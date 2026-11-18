Mặt trời lên sau dãy núi thấp, biển mây trắng phủ kín thung lũng Tà Năng - Ảnh: LINH SANG

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền bộ ảnh phong cảnh về Tà Năng - xã vùng sâu của tỉnh Lâm Đồng (khu vực Đức Trọng), nơi có cung trekking Phan Dũng - Tà Năng nổi tiếng, giáp ranh Bình Thuận cũ.

Tác giả là ông Nguyễn Vũ Linh Sang, nguyên Chủ tịch UBND xã Tà Năng. Ảnh được ông chụp trong thời gian còn đương chức, giữa những chuyến xuống thôn, xuống rẫy với dân.

Khi chuyển công tác về Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng, ông đăng toàn bộ như một lời chia tay mảnh đất đã gắn bó hơn một năm qua.

Trong khung hình của ông Linh Sang, Tà Năng hiện lên vào giờ đẹp nhất trong ngày. Mặt trời nhô lên sau dãy núi thấp, biển mây trắng tràn kín thung lũng, chỉ còn vài đỉnh đồi nhô lên như những hòn đảo.

Ông Nguyễn Vũ Linh Sang hiện là nhân sự của Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng

Có bức chụp cả khu dân cư nằm dưới lớp sương, mái nhà nhấp nhô trong ánh bình minh cam đỏ. Có bức những tia nắng xuyên qua rừng thông, rọi xuống cánh đồng lúa đang chín vàng.

Nhiều ảnh ghi lại con đường nhựa uốn lượn ven đồi, một hai người đi xe máy trong nắng sớm. Một bức khác là đồi thông, nương cà phê xanh ngắt chạy xuống chân thung lũng, dòng suối nhỏ len giữa những thửa ruộng.

Đó là những khung cảnh chỉ người dậy sớm mới gặp được. Muốn có chúng, người chụp phải ra khỏi nhà khi trời còn tối, phải thuộc đường, thuộc đồi, biết sương thường buông ở quãng nào.

Thung lũng Masara nổi tiếng ở Tà Năng, nơi du khách hay tìm đến mỗi mùa cỏ hồng - Ảnh: LINH SANG

Bộ ảnh nhận được nhiều đồng cảm. Người xem nhận ra tình cảm của một người từng xem nơi mình đến công tác như quê nhà, và khi rời đi vẫn muốn để lại điều gì đó đẹp đẽ.

Ông Linh Sang chia sẻ ông yêu thích nhiếp ảnh, nên khi đi công tác xã nhà ở Tà Năng thì thường dậy sớm và tự mình đi tìm hiểu cuộc sống của bà con trong khu vực. Những lúc trời đẹp, ông bấm máy để lưu kỷ niệm. "Tôi đi vào thôn xóm xem cuộc sống của bà con và quay về chỗ làm việc khi đến giờ làm việc", ông Sang nói.

Tà Năng nhìn từ trên cao - Ảnh: LINH SANG

Mặt trời vừa nhô khỏi đỉnh núi, nắng rọi thành những vệt dài trên cánh đồng và xóm nhà còn chìm trong sương - Ảnh: LINH SANG

Con đường nhựa uốn lượn giữa đồi cà phê và rừng thông Tà Năng trong nắng sớm - Ảnh: LINH SANG

Dải sương mỏng vắt ngang những thửa ruộng và nương cà phê lúc trời vừa sáng - Ảnh: LINH SANG

Dòng suối nhỏ len giữa cánh đồng lúa xanh ở Tà Năng - Ảnh: LINH SANG

Biển mây tràn kín các thung lũng, chỉ còn những sống núi nhô lên đón nắng đầu ngày - Ảnh: LINH SANG