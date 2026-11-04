National Geographic phân tích vì sao nên đi du lịch Việt Nam tháng 11

Du khách ngồi đò chèo ở cù lao Thới Sơn (phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Theo bài viết, thời điểm này, khu vực miền Nam đã bắt đầu vào mùa khô với hàng loạt lễ hội sôi động diễn ra dọc các tuyến sông nước.



"Tháng 11 mở đầu mùa khô ở Việt Nam, với độ ẩm giảm đáng kể và lượng khách du lịch cũng thưa hơn", Lena-Marie Müller viết.

Ngoài ra, tháng 11 cũng là thời điểm thu hoạch cà phê ở Lâm Đồng, mùa trứng rùa biển nở tại Vườn quốc gia Côn Đảo.

Rùa con được thả về biển ở Côn Đảo - Ảnh: LÊ PHAN

Những năm gần đây, các tour canh rùa đẻ trứng, thả rùa con về biển ở Côn Đảo thu hút sự quan tâm lớn của du khách trong và ngoài nước.

Tháng 4 năm nay, một resort ở Côn Đảo cũng có mặt trong danh sách "7 khu nghỉ dưỡng nơi du khách có thể giúp đưa rùa con về biển" do tạp chí Condé Nast Traveler (Mỹ) bình chọn.

Ngoài ra, một lý do nữa để đi du lịch Việt Nam vào tháng 11 là lễ hội Óoc Om Bóc ở các tỉnh thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nơi du khách có thể xem đua ghe ngo và thưởng thức đặc sản cốm dẹp mùa lễ hội, tác giả Lena-Marie Müller gợi ý.

Còn được gọi là lễ cúng trăng, lễ hội Óoc Om Bóc được tổ chức vào đêm rằm tháng 10 âm lịch, với mục đích tạ ơn Mặt trăng - vị thần bảo hộ mùa màng và cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Đây là một trong ba lễ hội truyền thống quan trọng nhất của người Khmer Nam Bộ.

Ngoài Việt Nam, bài viết trên National Geographic còn gợi ý du khách những điểm đến nên đi trong tháng 11 trên thế giới, như Guatemala - nơi có nhiều lễ hội văn hóa, Colorado (Mỹ) thích hợp cho một chuyến nghỉ đông cùng gia đình, Budapest (Hungary) để tận hưởng không khí lễ hội, hay Canary Islands (Tây Ban Nha) - nơi tràn ngập ánh nắng mặt trời trong mùa đông.