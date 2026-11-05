Giá heo hơi liệu có tăng đột biến dịp cuối năm?

Sau thời gian giảm sâu, từ đầu tháng 11, giá heo hơi có xu hướng tăng nhẹ trở lại - Ảnh: C.TUỆ

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra nhận định như vậy trong báo cáo về tình hình sản xuất, thị trường và xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản tháng 10 và 10 tháng đầu năm nay.

Giá heo giảm, giá cám tăng làm giảm lợi nhuận của người chăn nuôi

Theo Bộ, trong tháng 10, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi hơn những năm trước.

Đàn heo tại nhiều địa phương tăng trưởng nhanh do người chăn nuôi khôi phục, mở rộng sản xuất, đẩy mạnh tái đàn sau ảnh hưởng của dịch bệnh trong năm trước.

Khu vực doanh nghiệp và trang trại quy mô lớn tiếp tục duy trì, mở rộng đàn nhờ chủ động nguồn giống, thức ăn, áp dụng quy trình chăn nuôi khép kín và các biện pháp an toàn sinh học, chuẩn bị nguồn cung cho nhu cầu tiêu dùng những tháng cuối năm.

Đến cuối tháng 10, tổng đàn heo cả nước tăng hơn 5% so với năm trước, đạt khoảng 32 triệu con (bao gồm heo bố mẹ).

Tuy nhiên, giá heo hơi có xu hướng giảm do sức mua giảm, trong khi giá thức ăn chăn nuôi và chi phí đầu vào vẫn ở mức cao, làm giảm lợi nhuận của người chăn nuôi, nên khu vực nông hộ còn thận trọng trong việc tái đàn.

Cụ thể, so với tháng 9-2026, giá heo hơi tại miền Bắc giảm 9.600 đồng/kg xuống 50.000 - 51.000 đồng/kg, miền Trung - Tây Nguyên giảm 9.600 đồng/kg, dao động trong khoảng 47.000 - 52.000 đồng/kg, miền Nam giảm 8.600 đồng/kg, xuống mức 48.000 - 52.000 đồng/kg.

Sau thời gian giảm sâu xuống mức trên dưới 45.000 đồng/kg - thấp nhất trong 6 năm qua, từ đầu tháng 11, giá heo hơi tại các vùng miền trên cả nước có xu hướng tăng trở lại.

Ngày 4-11, giá heo hơi tại chợ heo lớn nhất miền Bắc ở Hà Nam (Ninh Bình) lên mức từ 45.000 - 53.000 đồng/kg, tăng khoảng 2.000 - 5.000 đồng/kg so với thời điểm thấp nhất, tùy vào loại xấu, phổ thông hoặc đẹp.

Thịt heo được bày bán tại một chợ dân sinh ở Hà Nội - Ảnh: C.TUỆ

Nguồn cung dồi dào, giá heo hơi khó tăng đột biến dịp cuối năm nay

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, cho rằng bên cạnh nguồn cung heo dồi dào thì nguyên nhân giá heo giảm trong thời gian qua có thể do người tiêu dùng e dè liên quan đến việc dùng chất cấm và an toàn thực phẩm.

Theo ông Thắng, với tổng đàn heo khoảng 32 triệu con, dịp cuối năm nay và Tết Nguyên đán 2027, nguồn cung thịt heo sẽ dồi dào, không lo thiếu, còn giá sẽ phụ thuộc vào thị trường.

Bộ nhận định thời gian tới, nhiều khả năng giá heo hơi sẽ tiếp tục đi ngang hoặc dao động trong biên độ hẹp do cung - cầu tương đối cân bằng.

Dự báo đến cuối năm 2026, giá heo hơi khó có khả năng tăng đột biến do nhu cầu tiêu thụ và nguồn cung duy trì ổn định.

Diễn biến giá heo hơi từ đầu năm 2026 đến hết tháng 10, theo giá của Công ty Greenfeed

Bộ cũng cho biết chăn nuôi gia cầm đang tăng trưởng khá nhờ nhu cầu tiêu thụ thịt, trứng tương đối ổn định. Người chăn nuôi chủ động mở rộng quy mô, tăng đàn để đáp ứng nhu cầu thị trường dịp cuối năm. Tổng đàn gia cầm tại cả nước thời điểm cuối tháng 10-2026 khoảng 612 triệu con.

Song giá thu mua gà thịt lông màu tăng, giảm khác nhau tại ba miền. Ở miền Bắc giảm 22.800 đồng/kg xuống mức 52.000 đồng/kg, miền Trung tăng 5.000 đồng/kg, hiện ở mức 47.000 đồng/kg, còn miền Nam tăng 4.300 đồng/kg lên 48.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá gà công nghiệp đang có xu hướng tăng. Miền Bắc tăng 5.000 đồng/kg lên 37.000 đồng/kg, miền Trung tăng 5.000 đồng/kg lên mức 34.000 đồng/kg, miền Nam tăng 3.000 đồng/kg, hiện ở mức 32.000 đồng/kg.

"Giá thịt gà có khả năng tăng nhẹ hoặc giữ ổn định ở mức khá thấp, khó bật tăng mạnh do tổng đàn gia cầm cả nước tiếp tục duy trì ở mức cao, lượng thịt gà nhập khẩu giá rẻ vẫn dồi dào, trong khi sức mua của người dân chưa thực sự bứt phá mạnh" - Bộ dự báo.

Nhiều doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi tăng giá bán lần thứ 7 trong năm Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu tháng 10-2026, nhiều doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi như Cargill, De Heus, ViNaFeed Miền Bắc, Haid Hải Dương, Việt Phương Hà Nam… điều chỉnh tăng giá bán thức ăn chăn nuôi với mức tăng phổ biến từ 300 - 400 đồng/kg, tùy doanh nghiệp và nhóm sản phẩm. Đây là lần tăng giá thứ 7 trong năm 2026 của nhiều doanh nghiệp, cho thấy áp lực chi phí đầu vào đang tiếp tục tác động đến giá thức ăn chăn nuôi. Giá tăng do thị trường nguyên liệu thức ăn chăn nuôi toàn cầu tiếp tục có nhiều biến động, trong khi giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, ảnh hưởng đáng kể đến chi phí sản xuất. Việc điều chỉnh giá nhằm duy trì chất lượng sản phẩm, ổn định nguồn cung và bảo đảm hoạt động sản xuất trong thời gian tới.