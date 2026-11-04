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Bộ Tài chính: Cần kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Về phương hướng những tháng cuối năm, theo Bộ Tài chính, các bộ, địa phương cần kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%.

Bộ Tài chính: Kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với kiểm soát lạm phát - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 - Ảnh: NHẬT BẮC

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ vào sáng 4-11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng tiếp tục xu hướng tích cực, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm.

IMF nâng dự báo tăng trưởng năm 2026 của Việt Nam từ 7,1% lên 8,4%, tổ chức xếp hạng tín nhiệm R&I lần đầu đưa Việt Nam vào nhóm xếp hạng đầu tư.

Xử lý quyết liệt các vấn đề về lạm phát, nhập siêu

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. 


Trong nước, Chính phủ, Thủ tướng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý quyết liệt các vấn đề về lạm phát, nhập siêu, lãi suất, đầu tư công, doanh nghiệp, giao kịch bản tăng trưởng quý 4 cho từng bộ, ngành, địa phương.

Đáng chú ý, cơ quan điều hành đã giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0%, giảm 2% giá bán lẻ điện từ ngày 1-11.

Thu hút FDI tiếp tục là điểm sáng khi vốn đăng ký tăng 74%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 1.010 tỉ USD, lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỉ USD, tăng 32,3%.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được giữ vững. Tuy vậy, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn, chưa có đột phá đáp ứng yêu cầu tăng trưởng quý 4.

Xuất khẩu một số nhóm hàng chủ lực đã cải thiện nhưng vẫn giảm hoặc tăng thấp. Hoạt động của doanh nghiệp có dấu hiệu cải thiện nhưng vẫn đối mặt với không ít khó khăn.

Điều chỉnh linh hoạt chính sách thuế, phí đối với xăng dầu

Về phương hướng những tháng cuối năm, theo Bộ Tài chính, các bộ, địa phương cần kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%.

Các địa phương chưa đạt kịch bản tăng trưởng phải quyết liệt hơn. Các cực tăng trưởng lớn như TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Bắc Ninh... cần đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng chung.

Bộ Tài chính: Kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với kiểm soát lạm phát - Ảnh 2.

Các cực tăng trưởng lớn như TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Bắc Ninh... cần đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng chung - Ảnh: HỒNG QUANG

Về chính sách tài khóa, Bộ Tài chính cập nhật kịch bản lạm phát, phối hợp với Bộ Công Thương điều chỉnh linh hoạt chính sách thuế, phí đối với xăng dầu, nhiên liệu bay. Cùng đó là đánh giá thực chất kết quả chấm điểm giải ngân.

Các bộ, địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch. Kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án giải ngân tốt, hoàn thành giải ngân vốn kéo dài trước ngày 31-12.

Về chính sách tiền tệ, bảo đảm thanh khoản, ổn định mặt bằng lãi suất, có giải pháp hiệu quả để giảm lãi suất cho vay.

Bộ Công Thương bảo đảm nguồn cung xăng dầu, phối hợp với Bộ Tài chính sử dụng linh hoạt, hiệu quả quỹ bình ổn giá xăng dầu, bảo đảm cung ứng đủ điện và các điều kiện thực hiện giảm giá điện.

Các bộ, địa phương tăng cường quản lý, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, lợi dụng biến động giá xăng dầu để tăng giá hoặc không giảm giá khi giá xăng dầu giảm.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các địa phương phấn đấu đạt mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế. Cùng đó, cần tận dụng tối đa chính sách miễn thị thực đối với du khách Trung Quốc, có giải pháp kích cầu riêng đối với thị trường Hàn Quốc.

Bộ Tài chính cũng kiến nghị Bộ Xây dựng và các địa phương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là cần chủ động phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2026-2027.

Bộ Tài chính: Kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với kiểm soát lạm phát - Ảnh 3.TP.HCM quyết tăng trưởng 10,4% vào 2027, những đột phá nào cần ưu tiên?

Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10,4% trở lên trong năm 2027, TP.HCM phải đồng thời khơi thông nguồn lực, kích cầu tiêu dùng, nâng chất lượng dịch vụ và biến những cơ chế đặc thù thành kết quả phát triển cụ thể.

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HỒNG QUANG
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    Chủ đề: Kinh tế vĩ mô kinh tế tăng trưởng Bộ Tài Chính kiểm soát lạm phát

    Dòng sự kiện: Tăng trưởng hai con số

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