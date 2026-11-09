Website quảng bá du lịch Việt Nam vượt Thái Lan về số lượt truy cập

Giao diện trang chủ của website vietnam.travel - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Theo thông tin từ Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, dữ liệu từ Similarweb (chuyên trang xếp hạng website toàn cầu), trong tháng 10-2026, website quảng bá du lịch Việt Nam vietnam.travel ghi nhận trên 367.000 lượt truy cập trên phạm vi toàn cầu, tăng 19,4% so với tháng trước.

Trong khi đó, website quảng bá du lịch Thái Lan tourismthailand.org đạt hơn 338.300 lượt truy cập, giảm 20,02%.

Hiện tại, website quảng bá du lịch của Singapore đứng đầu khu vực với hơn 423.900 lượt truy cập.

Không chỉ tăng về lượng truy cập, vietnam.travel còn ghi nhận các chỉ số tương tác tích cực. Thời lượng truy cập trung bình đạt 53 giây/lượt, cao hơn mức 44 giây của Singapore và 43 giây của Thái Lan.

Số trang xem trung bình của vietnam.travel đạt 1,92 trang/lượt, so với 1,63 trang của Singapore và 1,76 trang của Thái Lan. Đáng chú ý, tỉ lệ truy cập từ nước ngoài của vietnam.travel đạt 90,6%, cao hơn Singapore (86%) và Thái Lan (62%).

Giao diện website được thiết kế đơn giản giúp du khách dễ tiếp cận, tìm kiếm thông tin - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Những kết quả này cho thấy sức hút ngày càng lớn của vietnam.travel đối với người dùng quốc tế, góp phần khẳng định vai trò của nền tảng số trong hoạt động truyền thông, xúc tiến và quảng bá du lịch Việt Nam ra nước ngoài.

Vietnam.travel đang được định hướng nâng cấp đồng bộ về nội dung, giao diện và công nghệ, chuyển từ website chủ yếu giới thiệu điểm đến sang nền tảng tương tác, kết nối và hỗ trợ du khách trong toàn bộ hành trình du lịch.

Website tương tác với khách quốc tế bằng 11 ngôn ngữ thông dụng gồm: Anh, Nhật, Trung, Hàn, Pháp, Đức, Nga, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hindi và Thái.

Việc bổ sung 10 ngôn ngữ giúp vietnam.travel tiếp cận sâu hơn các thị trường khách quốc tế, giảm rào cản ngôn ngữ và mở rộng khả năng quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam.

Việc nâng cấp vietnam.travel giúp du khách tiếp cận thông tin quảng bá với các tiện ích và dịch vụ du lịch thực tế. Từ đó, du khách sẽ có thể tìm kiếm tour, vé máy bay, khách sạn, dịch vụ nghỉ dưỡng, eSIM, vé tham quan, vui chơi…

Các tiện ích về đặc sản địa phương, hướng dẫn viên và dịch vụ hỗ trợ du lịch cũng từng bước được phát triển, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ phục vụ du khách.

Việc nâng cấp vietnam.travel được triển khai theo từng giai đoạn, ưu tiên đưa vào khai thác các chức năng đã hoàn thiện, bảo đảm yêu cầu kết nối, kiểm thử và vận hành.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng mạnh mẽ trên môi trường số, việc vietnam.travel vươn lên vị trí thứ 2 Đông Nam Á là dấu mốc đáng ghi nhận.

Cùng với định hướng mở rộng ngôn ngữ, ứng dụng AI và tích hợp dịch vụ, vietnam.travel được kỳ vọng trở thành công cụ quan trọng trong chiến lược xúc tiến, quảng bá du lịch quốc gia, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng nhận diện thương hiệu và thu hút ngày càng nhiều khách quốc tế đến Việt Nam.