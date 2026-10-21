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Thành ủy TP.HCM điều động, chỉ định nhiều cán bộ lãnh đạo phường

tác giả
KỲ PHONG
KỲ PHONG
KỲ PHONG

Chiều 21-10, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, dưới sự chủ trì của Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết.

Thành ủy TP.HCM - Ảnh 1.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định công tác cán bộ - Ảnh: KỲ PHONG

Tại hội nghị, ông Phạm Thành Chung - Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM - đã công bố các quyết định cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định điều động bà Trần Minh Xuân - Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy - về Văn phòng Thành ủy và phân công công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chỉ định ông Nguyễn Ngọc Văn - Phó giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM - tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy phường Bến Thành nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng quyết định tiếp nhận và điều động bà Mai Thị Hồng Hoa - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bến Thành - đến công tác tại Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM để giới thiệu bầu giữ chức Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM.

Đồng thời tiếp nhận, điều động và chỉ định ông Lê Văn Thinh - Phó trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM - tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lạc nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết 4 cán bộ vừa được trao quyết định đợt này đều có quá trình công tác lâu dài, nhiều kinh nghiệm trong quản lý điều hành. 

Ở mỗi vị trí công tác, các cán bộ đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Với 2 cán bộ được phân công về công tác tại phường, Phó bí thư đánh giá công tác tại địa phương hiện có nhiều nhiệm vụ khác so với trước đây, do đó bà Tuyết kỳ vọng cán bộ sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm bắt tình hình địa phương, trực tiếp phối hợp, tham gia cùng thường trực cấp ủy để lãnh đạo địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ, các chỉ tiêu công tác của năm 2026.

Với bà Trần Minh Xuân, bà Tuyết đề nghị sớm bàn giao nhiệm vụ tại đơn vị cũ, tiếp nhận nhiệm vụ công tác ở Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM, nỗ lực tham gia cùng tiểu ban được phân công để tham mưu Thành ủy thực hiện các cơ chế, chính sách liên quan lĩnh vực.

Nói về Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM, bà Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá sau sáp nhập, quy mô công tác hội được triển khai trên địa bàn thành phố là rất lớn, tăng cả về số lượng, chất lượng và các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Do đó, bà Tuyết yêu cầu bà Mai Thị Hồng Hoa nhanh chóng nghiên cứu, tiếp nhận nhiệm vụ để tham gia tốt nhất cùng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết việc sắp xếp, bố trí cán bộ gắn liền với thực hiện chủ trương của Đảng, với mục đích đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ nắm bắt, hiểu được các lĩnh vực công tác khác nhau và ngày càng hoàn thiện bản thân để đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thành ủy TP.HCM điều động, chỉ định nhiều cán bộ lãnh đạo phường - Ảnh 3.Thành ủy TP.HCM điều động, chỉ định 2 Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể

Bà Trương Thanh Nga và bà Nguyễn Thị Tuyết Minh được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TP.HCM.

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KỲ PHONG
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    Chủ đề: phường bến thành Phường An Lạc Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM Thành ủy TP.HCM Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

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