Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Nông hộ dè dặt tái đàn, các doanh nghiệp lớn vẫn đảm bảo nguồn thịt heo dịp Tết dù giá chạm đáy

tác giả
THY NHUNG
THY NHUNG
THY NHUNG

Dù giá heo hơi xuống thấp và chi phí chăn nuôi tăng khiến một bộ phận nông hộ nhỏ lẻ tạm ngưng vào đàn, thị trường tiêu thụ dịp Tết Nguyên đán sắp tới được dự báo vẫn ổn định.

đảm bảo nguồn thịt heo dịp Tết dù giá chạm đáy - Ảnh 1.

Giá heo hơi hiện đang được bán giá 45.000 đồng/kg, thấp nhất trong 2 năm qua - Ảnh: THY NHUNG

Giá heo hơi xuống còn 44.000 - 49.000 đồng/kg, trong khi gánh nặng thức ăn tăng 4-5 đợt cùng chi phí thú y đã đẩy giá thành nuôi lên tới 55.000 đồng/kg. Điều này khiến nhiều hộ chăn nuôi phải tính toán lại đầu tư vụ mới. 

Áp lực chi phí, người nuôi heo quyết định "treo chuồng"

Đảm bảo nguồn thịt heo dịp Tết dù giá chạm đáy - Ảnh 1.

Trước áp lực bủa vây từ chi phí, giá cả, các hộ nông dân cũng tính toán chuyện nuôi vụ mới - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, giá heo hơi ngày 27-10, miền Bắc tiếp tục giảm, mức trung bình vùng về 45.900 đồng/kg, miền Trung giảm sâu, các tỉnh dao động 44.000 - 45.000 đồng/kg. Thị trường miền Nam cùng chiều giảm, như ở Đồng Nai về 49.000 đồng/kg, TP.HCM và Tây Ninh giao dịch 48.000 đồng/kg, Cà Mau, Vĩnh Long, Đồng Tháp... giá 45.000 đồng/kg.

Trong khi đó, một tháng trước ngày 15-9, miền Bắc gi nhận mức trung bình vùng 59.000 đồng/kg, miền Trung giá không đổi, các tỉnh giao dịch mức trung bình vùng 57.500 đồng/kg. Thị trường miền Nam giá bình ổn, mức trung bình 57.900 đồng/kg.

Như vậy, chỉ trong khoảng một tháng, giá heo hơi giảm gần 23%. Tính chung cả nước, giá heo hơi cuối tháng 10 đã bốc hơi khoảng 35% đến gần 44% giá trị so với thời điểm đỉnh giá cận Tết đầu năm.

Thời điểm đó (ngày 31-1), giá heo hơi miền Bắc, các tỉnh dao động trong khoảng 78.000 - 79.000 đồng/kg. Miền Trung tại Nghệ An và Thanh Hóa 77.000 - 78.000 đồng/kg, Hà Tĩnh 76.000 đồng/kg. Thị trường miền Nam tại Cần Thơ đạt 76.000 đồng/kg; Vĩnh Long và Đồng Tháp 77.000 đồng/kg.

Trước áp lực bủa vây từ chi phí, giá cả và nguy cơ dịch tả heo bùng phát phức tạp vào mùa mưa, một số hộ nông dân quyết định "treo chuồng".

Anh Quang, chủ một trại heo tại Đồng Nai, cho biết gia đình đã xuất bán sạch lứa heo từ tháng trước và quyết định để trống chuồng trại chứ không nuôi gối vụ.

Mùa mưa là thời điểm dịch bệnh dễ xảy ra nhất, cộng thêm giá cám đắt đỏ và giá bán bấp bênh nên anh tạm dừng tái đàn là giải pháp bắt buộc để cắt lỗ, dù điều đó đồng nghĩa với việc chấp nhận mất đi nguồn thu nhập chính vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Ông Nguyễn Duy Hậu, chủ cơ sở chuyên cung cấp heo giống, thừa nhận đầu ra con giống hiện cũng trầm lắng do người nuôi không dám mạo hiểm tái đàn.

Theo ông Hậu, giá heo hơi giảm sâu, chỉ còn khoảng 45.000 - 46.000 đồng/kg đối với heo đẹp, còn heo xấu chỉ đạt 41.000 - 42.000 đồng/kg nhưng thương lái vẫn ngại hoặc không chịu mua vì đem ra chợ bán đường nào cũng lỗ. Đây là mức giá thấp chưa từng thấy trong nhiều năm qua, các năm trước giá bán từ trên 50.000 đến hơn 60.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá thức ăn và nguyên liệu chăn nuôi tăng cao khiến giá thành sản xuất bị đội lên khoảng 55.000 đồng/kg.

"Với mức giá xuất chuồng chỉ quanh mức ngoài 40.000 đồng/kg, người chăn nuôi chắc chắn bị lỗ nặng nếu tiếp tục đầu tư nuôi lứa mới. Thêm vào đó, thị trường còn ghi nhận hiện tượng một số công ty chăn nuôi bán tháo heo choai chỉ 30 - 60kg thay vì giữ lại vỗ béo phục vụ vụ cuối năm", ông Hậu cho hay.

đảm bảo nguồn thịt heo dịp Tết dù giá chạm đáy - Ảnh 2.

Chuyên gia cho biết nguồn cung dịp Tết Nguyên đán sắp tới sẽ từ các công ty lớn nhiều hơn các nông hộ - Ảnh: THY NHUNG

Nguồn cung dịp Tết vẫn dồi dào

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, giá heo hơi đã rớt thê thảm, giảm khoảng 10.000 đồng/kg so với tháng trước. Tức từ mức 56.000 - 58.000 đồng/kg xuống còn quanh 45.000 - 46.000 đồng/kg.

Nếu đợt đỉnh điểm đầu năm chỉ cần mức giá heo hơi 70.000 - 72.000 đồng/kg giúp người nuôi lời cả triệu đồng/con, thì hiện tại mỗi con heo bán ra lỗ cả triệu đồng.

Ông Đoán phân tích hiện tại tâm lý người nuôi chia làm hai nhóm. Một số sẽ lựa chọn quyết định treo chuồng, không tiếp tục nuôi vụ mới cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Nhóm còn lại sẽ dựa vào quy luật "đắt lắm - rẻ nhiều - rẻ rồi lại đắt" và kỳ vọng một mùa Tết Nguyên đán ổn định thị trường để có khoản chi phí chăm lo Tết.

"Từ đầu năm đến nay toàn bộ chi phí đầu vào như thức ăn, con giống, thuốc thú y, an toàn sinh học đều tăng cao, nhưng giá bán ra lại giảm sâu. Bên cạnh đó là tác động từ thịt đông lạnh nhập khẩu, giá rẻ chỉ bằng khoảng 2/3 giá heo hơi tháng trước", ông Đoán cho hay. 

Theo vị Phó chủ tịch Hiệp hội, tình trạng dịch bệnh cùng các thông tin về chất tạo nạc/chất cấm đã làm ảnh hưởng tới niềm tin của người tiêu dùng và các bếp ăn tập thể, nhà hàng, bếp ăn công nghiệp. Điều này vô tình "trải thảm đỏ" cho thịt đông lạnh nhập khẩu thay thế thịt nội địa.

Ông Đoán nhận định nguồn cung Tết nhìn chung sẽ không thiếu. Dù hộ nông dân nhỏ lẻ bỏ đàn, nguồn cung thị trường vẫn được đảm bảo nhờ các doanh nghiệp/trang trại chăn nuôi quy mô lớn.

Hiện các doanh nghiệp này vẫn chiếm 65 - 70% thị phần, nông hộ chỉ còn khoảng 25 - 30%, cùng với nguồn thịt nhập khẩu dồi dào.

đảm bảo nguồn thịt heo dịp Tết dù giá chạm đáy - Ảnh 3.Giá cả đầu ngày: Giá heo hơi lao dốc, sầu riêng tăng giá cuối vụ

Giá heo hơi giảm sâu xuống 48.000 đồng/kg, thấp hơn giá thành chăn nuôi khiến người nuôi thua lỗ, trong khi sầu riêng miền Tây tăng 20-30% so với tháng trước.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
THY NHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: heo hơi Tết Nguyên đán chăn nuôi thịt heo

    Dòng sự kiện: Giá thịt heo

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất