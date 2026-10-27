Nông hộ dè dặt tái đàn, các doanh nghiệp lớn vẫn đảm bảo nguồn thịt heo dịp Tết dù giá chạm đáy

Giá heo hơi hiện đang được bán giá 45.000 đồng/kg, thấp nhất trong 2 năm qua - Ảnh: THY NHUNG

Giá heo hơi xuống còn 44.000 - 49.000 đồng/kg, trong khi gánh nặng thức ăn tăng 4-5 đợt cùng chi phí thú y đã đẩy giá thành nuôi lên tới 55.000 đồng/kg. Điều này khiến nhiều hộ chăn nuôi phải tính toán lại đầu tư vụ mới.

Áp lực chi phí, người nuôi heo quyết định "treo chuồng"

Trước áp lực bủa vây từ chi phí, giá cả, các hộ nông dân cũng tính toán chuyện nuôi vụ mới - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, giá heo hơi ngày 27-10, miền Bắc tiếp tục giảm, mức trung bình vùng về 45.900 đồng/kg, miền Trung giảm sâu, các tỉnh dao động 44.000 - 45.000 đồng/kg. Thị trường miền Nam cùng chiều giảm, như ở Đồng Nai về 49.000 đồng/kg, TP.HCM và Tây Ninh giao dịch 48.000 đồng/kg, Cà Mau, Vĩnh Long, Đồng Tháp... giá 45.000 đồng/kg.

Trong khi đó, một tháng trước ngày 15-9, miền Bắc gi nhận mức trung bình vùng 59.000 đồng/kg, miền Trung giá không đổi, các tỉnh giao dịch mức trung bình vùng 57.500 đồng/kg. Thị trường miền Nam giá bình ổn, mức trung bình 57.900 đồng/kg.

Như vậy, chỉ trong khoảng một tháng, giá heo hơi giảm gần 23%. Tính chung cả nước, giá heo hơi cuối tháng 10 đã bốc hơi khoảng 35% đến gần 44% giá trị so với thời điểm đỉnh giá cận Tết đầu năm.

Thời điểm đó (ngày 31-1), giá heo hơi miền Bắc, các tỉnh dao động trong khoảng 78.000 - 79.000 đồng/kg. Miền Trung tại Nghệ An và Thanh Hóa 77.000 - 78.000 đồng/kg, Hà Tĩnh 76.000 đồng/kg. Thị trường miền Nam tại Cần Thơ đạt 76.000 đồng/kg; Vĩnh Long và Đồng Tháp 77.000 đồng/kg.

Trước áp lực bủa vây từ chi phí, giá cả và nguy cơ dịch tả heo bùng phát phức tạp vào mùa mưa, một số hộ nông dân quyết định "treo chuồng".

Anh Quang, chủ một trại heo tại Đồng Nai, cho biết gia đình đã xuất bán sạch lứa heo từ tháng trước và quyết định để trống chuồng trại chứ không nuôi gối vụ.

Mùa mưa là thời điểm dịch bệnh dễ xảy ra nhất, cộng thêm giá cám đắt đỏ và giá bán bấp bênh nên anh tạm dừng tái đàn là giải pháp bắt buộc để cắt lỗ, dù điều đó đồng nghĩa với việc chấp nhận mất đi nguồn thu nhập chính vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Ông Nguyễn Duy Hậu, chủ cơ sở chuyên cung cấp heo giống, thừa nhận đầu ra con giống hiện cũng trầm lắng do người nuôi không dám mạo hiểm tái đàn.

Theo ông Hậu, giá heo hơi giảm sâu, chỉ còn khoảng 45.000 - 46.000 đồng/kg đối với heo đẹp, còn heo xấu chỉ đạt 41.000 - 42.000 đồng/kg nhưng thương lái vẫn ngại hoặc không chịu mua vì đem ra chợ bán đường nào cũng lỗ. Đây là mức giá thấp chưa từng thấy trong nhiều năm qua, các năm trước giá bán từ trên 50.000 đến hơn 60.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá thức ăn và nguyên liệu chăn nuôi tăng cao khiến giá thành sản xuất bị đội lên khoảng 55.000 đồng/kg.

"Với mức giá xuất chuồng chỉ quanh mức ngoài 40.000 đồng/kg, người chăn nuôi chắc chắn bị lỗ nặng nếu tiếp tục đầu tư nuôi lứa mới. Thêm vào đó, thị trường còn ghi nhận hiện tượng một số công ty chăn nuôi bán tháo heo choai chỉ 30 - 60kg thay vì giữ lại vỗ béo phục vụ vụ cuối năm", ông Hậu cho hay.

Chuyên gia cho biết nguồn cung dịp Tết Nguyên đán sắp tới sẽ từ các công ty lớn nhiều hơn các nông hộ - Ảnh: THY NHUNG

Nguồn cung dịp Tết vẫn dồi dào

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, giá heo hơi đã rớt thê thảm, giảm khoảng 10.000 đồng/kg so với tháng trước. Tức từ mức 56.000 - 58.000 đồng/kg xuống còn quanh 45.000 - 46.000 đồng/kg.

Nếu đợt đỉnh điểm đầu năm chỉ cần mức giá heo hơi 70.000 - 72.000 đồng/kg giúp người nuôi lời cả triệu đồng/con, thì hiện tại mỗi con heo bán ra lỗ cả triệu đồng.

Ông Đoán phân tích hiện tại tâm lý người nuôi chia làm hai nhóm. Một số sẽ lựa chọn quyết định treo chuồng, không tiếp tục nuôi vụ mới cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Nhóm còn lại sẽ dựa vào quy luật "đắt lắm - rẻ nhiều - rẻ rồi lại đắt" và kỳ vọng một mùa Tết Nguyên đán ổn định thị trường để có khoản chi phí chăm lo Tết.

"Từ đầu năm đến nay toàn bộ chi phí đầu vào như thức ăn, con giống, thuốc thú y, an toàn sinh học đều tăng cao, nhưng giá bán ra lại giảm sâu. Bên cạnh đó là tác động từ thịt đông lạnh nhập khẩu, giá rẻ chỉ bằng khoảng 2/3 giá heo hơi tháng trước", ông Đoán cho hay.

Theo vị Phó chủ tịch Hiệp hội, tình trạng dịch bệnh cùng các thông tin về chất tạo nạc/chất cấm đã làm ảnh hưởng tới niềm tin của người tiêu dùng và các bếp ăn tập thể, nhà hàng, bếp ăn công nghiệp. Điều này vô tình "trải thảm đỏ" cho thịt đông lạnh nhập khẩu thay thế thịt nội địa.

Ông Đoán nhận định nguồn cung Tết nhìn chung sẽ không thiếu. Dù hộ nông dân nhỏ lẻ bỏ đàn, nguồn cung thị trường vẫn được đảm bảo nhờ các doanh nghiệp/trang trại chăn nuôi quy mô lớn. Hiện các doanh nghiệp này vẫn chiếm 65 - 70% thị phần, nông hộ chỉ còn khoảng 25 - 30%, cùng với nguồn thịt nhập khẩu dồi dào.