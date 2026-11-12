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Giá heo hơi quay đầu tăng sau khi chạm đáy, người nuôi vẫn bất an

tác giả
NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

Sau chuỗi ngày liên tục giảm, giá heo hơi vài ngày gần đây có xu hướng khởi sắc. Tuy vậy, với nguồn cung được dự báo không thiếu, dịch bệnh còn phức tạp, nhiều người nuôi vẫn chưa yên tâm với giá heo sắp tới, ngay cả mùa cao điểm Tết.

Giá heo hơi quay đầu tăng sau khi chạm đáy, người nuôi vẫn bất an - Ảnh 1.

Giá heo hơi giảm mạnh trong thời gian qua giúp nhu cầu tiêu thụ thịt heo có xu hướng tăng - Ảnh: N.TRÍ.

Theo thông tin từ nhiều thương lái và doanh nghiệp chăn nuôi, ngày 12-11, giá heo hơi tiếp tục tăng  ở một số tỉnh, thành và chạm mốc 50.000 đồng/kg.

Cụ thể, ở miền Bắc, giá heo hơi xuất chuồng được ghi nhận tăng thêm 1.000 đồng ở một số tỉnh, thành. Theo đó, tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên… hiện giao dịch trong khoảng 49.000 đồng/kg, các địa phương còn lại dao động 46.000-48.000 đồng/kg.

miền Trung và Tây Nguyên, giá heo hơi tăng nhẹ so với ngày hôm qua, trong khoảng phổ biến từ 46.000-48.000 đồng/kg. Theo ghi nhận, các địa phương như Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế đang có mức giá thấp nhất khu vực với 46.000-47.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo hơi ở miền Nam cũng tăng nhẹ trên dưới 1.000 đồng/kg so với ngày trước đó, đưa giá khu vực này lên mức phổ biến 47.000-50.000 đồng/kg. Trong đó, một số địa phương như TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp… được ghi nhận có mức giá cao nhất vùng.

Theo các đơn vị chăn nuôi, giá heo hơi bình quân cả nước hiện đạt khoảng 48.000 đồng/kg, tăng 3.500-4.000 đồng/kg so với cuối tháng trước. Với đà tăng tương đối khởi sắc, nhiều thương lái trả giá cao hơn để mua, khả năng giá heo hơi sẽ còn cao hơn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 12-11, ông Nguyễn Kim Đoán, phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho rằng thời gian qua giá heo hơi ở mức quá thấp kéo dài khiến tình trạng giảm đàn xảy ra, thêm vào đó lượng thịt nhập gần đây có xu hướng giảm, trong khi nhu cầu khởi sắc hơn. Cung cầu thay đổi nên giá quay đầu tăng.

"Nhu cầu thịt heo vào cuối năm, đặc biệt cho dịp Tết tăng nên giá heo hơi sẽ còn tăng. Tuy vậy, mức giá khả năng chỉ trong khoảng trên dưới 60.000 đồng/kg, chứ khó tăng cao. Với mức giá này, thêm dịch bệnh bùng phát, giá thức ăn tăng, người nuôi vẫn chịu những áp lực nhất định", ông Đoán nói.

Đồng quan điểm, đại diện một doanh nghiệp chăn nuôi phía Nam cho rằng tổng nguồn cung thịt nói chung cơ bản vẫn không thiếu, đặc biệt khi cần doanh nghiệp vẫn dễ tăng lượng nhập thịt heo. Do đó, giá heo thời gian tới có thể khởi sắc hơn nhưng khó bật cao như trước đây.

Theo nhiều chuyên gia, với giá thành chăn nuôi dao động 55.000-59.000 đồng/kg tùy trại và thêm tiềm ẩn rủi ro về dịch bệnh, người chăn nuôi heo đang bị thua lỗ nặng kéo dài.

Đặc biệt, trong tháng 9 và 10, giá heo hơi nhiều địa phương thường xuyên ở mức thấp, thậm chí có nơi có thời điểm chỉ bán được 38.000-40.000 đồng/kg, điều này khiến mức giá heo hơi bình quân trong các tháng qua xuống khá thấp.

Nhu cầu tiêu thụ đang tốt hơn

Nhờ giá heo hơi ở mức thấp giúp nhu cầu tiêu thụ thịt heo tại TP.HCM tương đối khởi sắc. Theo đó, lượng heo mảnh về chợ đầu mối Hóc Môn gần đây đạt phổ biến trên dưới 445 tấn/đêm, tăng nhẹ so với mức thấp của tháng trước.

Giá thịt heo pha lóc bán sỉ tại chợ đầu mối Hóc Môn bình quân ở mức 59.000 đồng/kg đùi rọ, giò trước và sau 50.000-56.000 đồng/kg, cốt lết 62.000 đồng/kg, nạc dăm 100.000 đồng/kg, sườn non 127.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 97.000 đồng/kg…

- Ảnh 2.Giá cả đầu ngày: Giá heo hơi lao dốc, sầu riêng tăng giá cuối vụ

Giá heo hơi giảm sâu xuống 48.000 đồng/kg, thấp hơn giá thành chăn nuôi khiến người nuôi thua lỗ, trong khi sầu riêng miền Tây tăng 20-30% so với tháng trước.

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NGUYỄN TRÍ
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    Chủ đề: thịt heo Giá heo hơi giá

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