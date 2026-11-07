Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trình Quốc hội cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh - Ảnh: QUỐC HỘI

Sáng 7-11, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã trình bày tờ trình dự án nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam.

Dự thảo gồm 14 điều, 7 nhóm chính sách và Chính phủ đề xuất nghị quyết có hiệu lực từ 1-1-2027 đến 31-12-2036.

Đề xuất thí điểm kinh tế đêm hoạt động 24/7 từ 1-1-2027

Về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư với dự án du lịch, xác định địa bàn ưu tiên gồm 3 cực tăng trưởng du lịch (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng), trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia…

Cùng với đó phân loại dự án theo điều kiện tăng dần để áp dụng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với từng loại: dự án du lịch chất lượng cao, dự án du lịch động lực, dự án du lịch động lực mang tính chiến lược.

Bộ trưởng cho biết cả 3 loại dự án du lịch không bao gồm hạng mục công trình kinh doanh dịch vụ casino, trò chơi điện tử có thưởng, cá cược, kinh doanh bất động sản.

Mức ưu đãi, hỗ trợ về thuế, hạ tầng áp dụng mức tương tự tại các pháp luật liên quan cho các đối tượng khác chưa có dự án du lịch.

Nguyên tắc ưu đãi chỉ áp dụng cho các hạng mục hoạt động du lịch. Dự án du lịch cộng đồng, nông nghiệp, sinh thái, làng nghề quy mô vừa và nhỏ được hỗ trợ hạ tầng thiết yếu, đào tạo, bảo tồn văn hóa, chuyển đổi số, xúc tiến theo quy định của HĐND cấp tỉnh.

Về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và liên kết cộng đồng trong hoạt động du lịch, sẽ thí điểm giảm tiền thuê đất đối với phần diện tích cảnh quan, cây xanh, mặt nước, không gian sử dụng chung, không khai thác kinh doanh trực tiếp của khách sạn, nghỉ dưỡng 4-5 sao trở lên...

Về hỗ trợ ưu đãi với mô hình kinh doanh du lịch mới có sự tham gia của cộng đồng dân cư, kinh doanh trên nền tảng số, tổ hợp hưu trí, du lịch giải trí, văn hóa thể thao kết hợp du lịch với chăm sóc sức khỏe, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Dự thảo đề xuất thí điểm thử nghiệm có kiểm soát với tổ hợp biểu diễn nghệ thuật, trung tâm hòa nhạc, phố lễ hội, khu giải trí tích hợp quy mô lớn, hoạt động kinh tế đêm và mô hình, hoạt động kinh doanh du lịch mới khác chưa có quy định hoặc quy định hiện hành chưa phù hợp.

Các mô hình này được hoạt động 24/7, áp dụng thủ tục hành chính rút gọn, cấp phép một lần đối với các chương trình biểu diễn nghệ thuật, sự kiện quốc tế quy mô lớn tổ chức định kỳ, hoạt động kéo dài.

Việc thử nghiệm được thực hiện trong phạm vi địa bàn, thời hạn, điều kiện cụ thể theo đề án do UBND cấp tỉnh xây dựng và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Đề án phải xác định rõ phạm vi, tiêu chí đánh giá, phương án kiểm soát rủi ro, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn cho khách du lịch, bảo vệ môi trường và quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng dân cư; quy định cơ chế tạm dừng hoặc chấm dứt thử nghiệm khi phát sinh rủi ro.

Thời hạn thử nghiệm các mô hình, hoạt động kinh doanh du lịch tối đa là 5 năm. Kết thúc thời hạn thử nghiệm, UBND cấp tỉnh báo cáo kết quả để Chính phủ tổng hợp, đề xuất Quốc hội xem xét luật hóa, điều chỉnh hoặc chấm dứt chính sách.

Dự thảo cũng đề xuất các nhóm chính sách về hỗ trợ phát triển nhân lực du lịch, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho phát triển du lịch.

Về thị thực đặc biệt tạo thuận lợi nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú đối với khách du lịch quốc tế, dự thảo mở rộng miễn thị thực song phương cho khách từ các thị trường trọng điểm, áp dụng thị thực linh hoạt theo từng thị trường, ưu tiên khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, khách quay trở lại, khách hội nghị, hội thảo.

Dự thảo thí điểm có kiểm soát với người nước ngoài làm việc từ xa. Người nước ngoài đến Việt Nam khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe dài ngày và người đi cùng được xem xét áp dụng thí điểm chính sách thị thực, cư trú thuận lợi, phù hợp với mục đích và thời gian lưu trú theo quy định của pháp luật.

Chính phủ đề xuất tạo thuận lợi về giấy phép lao động, thị thực, tạm trú cho chuyên gia, nghệ sĩ nước ngoài làm việc tại các dự án du lịch.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh - Ảnh: QUỐC HỘI

Đề nghị làm rõ tính mới, đặc thù và nội hàm của chính sách "thị thực đặc biệt"

Trình bày thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết tán thành với sự cần thiết ban hành nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn nhằm kịp thời thể chế hóa, triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Về chính sách thị thực đặc biệt, Ủy ban đề nghị không quy định cụ thể chính sách thị thực đối với nhóm "chuyên gia, lao động kỹ thuật, nghệ sĩ, diễn viên…" trong nghị quyết, giao Chính phủ cân nhắc, xác định chính sách với đối tượng này cùng với các đối tượng khác phù hợp với thực tiễn, các yêu cầu về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ tính mới, đặc thù và nội hàm của chính sách "thị thực đặc biệt".

Theo chương trình, sáng nay, Quốc hội sẽ thảo luận tổ về dự án nghị quyết này.