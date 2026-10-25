Bộ Nội vụ đề xuất cấp Thị thực nhân tài Việt Nam, miễn thuế thu nhập cá nhân 5 năm

Bộ Nội vụ đề xuất nhiều chính sách đột phá thu hút nhân tài. Trong ảnh sinh viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM trong ngày tốt nghiệp - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc biệt về công tác thu hút, trọng dụng nhân tài để trình Quốc hội.

Nghị quyết nhằm xây dựng cơ chế đặc biệt để phát hiện, tiến cử, lựa chọn, thu hút, sử dụng và trọng dụng nhân tài thực hiện nhiệm vụ chiến lược, chương trình, dự án trọng điểm và giải quyết bài toán lớn của đất nước, ngành, lĩnh vực, địa phương.

Dự thảo gồm 16 điều, trong đó nêu rõ áp dụng với công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài.

Đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân 5 năm, được cấp Thị thực nhân tài Việt Nam

Tại dự thảo đề xuất ưu đãi thuế với nhân tài. Trong đó, thu nhập từ tiền lương, tiền thưởng của nhân tài và cộng sự được đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 5 năm kể từ khi phát sinh thu nhập. Không áp dụng trùng lặp ưu đãi đối với cùng khoản thu nhập.

Một nội dung đáng chú ý là dự thảo đề xuất về Thị thực nhân tài Việt Nam. Theo đó, nhân tài là người nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng của nghị quyết này được cấp Thị thực nhân tài Việt Nam.

Nhân tài được cấp Thị thực nhân tài Việt Nam được cấp thẻ tạm trú tương ứng, được gia hạn, chuyển đổi mục đích cư trú theo điều kiện và thời hạn theo quy định của pháp luật.

Vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi của nhân tài được cấp thị thực UĐ2, thẻ tạm trú tương ứng và được tạo điều kiện về cư trú, học tập, sinh sống tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó được miễn giấy phép lao động, làm việc tại nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phải xin giấy phép cho từng nơi và không phải cấp lại thị thực khi thay đổi nơi làm việc.

Cơ quan soạn thảo cũng đề xuất ưu đãi đối với doanh nghiệp và nhân tài tại doanh nghiệp.

Theo đó, doanh nghiệp sử dụng nhân tài và cộng sự thực hiện nhiệm vụ chiến lược được tính thêm vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp một khoản bằng 100% chi phí tiền lương, tiền thưởng thực trả cho nhân tài và cộng sự (tức được khấu trừ tổng cộng 200% chi phí tiền lương, tiền thưởng thực trả).

Nhân tài làm việc tại doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ chiến lược không sử dụng ngân sách nhà nước vẫn được hưởng đầy đủ ưu đãi miễn thuế thu nhập cá nhân, Thị thực nhân tài Việt Nam, cư trú và miễn giấy phép lao động.

Đề xuất này được coi là một trong những chìa khóa để Việt Nam giữ chân nhân tài và công nghệ - Ảnh: ĐỨC THIỆN

Cơ chế bảo vệ nhân tài, người sử dụng nhân tài

Một nội dung khác, dự thảo quy định về bảo vệ nhân tài, người sử dụng nhân tài, bảo đảm ngân sách 0,1% GDP và nguyên tắc áp dụng pháp luật có lợi nhất.

Nhân tài được xem xét miễn, loại trừ trách nhiệm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cả nhân tài, người tham gia thực hiện nhiệm vụ chiến lược và người tham mưu, thẩm định, quyết định lựa chọn, sử dụng nhân tài khi tuân thủ quy trình, không vụ lợi trước rủi ro khách quan, đồng thời bảo vệ cả đội ngũ tham gia xây dựng, ban hành chính sách.

Dự thảo nêu rõ trường hợp có sai sót không cố ý, việc xem xét trách nhiệm kỷ luật hành chính phải căn cứ tính chất, mức độ lỗi, điều kiện thực hiện nhiệm vụ và việc chủ động báo cáo, khắc phục hậu quả, được xem xét miễn, giảm trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Không áp dụng cơ chế bảo vệ đối với hành vi tham nhũng, gian lận, trục lợi, cố ý vi phạm pháp luật, che giấu vi phạm hoặc lợi dụng chính sách đặc biệt để gây thiệt hại.

Trách nhiệm dân sự, hình sự và trách nhiệm pháp lý khác thực hiện theo pháp luật có liên quan, đối với tổ chức, doanh nghiệp ngoài công lập, rủi ro và trách nhiệm hợp đồng được giải quyết theo pháp luật tương ứng.

Theo dự thảo, Nhà nước bố trí ngân sách nhà nước cho công tác nhân tài đạt khoảng 0,1% GDP hằng năm trong tổng nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, và chuyển đổi số.

Quốc hội giao ngân sách hằng năm, Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương, HĐND các tỉnh, thành phố tự chủ ngân sách được quyết định mức chi cao hơn...

Bộ Nội vụ đề xuất dự thảo nghị quyết dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ hai này theo quy trình tại một kỳ họp.