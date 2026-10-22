Sở Xây dựng TP.HCM: Đầu năm 2030, tất cả cán bộ, công chức chuyển sang xe năng lượng xanh

Tại buổi lễ, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Bùi Hòa An chia sẻ việc phát triển giao thông bền vững là hành động thiết thực nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược về phát triển đô thị bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu và xây dựng TP.HCM thành đô thị xanh, thông minh.
Thành phố hiện có 12,8 triệu phương tiện giao thông, trong đó xe máy chiếm đến 90%.
Việc chuyển đổi sang sử dụng xe năng lượng sạch mang lại lợi ích kép vô cùng to lớn, không chỉ giảm phát thải tại chỗ, hạn chế tiếng ồn mà còn tiết kiệm đáng kể chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng.
"Hiện TP.HCM đang quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng xanh, kiểm soát phát thải phương tiện giao thông theo các định hướng quy hoạch và mục tiêu bảo vệ môi trường, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 theo đúng định hướng của Chính phủ.
Để chính sách chuyển đổi thành công và không gây sốc về mặt kinh tế, thành phố luôn quán triệt nguyên tắc: hạ tầng đi trước, chính sách nối bước và dân sinh làm gốc.
Trong lộ trình này, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức toàn thành phố phải là lực lượng đi đầu.
Cũng theo Phó giám đốc Bùi Hòa An, thành phố hiểu rằng không thể áp đặt yêu cầu đối với người dân, cán bộ mà không đi kèm các chính sách hỗ trợ thiết thực về hạ tầng bãi đỗ xe, trạm sạc và các chương trình đồng hành từ phía các doanh nghiệp sản xuất.
Bên cạnh vai trò định hướng và dẫn dắt của các cơ quan quản lý nhà nước, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng.
Trong khi đó, đại diện Honda Việt Nam chia sẻ trong quá trình chuyển đổi hướng tới bền vững đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và toàn xã hội.
Với kinh nghiệm, công nghệ và nguồn lực hiện sẵn có, Honda Việt Nam cam kết đồng hành cùng các bên liên quan để nghiên cứu những giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và nhu cầu di chuyển hằng ngày của người dân.
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