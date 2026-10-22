Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Có khu đô thị 'đi mỏi chân chỉ có nhà san sát, rất bức bối về không gian'

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 22-10, Quốc hội thảo luận tại tổ về 3 dự Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Rất thiếu thiết chế, không gian văn hóa

Nêu ý kiến thảo luận với dự Luật Đất đai sửa đổi, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nói việc tiếp tục hoàn thiện dự luật có ý nghĩa rất quan trọng trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần thúc đẩy phát triển đất nước thời gian tới.

Về các nội dung cụ thể, bà đề nghị bổ sung cơ chế ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển thiết chế văn hóa, thư viện, điểm sinh hoạt công cộng trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt tại các khu đô thị.

Đồng thời cần quy định rõ tỉ lệ, tiêu chí bố trí đất cho các công trình văn hóa tại khu đô thị, khu dân cư mới.

Theo Bộ trưởng, chủ trương dành quỹ đất cho văn hóa đã được đề cập trong nhiều văn bản, nhưng việc triển khai trên thực tế chưa thực sự nghiêm túc, đúng quy định.

Hiện nay, nhiều nơi còn thiếu thiết chế, không gian văn hóa, không gian để bảo đảm sinh hoạt và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Bà dẫn chứng các khu đô thị khi đánh giá tác động thì có dành quỹ đất cho cây xanh, văn hóa, nhưng "mọc lên rồi, đi mỏi chân không thấy, chỉ có nhà san sát, rất bức bối về không gian".

Ưu tiên sử dụng quỹ đất, trụ sở dôi dư cho phát triển thiết chế văn hóa, không gian sinh hoạt công cộng

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho rằng một trong những giải pháp quan trọng để phát triển điện ảnh là phải có rạp chiếu phim. Không có rạp chiếu phim thì người dân sẽ xem phim ở đâu, như vậy không thể phát triển được điện ảnh và "chẳng nhẽ suốt ngày xem tivi".

Bộ trưởng nêu rõ hiện nay hệ thống rạp còn rất thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu của người dân.

"Chỉ một số khu dân cư mới có rạp chiếu phim còn hầu như rất thiếu", Bộ trưởng nêu và dẫn chứng một số địa phương như TP.HCM sau sắp xếp, các doanh nghiệp có tận dụng, chuyển đổi trụ sở dôi dư thành rạp chiếu phim, đồng thời thu hút rất đông người dân đến xem, tham gia các hoạt động giải trí.

Từ đó, Bộ trưởng đề nghị ưu tiên sử dụng quỹ đất, trụ sở, cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đất thu hồi từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước để phát triển thiết chế văn hóa, thư viện, không gian sinh hoạt cộng đồng.

Bộ trưởng cho biết thêm theo khảo sát của bộ, chỉ hơn 50% thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đáp ứng các tiêu chí, số còn lại chưa đáp ứng yêu cầu.

Sau khi sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập, nhiều trụ sở, cơ sở dôi dư không còn phù hợp với việc bố trí địa điểm như trước. Do đó cần nghiên cứu phương án sửa chữa, nâng cấp, tận dụng các cơ sở này để bổ sung vào hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, đáp ứng yêu cầu thực tế.

Theo Bộ trưởng, hiện nay đang đề xuất báo cáo Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù phát triển du lịch, có nhiều nội dung liên quan đến đất đai.

Trong đó như khu du lịch, điểm du lịch, kể cả khu du lịch quốc gia hay điểm du lịch chỉ có phần trong một khuôn viên nhất định khai thác kinh doanh được, còn lại là cảnh quan, không gian mở, vì thế việc thuế đất đồng nhất tất cả một mức sẽ không khuyến khích phát triển được.

Bộ trưởng cho rằng cần cơ chế ưu đãi cụ thể về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ phòng, chống bạo lực gia đình...