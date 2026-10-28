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Sau vụ 10.000 tấn heo ‘vỗ béo’ bằng chất cấm, TP.HCM chỉ đạo siết kiểm tra

tác giả
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

Sau vụ hơn 10.000 tấn heo bị dùng chất cấm để ‘vỗ béo’ đưa ra thị trường, UBND TP.HCM yêu cầu tăng lấy mẫu, kiểm tra từ cơ sở chăn nuôi, giết mổ đến chợ, siêu thị và nơi bán thịt.

Sau vụ 10.000 tấn heo ‘vỗ béo’ bằng chất cấm, TP.HCM chỉ đạo siết kiểm tra - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở chăn nuôi heo vi phạm - Ảnh: Công an TP.HCM

Nội dung này được Chủ tịch UBND TP.HCM xem xét chỉ đạo theo đề nghị của Công an TP.HCM sau khi công an triệt phá đường dây nuôi nhốt, tiêu thụ heo có sử dụng chất cấm với quy mô lớn.

Trước đó, ngày 27-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố vụ án liên quan 4 tội danh gồm vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đưa hối lộ, nhận hối lộ và buôn bán hàng cấm; khởi tố 9 bị can. 

Kết quả điều tra xác định từ tháng 1-2026, các đối tượng đã đưa hơn 10.000 tấn heo có sử dụng chất cấm tạo nạc ra thị trường. Số heo này có giá trị ước tính trên 600 tỉ đồng, thu lợi nhiều tỉ đồng, được tiêu thụ tại TP.HCM, Đồng Tháp và một số tỉnh, thành phía Nam.

Đường dây hoạt động theo chuỗi khép kín, từ cung cấp chất cấm, tổ chức chăn nuôi, thu gom, vận chuyển, hợp thức hóa kiểm dịch đến giết mổ và tiêu thụ. Vụ việc cho thấy chất cấm vẫn có nguy cơ xâm nhập vào chuỗi cung ứng thực phẩm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được UBND TP.HCM yêu cầu tăng lấy mẫu thức ăn chăn nuôi, vật tư, nước uống, động vật và sản phẩm động vật để phát hiện các chất thuộc nhóm Beta-agonist, trong đó có Salbutamol.

Tại các cơ sở chăn nuôi, việc kiểm tra tập trung vào thức ăn và nước tiểu heo ở giai đoạn vỗ béo, trước khi xuất bán. Tại cơ sở giết mổ, lấy mẫu thịt, gan, thận và nước tiểu heo trước khi giết mổ. Các chợ, siêu thị cũng được kiểm tra mẫu thịt, gan, thận.

Việc kiểm tra còn mở rộng đến các cơ sở chế biến, bảo quản, vận chuyển, nơi cung cấp suất ăn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống và hoạt động mua bán thịt qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, dịch vụ giao hàng.

UBND TP.HCM đồng thời yêu cầu truy xuất nguồn gốc thịt heo từ lúc nuôi, giết mổ, phân phối đến khi bán cho người tiêu dùng. 

Nếu phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm liên quan chất cấm trong chăn nuôi hoặc vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm, hồ sơ được chuyển cho cơ quan điều tra Công an TP.HCM. 

Sau vụ 10.000 tấn heo ‘vỗ béo’ bằng chất cấm, TP.HCM chỉ đạo siết kiểm tra - Ảnh 2.Kiểm dịch viên tiếp tay đưa hơn 10.000 tấn thịt heo nhiễm chất cấm ra thị trường

Kiểm dịch viên động vật ở TP Đồng Nai nhận hối lộ, không kiểm tra thực tế mà cấp sẵn giấy kiểm dịch để nhóm dùng chất cấm ‘vỗ béo’ heo tiêu thụ hơn 10.000 tấn thịt, ước trị giá trên 600 tỉ đồng.

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CHÂU TUẤN
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    Chủ đề: thịt heo giết mổ chất cấm UBND TP. HCM heo

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