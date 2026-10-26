TP.HCM đề ra 6 chỉ tiêu liên quan công tác cán bộ

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết truyền đạt nội dung chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM - Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiều 26-10, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Dự hội nghị có ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Phó bí thư Thành ủy TP.HCM.

Lấy kết quả công việc làm thước đo chủ yếu đánh giá cán bộ

Tại hội nghị, bà Văn Thị Bạch Tuyết truyền đạt nội dung chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, được xây dựng trên cơ sở 3 nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV.

Cụ thể là Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Cùng với đó là Chương trình hành động số 47-CTr/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục đổi mới hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền; cán bộ và công tác cán bộ.

Theo định hướng của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, các nghị quyết và chương trình hành động là một chỉnh thể thống nhất, có trọng tâm riêng, bổ sung cho nhau, không trùng lặp và không để xảy ra khoảng trống trong quá trình triển khai.

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phải nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện của Đảng. Đây phải là công việc tự giác, thường xuyên của mọi tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, không chỉ đặt ra khi có hạn chế, khuyết điểm.

Thành phố yêu cầu phải kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống", xây dựng Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh; đề cao văn hóa của Đảng, trách nhiệm nêu gương, sự thống nhất giữa nói và làm.

Các đại biểu dự hội nghị - Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, thành phố kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện, đồng thời bảo đảm đúng việc, đúng thẩm quyền; kiên quyết khắc phục tình trạng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo.

Trong công tác cán bộ, phải đổi mới tư duy, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ để lựa chọn, xây dựng và phát triển đội ngũ, không bố trí công việc theo con người hiện có. Phẩm chất, năng lực, uy tín và đặc biệt là kết quả, sản phẩm công việc phải trở thành thước đo chủ yếu để đánh giá cán bộ.

Có cơ chế phù hợp để phát hiện; tạo nguồn, lựa chọn và sử dụng cán bộ theo hướng rộng mở, thực chất, đặc biệt coi trọng nhân tài; kiên quyết sàng lọc, thay thế người không đáp ứng yêu cầu. Có chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung; kiên quyết sàng lọc, thay thế người không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tạo chuyển biến ngay trong năm 2027

Thành ủy TP.HCM yêu cầu toàn Đảng bộ thành phố tổ chức quán triệt nghiêm túc; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và bí thư các cấp ủy trực thuộc trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện trong phạm vi thẩm quyền. Việc triển khai không được "khoán trắng" cho cơ quan tham mưu, cũng không dừng ở ban hành chương trình, kế hoạch, mà phải tổ chức thực hiện ngay.

Mọi nhiệm vụ phải được cụ thể hóa theo nguyên tắc "6 rõ": Rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Thành phố yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ban hành văn bản chung chung, không sát thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Các đại biểu dự hội nghị - Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM yêu cầu các cấp ủy trực thuộc khẩn trương cụ thể hóa chương trình hành động thành kế hoạch sát thực tế, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm thực hiện; trên cơ sở nghiêm túc đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của Đảng bộ gắn với trả lời 3 câu hỏi: Tổ chức Đảng cần làm gì để thực sự trong sạch và vững mạnh hơn? Phương thức hoạt động, chỉ đạo cần thay đổi gì để công việc được giải quyết nhanh hơn, hiệu quả hơn, rõ trách nhiệm hơn? Đội ngũ cán bộ, công chức cần được sàng lọc, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng như thế nào để đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ? Xác định giải pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, tạo sự chuyển biến ngay trong năm 2027.

6 chỉ tiêu liên quan đến công tác cán bộ, giai đoạn từ nay đến năm 2030 - 100% vị trí lãnh đạo, quản lý được xác định rõ tiêu chuẩn chức danh, chức trách, thẩm quyền, trách nhiệm, sản phẩm chủ yếu, yêu cầu năng lực và căn cứ kiểm chứng. - 100% cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được giao nhiệm vụ và đánh giá định kỳ hằng quý, hằng năm theo quy định trên Hệ thống đánh giá cán bộ thành phố. - Phấn đấu 100% hồ sơ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy, diện cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý; hồ sơ quy hoạch cán bộ được chuẩn hóa, số hóa, cập nhật, xác thực, quản lý thống nhất và tái sử dụng theo thẩm quyền. - 100% trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, uy tín giảm sút hoặc không đáp ứng yêu cầu vị trí phải được xem xét, xử lý kịp thời theo quy định; không chờ hết nhiệm kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệm mới xem xét bố trí lại, miễn nhiệm, cho từ chức hoặc thay thế. - Ít nhất 15% cấp ủy viên là nữ và có cán bộ nữ trong ban thường vụ; ít nhất 10% cán bộ trẻ (dưới 42 tuổi) tham gia cấp ủy; ít nhất 10% và hướng tới 15% cán bộ có trình độ về khoa học, công nghệ trong cấp ủy. - 100% cán bộ được bồi dưỡng năng lực số có khả năng ứng dụng công nghệ, khai thác dữ liệu phục vụ lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện; phấn đấu 100% cán bộ ở vị trí có yêu cầu hội nhập sử dụng được ngoại ngữ.