá trèn, cá chốt, cá lóc... bày bán tại chợ Mỹ Phú, tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Trong khi đó, giá heo hơi miền Bắc bật tăng đến 4.000 đồng/kg, nhưng người chăn nuôi vẫn thua lỗ nặng.

Cá đồng mập ú ra chợ giá cao cuối mùa nước nổi

Theo ghi nhận tại các chợ quê Tháp Mười, Trường Xuân, Mỹ Phú, Hòa An (tỉnh Đồng Tháp), lượng cá đồng được bày bán nhiều vào cuối mùa nước nổi. Đây cũng là thời điểm cá đạt được độ ngon nhất, sau thời gian sinh trưởng trên đồng nước, những con cá đổ ra sông mập ú, bán được giá cao.

Cá đồng các loại dao động từ 150.000 - 200.000 đồng/kg. Trong đó, cá lóc đồng 120.000 - 150.000 đồng/kg; cá trèn 150.000 đồng/kg; cá chốt 120.000 - 150.000 đồng/kg; cá bống 100.000 - 120.000 đồng/kg; cá lòng tong 80.000 - 100.000 đồng/kg; cá mè vinh (cỡ nhỏ) từ 60.000 - 80.000 đồng/kg.

Bà Nguyễn Hồng Hạnh - tiểu thương chợ Mỹ Phú, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp - cho biết thời điểm này cá đồng nhiều và đa dạng vì nguồn cá thu mua trên đồng nhiều vào cuối mùa, các loại cá đặc sản kích cỡ lớn, bán được giá cao.

"Khách ăn cá đồng tranh thủ thời điểm này mua cá ngon nhất, vì cá đạt kích cỡ to, mập ú, chế biến được nhiều món ăn. Các mặt cá quen thuộc như cá trèn, cá lóc, cá mè vinh... béo mập dùng chế biến các món chiên, kho, nấu canh chua đa dạng. Giá cá cũng tăng, tùy kích cỡ và tùy thời điểm cá sống hay cá đã chết", bà Hạnh nói.

Giá heo hơi bật tăng ở phía Bắc nhưng người nuôi vẫn đang lỗ nặng

Giá cả đầu ngày: Cá đồng mập ú bán giá cao, xoài cát trở lại mốc 80.000 đồng/kg, heo hơi bật tăng - Ảnh 2.

Sau chuỗi ngày giảm giá liên tục, thị trường heo hơi đã ghi nhận nhịp điều chỉnh tăng tới 4.000 đồng/kg tại khu vực miền Bắc.

Thông tin từ các đơn vị chăn nuôi và thương lái, sáng 4-11, giá heo hơi đồng loạt bật tăng tại nhiều địa phương thuộc khu vực miền Bắc, với mức điều chỉnh từ 1.000 - 4.000 đồng/kg so với hai ngày trước đó, trong đó Ninh Bình được ghi nhận có mức tăng 4.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại miền Bắc được ghi nhận dao động từ 45.000 - 47.000 đồng/kg. Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình… đạt mức cao nhất.

Giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hôm nay ghi nhận xu hướng tăng nhẹ 1.000 đồng/kg tại một số địa phương, còn lại giữ ổn định. Hiện giá heo hơi khu vực này dao động từ 43.000 - 46.000 đồng/kg.

Ngược lại, thị trường heo hơi phía Nam chưa có dấu hiệu tăng. Theo khảo sát, giá heo hơi giao dịch tại miền Nam trong khoảng 44.000 - 46.000 đồng/kg.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết với giá thành hiện nay, người nuôi đang thua lỗ từ 10.000 -13.000 đồng/kg heo hơi xuất chuồng. Thua lỗ nặng kéo dài các tháng qua khiến nhiều người chăn nuôi nhỏ lẻ dần rơi vào tình trạng kiệt quệ, buộc phải "treo" chuồng.

Giá thịt heo bán lẻ chưa có nhiều biến động. Trước sức mua thấp, nhiều siêu thị vẫn đang luân phiên giảm giá, khuyến mãi một số mặt hàng thịt heo với mức giảm 10-15%, đưa giá một số mặt hàng về 90.000 - 150.000 đồng/kg. 

Giá xoài tại chợ tăng trở lại

Giá cả đầu ngày: Cá đồng mập ú bán giá cao, xoài cát trở lại mốc 80.000 đồng/kg, heo hơi bật tăng - Ảnh 3.

Xoài cát Hòa Lộc bán tại chợ ở Cần Thơ - Ảnh: CA LINH

Sau thời gian giữ giá ổn định từ 55.000 - 60.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc tại các chợ ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng trở lại.

Theo ghi nhận tại một số chợ ở Vĩnh Long, Cần Thơ, giá xoài các loại đã nhích lên so với thời điểm trước. Cụ thể, xoài cát Hòa Lộc loại 1 hiện được tiểu thương bán với giá khoảng 80.000 đồng/kg, xoài loại 2 có giá dao động từ 50.000 - 60.000 đồng/kg.

Mức giá này cho thấy sức mua và giá bán mặt hàng xoài tại thị trường đang có dấu hiệu cải thiện. Đặc biệt, những trái xoài có mẫu mã đẹp, kích thước đồng đều, chất lượng tốt thường được khách chọn mua nhiều.

Trong khi đó, xoài cát chu loại 1 có giá bán tại chợ từ 38.000 - 40.000 đồng/kg, tăng từ 7.000 - 10.000 đồng/kg so với nửa tháng trước.

"Do nguồn cung hạn chế, những ngày gần đây giá bán các loại xoài có xu hướng tăng trở lại, giúp hoạt động kinh doanh mặt hàng trái cây này khởi sắc hơn", chị Trần Thị Phương Nhung, tiểu thương bán trái cây tại chợ Tân An (phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ), nói.

Giá cả đầu ngày: Cá đồng mập ú bán giá cao, xoài cát trở lại mốc 80.000 đồng/kg, heo hơi bật tăng - Ảnh 4.Heo hơi rớt giá, ngành chăn nuôi số hóa dữ liệu để dự báo thị trường

Từ đầu năm 2027, Cục Chăn nuôi và Thú y sẽ vận hành hệ thống quản lý dữ liệu ngành chăn nuôi để truy xuất nguồn gốc, tạo thông thoáng cho doanh nghiệp, người dân và hỗ trợ dự báo thị trường.

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ĐẶNG TUYẾT - CA LINH - NGUYỄN TRÍ
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    Chủ đề: giá nông sản giá xoài giá thịt heo Giá cả đầu ngày

    Dòng sự kiện: Giá nông sản

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