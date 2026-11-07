Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Ưu đãi dự án du lịch 30.000 tỉ đồng: Vốn lớn có bảo đảm sản phẩm tốt?

tác giả
TIẾN LONG
và 1 tác giả khác
TIẾN LONG
TIẾN LONG
THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG

Nhiều đại biểu băn khoăn các ngưỡng vốn đầu tư hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn tỉ đồng có thể khiến doanh nghiệp vừa và nhỏ, du lịch cộng đồng khó tiếp cận chính sách; có ý kiến cảnh báo quy mô vốn lớn chưa đồng nghĩa với chất lượng sản phẩm du lịch.

Ưu đãi dự án du lịch 30.000 tỉ đồng: Vốn lớn có bảo đảm sản phẩm tốt? - Ảnh 1.

Bí thư Trần Lưu Quang chủ trì phiên thảo luận tại tổ TP.HCM - Ảnh: QUANG PHÚC

Sáng 7-11, thảo luận tại tổ về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch, nhiều đại biểu băn khoăn các ngưỡng vốn đầu tư hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn tỉ đồng có thể khiến doanh nghiệp vừa và nhỏ, du lịch cộng đồng khó tiếp cận chính sách. 

Vốn 30.000 tỉ đồng chưa chắc tạo ra du lịch chất lượng

Ưu đãi dự án du lịch 30.000 tỉ đồng: Vốn lớn có bảo đảm sản phẩm tốt? - Ảnh 2.

Đại biểu Trần Lan Phương - Ảnh: QUỐC HỘI

Góp ý về các điều kiện để dự án được hưởng ưu đãi, đại biểu Trần Lan Phương (Hải Phòng) cho rằng quy mô vốn đầu tư lớn chưa đồng nghĩa với chất lượng sản phẩm du lịch và hiệu quả đóng góp cho nền kinh tế.

Theo dự thảo, các dự án được phân loại hưởng ưu đãi theo quy mô vốn đầu tư từ 3.000 tỉ đồng, 10.000 tỉ đồng và 30.000 tỉ đồng. Trong đó, vốn đầu tư vào các hạng mục du lịch phải chiếm tối thiểu 50% tổng vốn đầu tư.

Nữ đại biểu đồng tình với việc ưu tiên những dự án lớn có khả năng tạo động lực tăng trưởng, nhưng cho rằng cần đánh giá hiệu quả thực chất của phần vốn đầu tư vào du lịch, bao gồm khả năng thu hút khách, tạo việc làm, doanh thu và đóng góp cho địa phương. 

Đặc biệt, quy định dự án phải giải ngân tối thiểu 30% tổng vốn đầu tư đăng ký trong thời hạn 3 năm có thể tạo ra kẽ hở. Nhà đầu tư có thể đáp ứng tỷ lệ giải ngân chung trong khi những hạng mục trực tiếp tạo ra sản phẩm du lịch vẫn chậm triển khai.

Đại biểu đề nghị gắn điều kiện giải ngân với tiến độ hoàn thành và đưa vào hoạt động các hạng mục du lịch được hưởng ưu đãi; đồng thời làm rõ cơ chế kiểm tra, đánh giá định kỳ và xử lý khi nhà đầu tư không duy trì các điều kiện đã cam kết, nhất là về lao động thường xuyên, hoạt động kinh doanh du lịch thực tế và bảo vệ môi trường.

Ưu đãi dự án du lịch 30.000 tỉ đồng: Vốn lớn có bảo đảm sản phẩm tốt? - Ảnh 4.

Đại biểu Nguyễn Vũ Trung - Ảnh: QUANG PHÚC

Cùng quan tâm vấn đề này, đại biểu Nguyễn Vũ Trung (TP.HCM) cho rằng dự thảo đang ưu tiên thu hút các dự án lớn hơn là tháo gỡ những vướng mắc phổ biến của ngành du lịch.

Theo đại biểu, những điểm nghẽn hiện nay còn là thiếu hạ tầng công cộng, thiếu nhân lực tại chỗ, thiếu sản phẩm có thể kinh doanh quanh năm, khó tiếp cận vốn và thị trường, thủ tục đầu tư kéo dài, lợi ích từ du lịch chưa được chia sẻ rõ với người dân.

Nếu không điều chỉnh, chính sách có thể ưu đãi được một số dự án lớn nhưng chưa chắc tạo ra nhiều sản phẩm mới, việc làm ổn định hay thu nhập bền vững cho địa phương và đại đa số người dân.

Đại biểu Trung cũng lưu ý ngưỡng vốn và lao động thường xuyên trong dự thảo khá cao, có nguy cơ khiến nhiều doanh nghiệp trong nước, dự án quy mô vừa, dự án cải tạo di sản và mô hình du lịch ở nông thôn, miền núi khó tiếp cận chính sách.

Trong khi đó, sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam không chỉ nằm ở những tổ hợp quy mô lớn mà còn ở di sản, cảnh quan, văn hóa các dân tộc, ẩm thực, làng nghề, du lịch nông nghiệp, sinh thái và trải nghiệm cộng đồng.

Đại biểu đề nghị thiết kế ngưỡng và cách hỗ trợ phù hợp từng loại hình, tránh bỏ lỡ những giá trị làm nên bản sắc du lịch Việt Nam.

Du lịch cộng đồng không thể chỉ trông vào ngân sách địa phương

Ưu đãi dự án du lịch 30.000 tỉ đồng: Vốn lớn có bảo đảm sản phẩm tốt? - Ảnh 5.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân - Ảnh: QUANG PHÚC

Một vấn đề khác được nhiều đại biểu quan tâm là chính sách hỗ trợ du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, sinh thái và làng nghề truyền thống.

Đại biểu Lan Phương đánh giá cao việc dự thảo đã đưa các loại hình này vào diện được hỗ trợ. Tuy nhiên, trong khi ưu đãi dành cho dự án lớn được quy định khá cụ thể, nhiều chính sách hỗ trợ du lịch cộng đồng lại phụ thuộc vào khả năng cân đối ngân sách địa phương.

Điều này có thể khiến những địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi có tiềm năng du lịch đặc sắc nhưng nguồn lực hạn chế, khó tiếp cận chính sách.

Theo đại biểu, nếu chỉ hỗ trợ hạ tầng, đào tạo kỹ năng mà thiếu kết nối thị trường, tiêu thụ sản phẩm thì các mô hình khó phát triển bền vững.

Đại biểu đề nghị mở rộng cơ chế liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú với hợp tác xã, hộ kinh doanh và cộng đồng dân cư trong cung ứng sản phẩm, dịch vụ du lịch; sử dụng lao động tại chỗ và đào tạo theo nhu cầu thị trường.

Hiệu quả hỗ trợ cần được đánh giá bằng số hộ dân tham gia, việc làm, thu nhập được tạo ra và khả năng duy trì mô hình, thay vì chỉ căn cứ vào số dự án được hỗ trợ hoặc kinh phí đã giải ngân.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) cũng đề nghị chính sách ưu đãi phải có trọng tâm, trọng điểm, hướng tới những dự án có khả năng lan tỏa đến nhiều ngành, lĩnh vực.

Theo đại biểu, cần quan tâm các mô hình có thế mạnh như du lịch sức khỏe, du lịch gắn với y tế, nghỉ dưỡng, du lịch xanh, du lịch cộng đồng, trải nghiệm, tâm linh và văn hóa.

Đồng thời, cần ưu tiên hạ tầng kết nối phục vụ du lịch, trong đó có bến bãi cho tàu du lịch quốc tế; tránh đưa vào nghị quyết những nội dung đã được bố trí trong các dự án đầu tư công, gây trùng lặp chính sách.

Phân cấp cho địa phương thí điểm các mô hình du lịch mới

Ưu đãi dự án du lịch 30.000 tỉ đồng: Vốn lớn có bảo đảm sản phẩm tốt? - Ảnh 4.

Đại biểu Trần Thị Diệu Thúy - Ảnh: QUANG PHÚC

Đại biểu Trần Thị Diệu Thúy (TP.HCM) đề nghị xem xét lại thẩm quyền phê duyệt các mô hình thử nghiệm. Theo dự thảo, UBND cấp tỉnh đề xuất để trình Thủ tướng phê duyệt. Quy trình này có thể kéo dài thời gian triển khai, ảnh hưởng cơ hội áp dụng chính sách.

Đại biểu đề xuất nghiên cứu phân cấp mạnh hơn cho địa phương, đồng thời xem xét khả năng gia hạn thời gian thử nghiệm đối với những mô hình cần thêm thời gian đánh giá hiệu quả.

Ưu đãi dự án du lịch 30.000 tỉ đồng: Vốn lớn có bảo đảm sản phẩm tốt? - Ảnh 6.Bộ Chính trị định hướng phát triển tổ hợp du lịch - mua sắm hoạt động cả ngày và đêm

Bộ Chính trị định hướng phát triển trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo chất lượng cao, các trung tâm du lịch đa dịch vụ du lịch - mua sắm - ẩm thực - giải trí đặc sắc, có sức hấp dẫn cao, hoạt động cả ngày và đêm.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
TIẾN LONG - THÀNH CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bộ chính trị phát triển du lịch ưu đãi phát triển du lịch Quốc hội du lịch cộng đồng

    Dòng sự kiện: Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất