Thủ tướng Lê Minh Hưng: Chi phí thuốc, thiết bị y tế bị đẩy lên mức phi lý

Thủ tướng Lê Minh Hưng - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 21-10, nêu ý kiến thảo luận tại tổ về sửa Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ mục tiêu chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và Chính phủ lần này là phải sửa đổi bằng được những quy định đang tồn tại bất cập.

Có những nội dung cần thêm thời gian nghiên cứu, ví dụ như việc xây dựng một đạo luật riêng về trang thiết bị y tế, sau này có thể tiếp tục nghiên cứu để trình Quốc hội xem xét, ban hành.

Nhưng trước mắt, những vấn đề cấp bách phải được sửa đổi ngay. Mục tiêu cuối cùng là làm sao để người bệnh và các bệnh viện được tiếp cận với thuốc, trang thiết bị y tế ở mức giá hợp lý, phù hợp với khả năng chi trả.

Công ty Việt Mỹ và chiêu mua bán lòng vòng

Thủ tướng nêu rõ qua thanh tra, kiểm tra, điều tra của các cơ quan chức năng của Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ thấy nhiều lỗ hổng trong quy định pháp luật, các văn bản hướng dẫn, thông tư của Bộ Y tế cũng như quá trình tổ chức thực hiện, đẩy khâu trung gian, chi phí lên rất cao.

"Đặc biệt có những nhóm thiết bị và thuốc có chi phí đặc biệt cao vì qua quá nhiều khâu trung gian", Thủ tướng nói.

Thủ tướng dẫn chứng qua điều tra vụ án Việt Mỹ cho thấy đã lập nhiều doanh nghiệp ở nước ngoài, thực hiện mua bán lòng vòng, khi về đến doanh nghiệp nhập khẩu của Việt Nam giá đã bị đẩy lên rất nhiều, trốn cả thuế.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc đẩy giá đó làm gia tăng chi phí khám, chữa bệnh, sử dụng trang thiết bị y tế bị đội giá.

Từ đó, gây thiệt hại rất lớn tới túi tiền của người bệnh, khả năng người bệnh tiếp cận với thuốc, dịch vụ y tế và ngân sách Nhà nước cũng như quỹ bảo hiểm y tế phải thanh toán chi phí khám chữa bệnh cao quá mức cần thiết, không hợp lý, rất phi lý.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh thuốc và trang thiết bị y tế là để phục vụ khám chữa bệnh, mà nước ta còn đang khó khăn, người bệnh rất khó khăn.

Ông đồng ý là các doanh nghiệp phải có lợi nhuận, nhưng chỉ ở mức hợp lý thôi.

"Nhà nước và người bệnh phải được sử dụng trang thiết bị, thuốc ở mức giá phù hợp với khả năng chi trả. Hiện nay chi phí từ tiền túi của người bệnh bỏ ra còn rất cao", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho biết Chính phủ rất quyết tâm phối hợp với các cơ quan sửa Luật Dược và Luật Khám bệnh, chữa bệnh, những điều khoản liên quan đến trang thiết bị y tế bắt buộc phải công khai, minh bạch.

Thủ tướng nói đã đặt vấn đề tại sao các bệnh viện tư nhân đều có thể mua được thuốc và thiết bị y tế ở mức giá rất phù hợp, mà các bệnh viện công của Nhà nước lại không mua được? Đấy là vấn đề rất lớn mà chúng ta phải suy nghĩ một cách có trách nhiệm.

Ông nhấn mạnh cần phải nghiên cứu các cơ chế, ví dụ loại nào thì mua sắm, đấu thầu tập trung; loại nào cho phép trong một khuôn khổ nhất định để các bệnh viện trực tiếp đàm phán và mua trang thiết bị, thuốc chữa bệnh.

Nhà nước phải quản lý chặt chẽ về giá thuốc và trang thiết bị, nhưng cũng không thể để hoàn toàn cho cơ chế thị trường tự điều chỉnh.

"Tất nhiên doanh nghiệp kinh doanh phải có lợi nhuận, nhưng đây là lĩnh vực rất đặc thù nên Nhà nước phải kiểm soát được", Thủ tướng khẳng định và nêu rõ phải có quyết tâm chính trị cao để cắt giảm các khâu trung gian.

Việc này theo Thủ tướng giống như chúng ta đang và sẽ làm đối với xăng dầu, điện, với thuốc và trang thiết bị y tế cũng phải làm như vậy.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan - Ảnh: Q.PHÚC

Đề nghị nghiên cứu xây dựng luật riêng về trang thiết bị y tế

Trước đó, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (TP.HCM) nêu thực tế quản lý trang thiết bị y tế đang bộc lộ nhiều vướng mắc.

Dù đã có quy định phân loại thiết bị theo mức độ rủi ro, quản lý vòng đời thiết bị và các yêu cầu liên quan, quá trình hoàn tất thủ tục mua sắm máy móc cho bệnh viện công lập vẫn có thể kéo dài. Khi dự án được thông qua, thiết bị có khi đã lạc hậu.

Bà đề nghị nghiên cứu xây dựng luật riêng về trang thiết bị y tế, đồng thời tham khảo kinh nghiệm quản lý tại các bệnh viện ở những quốc gia lân cận.

Theo bà không thể mỗi khi phát sinh vướng mắc lại sửa đổi, bổ sung một số điều khoản để xử lý tình huống, trong khi những bất cập cốt lõi vẫn còn nguyên.

Đại biểu Dương Minh Tuấn (TP.HCM) đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định có tính ràng buộc, yêu cầu đánh giá toàn diện chi phí mua sắm, vận hành và sử dụng thiết bị trong suốt vòng đời, thay vì chỉ xem xét giá mua ban đầu.

Đối với trách nhiệm của đơn vị cung cấp thiết bị, ông cũng đề nghị bổ sung yêu cầu tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, bên cạnh trách nhiệm được quy định trong luật chuyên ngành...

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết những nội dung mới trong sửa Luật Dược về quản lý giá thuốc và trang thiết bị y tế theo chỉ đạo của Chính phủ nhằm giải quyết vấn đề thực tiễn. Cơ quan soạn thảo đã tham vấn kỹ ý kiến của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an đảm bảo chặt chẽ.