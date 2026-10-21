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Doanh nghiệp quốc tế mang loạt giải pháp chăn nuôi hiện đại đến Việt Nam

tác giả
CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG

Hàng trăm thương hiệu quốc tế mang máy móc, thiết bị và giải pháp chăn nuôi đến TP.HCM, tìm kiếm đối tác phân phối và cơ hội mở rộng kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Doanh nghiệp quốc tế mang loạt giải pháp chăn nuôi hiện đại đến Việt Nam - Ảnh 1.

Các đại biểu và doanh nghiệp tham quan khu triển lãm máy móc thiết bị chuyên ngành chăn nuôi - Ảnh: CÔNG TRUNG

Ngày 21-10, triển lãm quốc tế chuyên ngành chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi và chế biến thịt Vietstock 2026 diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, các gian hàng giới thiệu đa dạng công nghệ phục vụ ngành chăn nuôi, từ dây chuyền sản xuất thức ăn gia súc, thiết bị chuồng trại đến hệ thống tự động hóa trong nuôi heo, gà, bò. 

Nhiều doanh nghiệp mang sản phẩm đến Việt Nam không chỉ để trưng bày mà còn tìm hiểu nhu cầu thị trường, tiếp xúc với đối tác và tìm cơ hội hợp tác thương mại.

Tại gian hàng giới thiệu các sản phẩm ứng dụng công nghệ Nhật Bản như áo giữ ấm cho bò, khăn làm mát vùng cổ, áo hạn chế ruồi đốt và chống nóng. 

Các sản phẩm được thiết kế nhằm cải thiện điều kiện chăm sóc vật nuôi, giúp bò thích nghi với thời tiết và hạn chế tác động từ côn trùng.

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Thị trường Việt Nam thêm giải pháp chăn nuôi thú y Nhật Bản, trong đó có sản phẩm áo giữ ấm cho bò, khăn làm mát vùng cổ, áo hạn chế ruồi đốt và chống nóng.... - Ảnh: CÔNG TRUNG

Mức giá giới thiệu khoảng 700.000 - 800.000 đồng/sản phẩm. Đây là lần đầu những thiết bị chăm sóc vật nuôi này được mang đến Việt Nam, hiện chưa phân phối rộng rãi mà chủ yếu tìm kiếm đối tác thương mại.

Đáng chú ý, triển lãm còn giới thiệu nhiều công nghệ chăm sóc vật nuôi từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong đó có hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), cảm biến đeo tai giúp theo dõi thân nhiệt, hành vi và phát hiện sớm dấu hiệu bất thường ở vật nuôi.

Doanh nghiệp Hàn Quốc cũng mang đến công nghệ ấp trứng tự động kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, cùng thiết bị hỗ trợ thụ tinh nhân tạo. Ngoài ra, các giải pháp bổ sung enzyme vào thức ăn được giới thiệu nhằm cải thiện khả năng tiêu hóa, giảm chi phí và mùi hôi trong chăn nuôi.

Tại các khu vực trưng bày khác, doanh nghiệp tập trung giới thiệu máy móc chế biến thức ăn, thiết bị phục vụ trang trại, đặc biệt là các mô hình chăn nuôi heo trong nhà cao tầng và các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất. 

Qua trao đổi tại triển lãm, nhiều doanh nghiệp nước ngoài thể hiện sự quan tâm đến nhu cầu đầu tư công nghệ của ngành chăn nuôi Việt Nam. Tuy nhiên, việc đưa sản phẩm vào kinh doanh còn phụ thuộc vào khả năng tìm được nhà phân phối, mức giá phù hợp và hiệu quả ứng dụng thực tế tại các trang trại.

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Thiết bị máy móc công nghiệp phục vụ chăn nuôi heo trưng bày tại triển lãm - Ảnh: CÔNG TRUNG

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Kim Đăng - Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường - cho biết ngành chăn nuôi tăng trưởng 4,98% trong 9 tháng đầu năm 2026. Tổng sản lượng thịt hơi đạt 6,83 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ, trong khi xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi ước đạt 564 triệu USD, tăng 24,6%.

Ông Đăng cho hay đến nay hơn 15.000 cơ sở chăn nuôi đã được cấp mã số, tạo nền tảng để từng bước nâng cao hiệu quả quản lý và truy xuất thông tin sản xuất.

Dù vậy, chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chiếm tỉ lệ cao, dịch bệnh còn phức tạp, chi phí vật tư đầu vào lớn. Các yêu cầu về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và giảm phát thải cũng đặt ra sức ép đổi mới công nghệ.

Do đó, ông Đăng cho rằng việc ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao năng suất, giảm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh của ngành. 

Ông kỳ vọng triển lãm lần này sẽ kết nối các doanh nghiệp, nhà khoa học và người chăn nuôi mở rộng hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm chăn nuôi Việt Nam.

Theo ban tổ chức, Vietstock 2026 diễn ra đến ngày 23-10, dự kiến quy tụ hơn 300 thương hiệu, đón khoảng 13.000 lượt khách từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài trưng bày sản phẩm, sự kiện còn có các hội thảo chuyên ngành và hoạt động kết nối giao thương.

Với các doanh nghiệp quốc tế, triển lãm là cơ hội tiếp cận thị trường chăn nuôi Việt Nam. Còn với các trang trại trong nước, sự xuất hiện của nhiều nhà cung cấp mở thêm lựa chọn công nghệ, dù hiệu quả đầu tư và chi phí vận hành vẫn là yếu tố quyết định việc ứng dụng vào sản xuất.

Doanh nghiệp quốc tế mang loạt giải pháp chăn nuôi hiện đại đến Việt Nam - Ảnh 4.C.P. Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn

Hội nghị Quốc tế lần thứ 28 của Hiệp hội Thú y Heo Quốc tế (IPVS 2026) diễn ra từ ngày 16 đến 19-6 là một trong những diễn đàn khoa học chuyên ngành uy tín lĩnh vực thú y và chăn nuôi heo.

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CÔNG TRUNG
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    Chủ đề: triển lãm chăn nuôi Bộ nông nghiệp và môi trường ngành chăn nuôi Vietstock

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