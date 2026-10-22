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Sở Xây dựng TP.HCM: Đầu năm 2030, tất cả cán bộ, công chức chuyển sang xe năng lượng xanh

tác giả
LÊ PHAN
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Sáng 22-10, Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức phát động hưởng ứng phát triển giao thông bền vững, tiến tới hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 theo đúng định hướng của Chính phủ.

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Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Bùi Hòa An xem giới thiệu các sản phẩm xe máy điện mới - Ảnh: LÊ PHAN

Tại buổi lễ, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Bùi Hòa An chia sẻ việc phát triển giao thông bền vững là hành động thiết thực nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược về phát triển đô thị bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu và xây dựng TP.HCM thành đô thị xanh, thông minh.

Thành phố hiện có 12,8 triệu phương tiện giao thông, trong đó xe máy chiếm đến 90%. Việc phát thải từ phương tiện giao thông đang đặt ra những thách thức lớn về ô nhiễm không khí, khí nhà kính.

Việc chuyển đổi sang sử dụng xe năng lượng sạch mang lại lợi ích kép vô cùng to lớn, không chỉ giảm phát thải tại chỗ, hạn chế tiếng ồn mà còn tiết kiệm đáng kể chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng. Do đó, chuyển đổi xanh là xu thế tất yếu của toàn cầu và TP.HCM không nằm ngoài quỹ đạo đó.

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Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Bùi Hòa An xem quy trình kiểm tra khí thải xe máy - Ảnh: LÊ PHAN

"Hiện TP.HCM đang quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng xanh, kiểm soát phát thải phương tiện giao thông theo các định hướng quy hoạch và mục tiêu bảo vệ môi trường, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 theo đúng định hướng của Chính phủ.

Để chính sách chuyển đổi thành công và không gây sốc về mặt kinh tế, thành phố luôn quán triệt nguyên tắc: hạ tầng đi trước, chính sách nối bước và dân sinh làm gốc.

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Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Bùi Hòa An và đại diện Honda Việt Nam phát động hưởng ứng phát triển giao thông bền vững - Ảnh: LÊ PHAN

Trong lộ trình này, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức toàn thành phố phải là lực lượng đi đầu. Theo chủ trương chung, đến ngày 1-1-2030, toàn bộ ô tô, xe mô tô, xe gắn máy của cơ quan nhà nước và của cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn thành phố (trừ các phương tiện đặc thù) sẽ chuyển đổi sang năng lượng xanh", ông An khẳng định.

Cũng theo Phó giám đốc Bùi Hòa An, thành phố hiểu rằng không thể áp đặt yêu cầu đối với người dân, cán bộ mà không đi kèm các chính sách hỗ trợ thiết thực về hạ tầng bãi đỗ xe, trạm sạc và các chương trình đồng hành từ phía các doanh nghiệp sản xuất.

Bên cạnh vai trò định hướng và dẫn dắt của các cơ quan quản lý nhà nước, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Chỉ khi Nhà nước, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay hành động thì quá trình chuyển đổi giao thông xanh mới có thể diễn ra hiệu quả, bền vững và tạo ra sự đồng thuận xã hội rộng rãi.

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Cận cảnh quy trình kiểm tra khí thải xe máy - Ảnh: LÊ PHAN

Trong khi đó, đại diện Honda Việt Nam chia sẻ trong quá trình chuyển đổi hướng tới bền vững đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Với kinh nghiệm, công nghệ và nguồn lực hiện sẵn có, Honda Việt Nam cam kết đồng hành cùng các bên liên quan để nghiên cứu những giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và nhu cầu di chuyển hằng ngày của người dân.

- Ảnh 5.Khu vực nào ở TP.HCM dự kiến là vùng phát thải thấp, hạn chế xe xăng dầu từ giữa năm 2027

Từ giữa năm 2027, một số khu vực tại TP.HCM được chọn làm vùng phát thải thấp, khu vực này sẽ hạn chế xe sử dụng xăng, dầu.

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LÊ PHAN
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    Chủ đề: TP Hồ Chí Minh kiểm tra khí thải kiểm soát khí thải Sở Xây dựng TP. HCM Honda Việt Nam

    Dòng sự kiện: Xe điện

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