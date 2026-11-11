Tết dương lịch: Xuất ngoại đi Lào, Malaysia, trong nước thưởng sắc hoa Đà Lạt

Pháo hoa rực sáng bên tháp đôi Petronas tại Kuala Lumpur (Malaysia), nơi du khách có thể hòa mình vào không khí lễ hội đón năm mới - Ảnh từ firstclasse

Tết dương lịch 2027 rơi vào thứ sáu, nối với hai ngày cuối tuần thành kỳ nghỉ ba ngày liên tục từ ngày 1 đến 3-1 đối với những người làm việc từ thứ hai đến thứ sáu. Không cần xin thêm phép, nhiều người đã có thể lên kế hoạch cho một chuyến đi ngắn.

Người có thể nghỉ thêm ngày 31-12 hoặc thứ hai 4-1 sẽ có bốn ngày, mở ra thêm nhiều lựa chọn trong và ngoài nước.

Với lịch nghỉ này, ngoài những điểm đến quen thuộc như Hà Nội, Đà Lạt, Đà Nẵng hay Phú Quốc, du khách còn có thể cân nhắc Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore hoặc Luang Prabang. Tuy nhiên, với kỳ nghỉ chỉ ba ngày, việc lựa chọn không đơn giản là tìm nơi có giá vé thấp nhất mà còn phải xem xét giờ bay và các hoạt động thực tế tại điểm đến.

Tết dương lịch bay từ TP.HCM: Bangkok, Kuala Lumpur hay Singapore?

3 đô thị Đông Nam Á này có một lợi thế chung đối với du khách khởi hành từ TP.HCM: đều có đường bay thẳng, thời gian di chuyển khoảng hai giờ hoặc hơn đôi chút. Bangkok hấp dẫn bởi ẩm thực, mua sắm và những ngôi chùa nổi tiếng; Kuala Lumpur mang đến trải nghiệm văn hóa Mã Lai, Hoa và Ấn Độ; còn Singapore thuận tiện với hệ thống giao thông công cộng cùng các hoạt động giải trí, mua sắm đầu năm.

Bangkok (Thái Lan) là một trong những điểm đến quốc tế có đường bay ngắn từ TP.HCM, phù hợp với kỳ nghỉ đầu năm - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Trên các đường bay này, du khách có thể lựa chọn những hãng như Vietjet, AirAsia, Scoot, Vietnam Airlines, Malaysia Airlines, Thai Airways hoặc Singapore Airlines, tùy tuyến khai thác.

Tuy nhiên, với kỳ nghỉ từ ngày 1 đến 3-1-2027, cần so sánh giá khứ hồi đúng ngày, đồng thời cân nhắc giờ khởi hành. Một chuyến bay đến nơi vào buổi sáng và trở về chiều tối thường giúp tận dụng thời gian tốt hơn hành trình phải mất gần cả ngày đầu tiên hoặc ngày cuối cùng cho việc di chuyển.

Riêng Bangkok, du khách còn cần phân biệt sân bay Suvarnabhumi và Don Mueang, bởi khoảng cách đến trung tâm cùng phương tiện di chuyển có thể ảnh hưởng đến lịch trình.

Trong khi đó, Singapore thích hợp với những chuyến đi ngắn nhờ mạng lưới tàu điện thuận tiện, còn Kuala Lumpur (Malaysia) có nhiều lựa chọn tham quan trong thành phố mà không nhất thiết phải di chuyển xa.

Nếu có thể khởi hành từ chiều hoặc tối 31-12, du khách còn có cơ hội đón giao thừa ở nước ngoài. Ngược lại, người chỉ nghỉ đúng ba ngày nên xác định rõ mình muốn tham gia các hoạt động chào năm mới hay đơn giản là tận hưởng kỳ nghỉ đầu năm, bởi nhiều chương trình đếm ngược và pháo hoa thường diễn ra ngay tối 31-12.

Từ Hà Nội: Luang Prabang, một lựa chọn đáng chú ý

Kiến trúc truyền thống tại khuôn viên Hoàng cung Luang Prabang (Lào), nơi lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử và văn hóa của cố đô - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Với du khách khởi hành từ Hà Nội, Luang Prabang của Lào là một điểm đến thú vị. Thành phố di sản bên dòng Mekong nổi tiếng với những ngôi chùa cổ, kiến trúc truyền thống, ẩm thực địa phương và nhịp sống tương đối yên bình.

Nghi thức khất thực buổi sáng của các nhà sư là một nét văn hóa Phật giáo đặc trưng mà du khách có thể tìm hiểu tại Luang Prabang - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Đường bay thẳng chỉ mất khoảng 70 phút, thuận tiện cho những người muốn dành kỳ nghỉ để khám phá lịch sử, tôn giáo và văn hóa bản địa.

Khảo sát trên Trip.com đầu tháng 11-2026, vé khứ hồi Hà Nội - Luang Prabang của Lao Airlines cho hành trình 1 đến 3-1-2027 có mức giá hiển thị khoảng 215 USD. Chuyến đi khởi hành lúc 19h15 và đến nơi lúc 20h25; chiều về ngày 3-1 cất cánh lúc 17h25.

Mặc dù thời gian bay ngắn, lịch trình này thực tế chỉ giúp du khách có một ngày trọn vẹn để khám phá thành phố.

Đáng chú ý, hệ thống AirHint hiển thị giá vé cùng tuyến, cùng ngày ở mức khoảng 291 USD, nhưng hành trình 1 đến 4-1 lại có giá tham khảo khoảng 221 USD. Các mức giá chưa phải giá thanh toán cuối cùng và có thể thay đổi theo thời điểm tìm kiếm, song cho thấy việc kéo dài thêm một ngày đôi khi mang lại lựa chọn thuận tiện hơn.

Với điểm đến giàu giá trị văn hóa như Luang Prabang, thêm một ngày có thể đủ để du khách tham quan thong thả hơn thay vì liên tục di chuyển.

Trong nước: Đà Lạt có thêm sức hút từ Festival Hoa

Trong những lựa chọn nội địa, Đà Lạt đáng chú ý nhờ Festival Hoa lần thứ XI năm 2026. Theo kế hoạch, chương trình khai mạc diễn ra ngày 19-12, còn chương trình nghệ thuật chào năm mới kết hợp bế mạc được tổ chức tối 31-12 tại quảng trường Lâm Viên.

Rừng thông và đồng cỏ xanh tạo nên khung cảnh yên bình của Đà Lạt, một lựa chọn nghỉ dưỡng trong dịp đầu năm - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Dù các hoạt động chính tập trung trong tháng 12, những không gian hoa quanh hồ Xuân Hương, các công viên và tuyến đường trung tâm dự kiến tiếp tục phục vụ du khách đến hết ngày 3-1-2027.

Một thuận lợi khác là sân bay Liên Khương đã chính thức khai thác trở lại từ ngày 19-8-2026 sau hơn năm tháng đóng cửa để sửa chữa, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn. Việc khôi phục các chuyến bay giúp Đà Lạt tiếp tục là lựa chọn hàng không cho những người muốn tận dụng kỳ nghỉ ngắn, đặc biệt từ Hà Nội và TP.HCM.

Trên Traveloka, chặng TP.HCM - Đà Lạt ngày 2-1-2027 xuất hiện mức giá tham khảo từ khoảng 843.000 đồng một chiều. Tuy nhiên, người dự định đi trọn kỳ nghỉ cần kiểm tra lại giá khứ hồi đúng ngày 1 đến 3-1, bởi mức giá một chiều chưa phản ánh toàn bộ chi phí.

Từ sân bay Liên Khương, du khách cũng cần thêm thời gian di chuyển khoảng 30 km để đến trung tâm Đà Lạt.

Bên cạnh Đà Lạt, Phú Quốc phù hợp với người thích nghỉ dưỡng biển, còn Đà Nẵng có lợi thế kết hợp ẩm thực, tham quan đô thị và những điểm đến lân cận. Với du khách từ TP.HCM, hành trình ra Hà Nội cũng đáng khảo sát nếu muốn trải nghiệm không khí mùa đông miền Bắc. Traveloka từng hiển thị tổng hai mức giá một chiều TP.HCM - Hà Nội ngày 1-1 và trở về 3-1 khoảng 2,83 triệu đồng, chưa phải giá thanh toán cuối cùng.

Riêng hành trình TP.HCM - Đà Lạt, du khách còn có thể cân nhắc di chuyển bằng đường bộ. Với nhóm đông người hoặc gia đình, khoản tiền tiết kiệm từ phương tiện di chuyển đôi khi có thể dành cho khách sạn và các hoạt động trải nghiệm tại điểm đến.

Nghỉ thêm một ngày có mở ra lựa chọn tốt hơn?

Một điều đáng cân nhắc trong kỳ nghỉ đầu năm là không nên chỉ tìm chuyến bay đúng ba ngày 1 đến 3-1. Người có thể sử dụng thêm một ngày phép nên so sánh cả lịch trình 31-12-2026 đến 3-1 hoặc 1 đến 4-1-2027. Cùng một điểm đến, việc thay đổi ngày khởi hành hoặc trở về có thể tác động đáng kể đến giá vé và thời gian tham quan.

Trường hợp Luang Prabang cho thấy rõ điều này. Nếu khởi hành tối 1-1 và về chiều 3-1, du khách chỉ có một ngày trọn vẹn ở thành phố di sản. Nhưng kéo dài đến ngày 4-1 sẽ giúp lịch trình thoải mái hơn. Ngược lại, tại Bangkok, Kuala Lumpur hoặc Singapore, nếu chọn được chuyến đi vào buổi sáng và trở về cuối ngày, ba ngày nghỉ vẫn có thể đáp ứng nhu cầu tham quan, mua sắm và trải nghiệm ẩm thực.

Tuy nhiên, kéo dài kỳ nghỉ cũng đồng nghĩa với việc cộng thêm chi phí khách sạn, ăn uống và một ngày nghỉ phép. Một hành trình phù hợp với người đi một mình chưa chắc đã thuận tiện cho cả gia đình. Vì vậy, ngoài giá vé máy bay, cần tính đến tổng ngân sách và quỹ thời gian thực sự có thể dành cho điểm đến.

Ba ngày nghỉ không phải khoảng thời gian dài để thực hiện một hành trình xa, nhưng vẫn đủ để khám phá một thành phố mới, trở lại nơi mình yêu thích hoặc dành thời gian cho gia đình. Với những chuyến đi ngắn, đôi khi lợi thế lớn nhất không nằm ở khoảng cách gần hay xa, mà ở cách chúng ta tận dụng được từng ngày nghỉ.

Một chuyến đi ngắn được sắp xếp hợp lý đôi khi còn mang lại nhiều trải nghiệm hơn hành trình dài mà phần lớn thời gian dành cho việc di chuyển.