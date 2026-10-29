Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Heo hơi rớt giá, ngành chăn nuôi số hóa dữ liệu để dự báo thị trường

tác giả
NGUYỄN HẠNH
và 1 tác giả khác
NGUYỄN HẠNH
NGUYỄN HẠNH
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

Từ đầu năm 2027, Cục Chăn nuôi và Thú y sẽ vận hành hệ thống quản lý dữ liệu ngành chăn nuôi để truy xuất nguồn gốc, tạo thông thoáng cho doanh nghiệp, người dân và hỗ trợ dự báo thị trường.

Heo hơi rớt giá, ngành chăn nuôi số hóa dữ liệu để dự báo thị trường - Ảnh 2.

Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y Dương Tất Thắng chia sẻ tại hội thảo - Ảnh: C. TUỆ

Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y Dương Tất Thắng cho biết như vậy tại hội thảo hành trình chuyển đổi số, tự động hóa, ứng dụng AI trong sản xuất và chăn nuôi, trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á - Úc lần thứ 21 (AAAP 2026), ngày 29-10.

Người chăn nuôi chỉ khai 'nuôi bao nhiêu con, bán đi đâu'

Tại hội thảo, một trong những vấn đề doanh nghiệp và người chăn nuôi quan tâm, đề nghị cơ quan quản lý nhà nước cần có giải pháp hoặc hỗ trợ thông tin dữ liệu tổng thể về chăn nuôi trên cả nước để chủ động tăng hoặc giảm đàn, cân đối cung cầu và hạn chế rủi ro khi thị trường biến động.

Chia sẻ về kiến nghị này, ông Thắng cho rằng để ngành chăn nuôi phát triển bền vững, cần hội tụ nhiều yếu tố, không chỉ dừng ở chuyển đổi số, tự động hóa hay ứng dụng AI.

Dẫn thực tế giá heo hơi gần đây giảm xuống mức thấp nhất trong 6 năm qua, sau một thời gian dài duy trì ở mức khá cao, ông Thắng cho rằng diễn biến này cho thấy sự bấp bênh của thị trường chăn nuôi.

Điều này đặt ra yêu cầu phải đổi mới phương thức quản lý ngành chăn nuôi theo hướng tổng thể dựa vào số hóa.

Ông Thắng cho biết hiện Cục Chăn nuôi và Thú y đang phối hợp với doanh nghiệp viễn thông chạy thử nghiệm hệ thống quản lý dữ liệu ngành, ứng dụng truy xuất nguồn gốc trên nền tảng số.

Dự kiến từ đầu năm 2027, khi hệ thống được triển khai, doanh nghiệp và người chăn nuôi chỉ cần khai báo thông tin về số lượng vật nuôi và thông tin xuất chuồng trên hệ thống, sau đó sẽ không phải thực hiện khai báo, làm thêm giấy tờ.

Theo ông Thắng, cách làm này vừa tạo thuận lợi, thông thoáng cho người dân và doanh nghiệp, vừa góp phần cắt giảm hàng triệu giấy phép.

Tuy nhiên, để hệ thống phát huy hiệu quả và giải quyết được câu chuyện dự báo thị trường, ông Thắng cho rằng yếu tố quyết định không nằm ở phần mềm hay công nghệ, mà là sự tham gia của người dân và doanh nghiệp chăn nuôi, nhất là nhóm doanh nghiệp quy mô lớn phải cùng tham gia.

Heo hơi rớt giá, ngành chăn nuôi số hóa dữ liệu để dự báo thị trường - Ảnh 3.

Các đại biểu chia sẻ tại hội thảo do Báo Nông nghiệp và Môi trường và Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam tổ chức - Ảnh: C. TUỆ

Giá heo hơi xuống 45.000 đồng/kg, AI có trả lời được có nên nuôi nữa hay không?

Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hội chăn nuôi thành phố Đồng Nai đặt vấn đề, nếu ứng dụng tất cả công nghệ AI trong quản lý đầu vào, thức ăn, con số... nhưng như hôm nay giá heo hơi xuống 45.000 đồng/kg, trong khi giá thành sản xuất 55.000 đồng/kg thì liệu AI có trả lời được có nên nuôi nữa hay không?

Theo ông Công, trong chăn nuôi, người nuôi chỉ cần làm sao có thị trường, giá bán tốt nhất, nhưng người tiêu dùng lại quyết định tới giá và hoạt động của ngành chăn nuôi.

Do đó ứng dụng AI cần hướng đến những bài toán thiết thực như giảm chi phí, nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm và đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Đồng thời, ứng dụng AI không nên chỉ được triển khai riêng lẻ ở từng doanh nghiệp, bởi mỗi đơn vị chỉ chiếm một phần thị trường.

Thay vào đó, cần nghiên cứu triển khai tại một vùng chăn nuôi hoặc một tỉnh, ở đó tất cả các hộ chăn nuôi đều có thẻ chip, khi đưa sản phẩm ra thị trường thì người tiêu dùng dễ dàng nhận diện sản phẩm an toàn.

Heo hơi rớt giá, ngành chăn nuôi số hóa dữ liệu để dự báo thị trường - Ảnh 4.

Một trang trại chăn nuôi heo ở Bắc Ninh - Ảnh: C. TUỆ

Đại diện Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam cho biết từ năm 2026, doanh nghiệp thử nghiệm AI phân tích các chỉ số năng suất giữa các trang trại. Hệ thống có thể phát hiện những chỉ số chưa đạt mục tiêu, giúp người quản lý tìm nguyên nhân và điều chỉnh quy trình.

Doanh nghiệp cũng thử nghiệm camera kết hợp AI để giám sát người, phương tiện ra vào và việc tuân thủ quy trình an toàn sinh học. Tuy nhiên, những trường hợp hệ thống chưa nhận diện rõ vẫn cần con người kiểm tra.

Một số giải pháp khác như ghi hình bằng điện thoại tại chuồng nuôi, gắn thẻ định danh điện tử cho vật nuôi cũng đang được thử nghiệm để đánh giá hiệu quả trước khi mở rộng.

Từ đầu năm 2027, sẽ số hóa quản lý chăn nuôi, hướng tới bỏ hàng triệu giấy phép - Ảnh 5.Nông hộ dè dặt tái đàn, các doanh nghiệp lớn vẫn đảm bảo nguồn thịt heo dịp Tết dù giá chạm đáy

Dù giá heo hơi xuống thấp và chi phí chăn nuôi tăng khiến một bộ phận nông hộ nhỏ lẻ tạm ngưng vào đàn, thị trường tiêu thụ dịp Tết Nguyên đán sắp tới được dự báo vẫn ổn định.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NGUYỄN HẠNH - CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: đàn heo dự báo thị trường giá thịt heo Giá heo hơi Giá heo hơi giảm

    Dòng sự kiện: Giá thịt heo

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất