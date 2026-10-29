Heo hơi rớt giá, ngành chăn nuôi số hóa dữ liệu để dự báo thị trường

Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y Dương Tất Thắng chia sẻ tại hội thảo - Ảnh: C. TUỆ

Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y Dương Tất Thắng cho biết như vậy tại hội thảo hành trình chuyển đổi số, tự động hóa, ứng dụng AI trong sản xuất và chăn nuôi, trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á - Úc lần thứ 21 (AAAP 2026), ngày 29-10.

Người chăn nuôi chỉ khai 'nuôi bao nhiêu con, bán đi đâu'

Tại hội thảo, một trong những vấn đề doanh nghiệp và người chăn nuôi quan tâm, đề nghị cơ quan quản lý nhà nước cần có giải pháp hoặc hỗ trợ thông tin dữ liệu tổng thể về chăn nuôi trên cả nước để chủ động tăng hoặc giảm đàn, cân đối cung cầu và hạn chế rủi ro khi thị trường biến động.

Chia sẻ về kiến nghị này, ông Thắng cho rằng để ngành chăn nuôi phát triển bền vững, cần hội tụ nhiều yếu tố, không chỉ dừng ở chuyển đổi số, tự động hóa hay ứng dụng AI.

Dẫn thực tế giá heo hơi gần đây giảm xuống mức thấp nhất trong 6 năm qua, sau một thời gian dài duy trì ở mức khá cao, ông Thắng cho rằng diễn biến này cho thấy sự bấp bênh của thị trường chăn nuôi.

Điều này đặt ra yêu cầu phải đổi mới phương thức quản lý ngành chăn nuôi theo hướng tổng thể dựa vào số hóa.

Ông Thắng cho biết hiện Cục Chăn nuôi và Thú y đang phối hợp với doanh nghiệp viễn thông chạy thử nghiệm hệ thống quản lý dữ liệu ngành, ứng dụng truy xuất nguồn gốc trên nền tảng số.

Dự kiến từ đầu năm 2027, khi hệ thống được triển khai, doanh nghiệp và người chăn nuôi chỉ cần khai báo thông tin về số lượng vật nuôi và thông tin xuất chuồng trên hệ thống, sau đó sẽ không phải thực hiện khai báo, làm thêm giấy tờ.

Theo ông Thắng, cách làm này vừa tạo thuận lợi, thông thoáng cho người dân và doanh nghiệp, vừa góp phần cắt giảm hàng triệu giấy phép.

Tuy nhiên, để hệ thống phát huy hiệu quả và giải quyết được câu chuyện dự báo thị trường, ông Thắng cho rằng yếu tố quyết định không nằm ở phần mềm hay công nghệ, mà là sự tham gia của người dân và doanh nghiệp chăn nuôi, nhất là nhóm doanh nghiệp quy mô lớn phải cùng tham gia.

Các đại biểu chia sẻ tại hội thảo do Báo Nông nghiệp và Môi trường và Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam tổ chức - Ảnh: C. TUỆ



Giá heo hơi xuống 45.000 đồng/kg, AI có trả lời được có nên nuôi nữa hay không?

Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hội chăn nuôi thành phố Đồng Nai đặt vấn đề, nếu ứng dụng tất cả công nghệ AI trong quản lý đầu vào, thức ăn, con số... nhưng như hôm nay giá heo hơi xuống 45.000 đồng/kg, trong khi giá thành sản xuất 55.000 đồng/kg thì liệu AI có trả lời được có nên nuôi nữa hay không?

Theo ông Công, trong chăn nuôi, người nuôi chỉ cần làm sao có thị trường, giá bán tốt nhất, nhưng người tiêu dùng lại quyết định tới giá và hoạt động của ngành chăn nuôi.

Do đó ứng dụng AI cần hướng đến những bài toán thiết thực như giảm chi phí, nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm và đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Đồng thời, ứng dụng AI không nên chỉ được triển khai riêng lẻ ở từng doanh nghiệp, bởi mỗi đơn vị chỉ chiếm một phần thị trường.

Thay vào đó, cần nghiên cứu triển khai tại một vùng chăn nuôi hoặc một tỉnh, ở đó tất cả các hộ chăn nuôi đều có thẻ chip, khi đưa sản phẩm ra thị trường thì người tiêu dùng dễ dàng nhận diện sản phẩm an toàn.

Một trang trại chăn nuôi heo ở Bắc Ninh - Ảnh: C. TUỆ

Đại diện Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam cho biết từ năm 2026, doanh nghiệp thử nghiệm AI phân tích các chỉ số năng suất giữa các trang trại. Hệ thống có thể phát hiện những chỉ số chưa đạt mục tiêu, giúp người quản lý tìm nguyên nhân và điều chỉnh quy trình.

Doanh nghiệp cũng thử nghiệm camera kết hợp AI để giám sát người, phương tiện ra vào và việc tuân thủ quy trình an toàn sinh học. Tuy nhiên, những trường hợp hệ thống chưa nhận diện rõ vẫn cần con người kiểm tra.

Một số giải pháp khác như ghi hình bằng điện thoại tại chuồng nuôi, gắn thẻ định danh điện tử cho vật nuôi cũng đang được thử nghiệm để đánh giá hiệu quả trước khi mở rộng.