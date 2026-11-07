Quốc hội xác định năm 2027 tăng tốc, bứt phá, giao 30 tỉnh thành tăng trưởng hai con số

Toàn cảnh phiên họp sáng 7-11 - Ảnh: QUỐC HỘI

Sáng 7-11, với 467/469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước từ 10% trở lên. Hà Nội, TP.HCM và hàng loạt địa phương được giao mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Năm 2027 được Quốc hội xác định là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong đó, mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, đi cùng yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.

Đáng chú ý, Quốc hội không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng chung cho cả nước mà còn lượng hóa các chỉ tiêu phát triển đến từng ngành, lĩnh vực và địa phương. Hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống nhân dân được xác định là thước đo của tăng trưởng.

GDP bình quân đầu người 6.100 USD, năng suất lao động tăng 8,6%

Theo nghị quyết vừa được thông qua, Quốc hội yêu cầu phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2027 từ 10% trở lên. Đây là mục tiêu tăng trưởng cao, đòi hỏi phải cụ thể hóa thành các kịch bản, chỉ tiêu, nhiệm vụ và sản phẩm đối với từng ngành, lĩnh vực, địa phương; thường xuyên cập nhật để có giải pháp phù hợp, kịp thời.

Đi cùng mục tiêu này, Quốc hội đặt chỉ tiêu GDP bình quân đầu người đạt khoảng 6.100 USD; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4,5%.

Tốc độ tăng trưởng công nghiệp - xây dựng được đặt mục tiêu 12,2%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,3%; khu vực dịch vụ tăng khoảng 9,8%, nông, lâm nghiệp và thủy sản phấn đấu đạt 3,8%.

Một loạt chỉ tiêu khác cũng được xác định ở mức cao. Tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) dự kiến đạt 11,5-12,5%; tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 14%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 15%, nhập khẩu tăng 12%.

Đặc biệt, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội so với GDP được đặt mục tiêu 36-38%; tốc độ tăng năng suất lao động đạt 8,6%; tổng tích lũy tài sản so với GDP đạt 33,2%.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình - Ảnh: QUỐC HỘI

Quốc hội cũng đặt mục tiêu phát triển thị trường và mở rộng quy mô nền kinh tế với 1,18 triệu doanh nghiệp hoạt động; tăng trưởng doanh số thương mại điện tử đạt 15-17%. Tỉ trọng kinh tế số trong GDP dự kiến khoảng 23,5%, tỉ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo trong tổng số doanh nghiệp đạt 37%.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, nghị quyết yêu cầu phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác; tạo đột phá trong huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Trong đó, tập trung phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên; phát triển thị trường vốn trung và dài hạn; thu hút các quỹ đầu tư quốc tế, dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài dài hạn, ổn định.

Quốc hội cũng yêu cầu điều hành lãi suất, tỉ giá phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế; giảm lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Đáng chú ý, nghị quyết nhấn mạnh việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công gắn với hiệu quả dự án, công trình; phân bổ vốn theo kết quả đầu ra và kiên quyết điều chuyển vốn từ nơi giải ngân thấp sang nơi giải ngân tốt.

Hà Nội tăng trưởng 11,1%, TP.HCM 10,4%, Hải Phòng 13%

Đồ họa: AI

Một điểm đáng chú ý của nghị quyết là mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2027 được giao cụ thể cho từng tỉnh, thành phố. Trong đó, có đến 30/34 địa phương được đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, cao nhất Hải Phòng 13%, tiếp đó là Quảng Ninh 12%, Hà Nội 11,1%...

Việc lượng hóa mục tiêu tăng trưởng đến từng địa phương cho thấy yêu cầu chuyển mạnh từ chủ trương sang thực thi, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả. Các mục tiêu tăng trưởng không chỉ dừng ở con số chung mà phải được cụ thể hóa thành nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành.

Cùng với đó, Quốc hội yêu cầu tiếp tục hoàn thiện và vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về phân cấp, phân quyền, nhất là đối với cấp xã, bảo đảm thẩm quyền đi đôi với nguồn lực và trách nhiệm.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh phải xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; xây dựng và triển khai hiệu quả cơ chế bảo vệ cán bộ, công chức dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tập trung đầu tư, bảo đảm tiến độ các công trình kết cấu hạ tầng chiến lược, đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh các dự án đường sắt quan trọng quốc gia, nhất là tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến kết nối quốc tế và đường sắt đô thị. Nghị quyết cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các cảng hàng không quốc tế Long Thành và Gia Bình; bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng đủ điện, xăng dầu trong mọi tình huống. Đặc biệt, năm 2027, Việt Nam sẽ tổ chức APEC 2027. Quốc hội yêu cầu triển khai hiệu quả các nghị quyết về đối ngoại, hội nhập quốc tế, kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc.

Việt Nam hướng tới tăng trưởng hai con số trong năm 2027 Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2027, đồng thời giữ ổn định kinh tế vĩ mô và phối hợp chính sách tài khóa, tiền tệ.



