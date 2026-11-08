Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Đề xuất chính sách thị thực đặc biệt để thu hút khách quốc tế

tác giả
THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG

Dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam đề xuất thị thực đặc biệt nhằm tạo thuận lợi nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú với khách du lịch quốc tế.

- Ảnh 1.

Khách du lịch đến TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã trình Quốc hội tờ trình dự án nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam.

Dự kiến chính sách thị thực đặc biệt

Đáng chú ý, dự thảo nghị quyết đề xuất về thị thực đặc biệt tạo thuận lợi nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú đối với khách du lịch quốc tế.

Tờ trình của Chính phủ nêu rõ việc mở rộng miễn thị thực song phương cho khách từ các thị trường trọng điểm, áp dụng thị thực linh hoạt theo từng thị trường, ưu tiên khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, khách quay trở lại, khách hội nghị, hội thảo.

Thí điểm có kiểm soát với người nước ngoài làm việc từ xa, khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe dài ngày, tạo thuận lợi về giấy phép lao động, thị thực, tạm trú cho chuyên gia, nghệ sĩ nước ngoài làm việc tại các dự án du lịch.

Cụ thể, dự thảo quy định chính sách thị thực, nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú đối với khách du lịch quốc tế được xây dựng và thực hiện theo hướng thông thoáng, thuận lợi, nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam so với các nước trong khu vực về phạm vi đối tượng, thời hạn thị thực, thời hạn tạm trú, số lần nhập cảnh, chi phí và mức độ thuận tiện của thủ tục.

Cùng với đó gắn với đơn giản hóa, số hóa thủ tục, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lợi ích quốc gia.

Dự thảo cũng quy định việc mở rộng miễn thị thực song phương cho khách mang hộ chiếu phổ thông từ các thị trường trọng điểm, thị trường nguồn có tiềm năng tăng trưởng, khả năng chi tiêu cao và kết nối hàng không thuận lợi trên cơ sở phù hợp với lợi ích quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Một nội dung nữa là áp dụng chính sách thị thực linh hoạt theo từng thị trường, ưu tiên khách có mức chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, khách quay trở lại, khách du lịch kết hợp với công vụ, hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Đồng thời có cơ chế thí điểm có kiểm soát về thị thực, nhập cảnh và lưu trú đối với người nước ngoài làm việc từ xa, có khả năng lưu trú dài ngày, đóng góp cho kinh tế du lịch, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Theo dự thảo, người nước ngoài đến Việt Nam khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe dài ngày và người đi cùng được xem xét áp dụng thí điểm chính sách thị thực, cư trú thuận lợi, phù hợp với mục đích và thời gian lưu trú theo quy định của pháp luật trên cơ sở xác nhận của cơ sở tiếp nhận đủ điều kiện và cơ quan có thẩm quyền.

Chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài có trình độ cao, nghệ sĩ, diễn viên có giấy phép hành nghề hợp pháp tại nước sở tại và được doanh nghiệp trong nước ký hợp đồng lao động để làm việc tại các dự án du lịch quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 5 dự thảo được xem xét áp dụng chính sách thuận lợi về giấy phép lao động, thị thực, tạm trú theo quy định của Chính phủ.

Dự thảo đề xuất Chính phủ quy định chi tiết điều này.

Nghiên cứu bổ sung thêm chính sách thị thực để thu hút khách quốc tế

Thảo luận tổ, một số đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung thêm các giải pháp đột phá, nhất là chính sách thị thực để thu hút khách quốc tế, tạo đà phát triển du lịch.

Đại biểu Lê Hoàng Anh (Gia Lai) đề xuất cho phép thí điểm 3 cơ chế khác Luật Nhập cảnh, xuất cảnh.

Trong đó thị thực du lịch dài hạn đến 1 năm, nhiều lần cho người làm việc từ xa, nghỉ dưỡng, điều trị dài ngày có điều kiện về thu nhập, bảo hiểm.

Miễn thị thực quá cảnh có thời hạn cho khách quá cảnh qua các cảng hàng không quốc tế lớn và khách tàu biển quốc tế.

Đại biểu Đỗ Thị Việt Hà (Bắc Ninh) cho rằng dự thảo quy định về chính sách thị thực đặc biệt, tạo thuận lợi nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú với khách du lịch quốc tế, nhưng vẫn còn chung chung, chưa rõ cơ chế thực hiện.

Do đó cần tiếp tục nghiên cứu để cụ thể hóa đầy đủ chủ trương của nghị quyết 26 thành các chính sách cụ thể, khả thi và tạo thuận lợi trong việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú với khách du lịch quốc tế.

Đại biểu Tạ Đình Thi (Hà Nội) cũng đề nghị thiết kế cơ chế thí điểm đặc thù cho du lịch biển, trong đó cần có cơ chế đặc thù về thị thực cho khách du lịch tàu biển, khách lưu trú dài ngày tại các đảo, đặc khu du lịch biển.

- Ảnh 3.Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trình sửa 7 luật, nhiều điểm mới về phân cấp, phân quyền

Chiều 20-10, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh thừa ủy quyền của Thủ tướng trình Quốc hội dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
THÀNH CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: thị thực đặc biệt Bộ Văn hoá , Thể thao và Du lịch Quốc hội hà nội Chính phủ

    Dòng sự kiện: Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất