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TP.HCM tiêu hủy gần 1 tấn thịt, phụ phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y

tác giả
NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

Lực lượng chức năng phát hiện 3 xe tải chở tổng cộng gần 1 tấn thịt heo, thịt bò, phụ phẩm bò và dê đã giết mổ từ Đồng Nai về TP.HCM tiêu thụ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Cả 3 tài xế sau đó tự nguyện xin tiêu hủy toàn bộ số hàng.

TP.HCM tiêu hủy gần 1 tấn thịt, phụ phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y - Ảnh 1.

Xe tải chở 15 con dê đã giết mổ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định - Ảnh: Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM cung cấp

Ngày 26-10, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM cho biết rạng sáng 25-10, Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc kiểm tra 3 xe vận chuyển động vật, sản phẩm động vật vào TP.HCM trên quốc lộ 1, đoạn đối diện Khu du lịch Suối Tiên, thuộc phường Linh Xuân.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 xe tải vận chuyển sản phẩm động vật từ Đồng Nai về TP.HCM tiêu thụ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định, vi phạm khoản 3, điều 19 Nghị định 204/2026/NĐ-CP.

Cụ thể, xe tải do ông L.H.Đ. điều khiển chở 296kg thịt heo, xe tải do ông N.V.T. điều khiển chở 257kg thịt bò và 26kg phụ phẩm bò, xe tải do tài xế L.T.N. điều khiển chở 15 con dê đã giết mổ, trọng lượng 396kg.

Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức lập biên bản vi phạm hành chính, đề xuất mức xử phạt 3 trường hợp trên, mỗi trường hợp 7 triệu đồng, đồng thời buộc thực hiện kiểm dịch 3 lô hàng trên. Tuy nhiên, cả 3 tài xế đều làm đơn xin tự nguyện tiêu hủy số hàng.

Trạm đã phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc áp tải 3 lô hàng trên đến đơn vị xử lý thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM để tiêu hủy theo quy định.

- Ảnh 2.

Gần 1 tấn thịt và phụ phẩm động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch được tiêu hủy theo quy định - Ảnh: Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM cung cấp

- Ảnh 3.Chăn nuôi tuần hoàn tại TP.HCM: Giải pháp giảm ô nhiễm

Ngày 30-9, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM tổ chức hội thảo phát triển chăn nuôi tuần hoàn tại TP.HCM năm 2026.

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NGỌC KHẢI
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    Chủ đề: tiêu hủy kiểm dịch TP.HCM thú y

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