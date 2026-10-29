TP.HCM quyết tăng trưởng 10,4% vào 2027, những đột phá nào cần ưu tiên?

PGS.TS Trần Hoàng Ngân - Ảnh: QUANG PHÚC

Bình luận về mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10,4% trở lên của TP.HCM trong năm 2027, PGS.TS, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân cho rằng mục tiêu tăng trưởng hai con số là một thách thức lớn, nhưng thành phố có cơ sở để nỗ lực thực hiện. Trong quý 3-2026, TP.HCM đạt mức tăng trưởng 10%.

"Theo ước tính của tôi, tăng trưởng cả năm có thể đạt khoảng 9,5-10%, một kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh còn nhiều khó khăn", ông Ngân chia sẻ.

Gỡ điểm nghẽn về vốn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân

* Ông đánh giá có cơ sở, nhưng lãnh đạo TP.HCM khi nói đến mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 của TP.HCM cũng nhìn nhận áp lực, thách thức rất lớn?

- Có cơ sở không đồng nghĩa đương nhiên, dễ dàng đạt được. Bởi vậy, mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10,4% trở lên trong năm 2027 buộc TP.HCM cần tăng tốc, nhưng phải dựa trên những động lực thực chất, tháo gỡ điểm nghẽn về vốn và tạo điều kiện để doanh nghiệp, người dân cùng tham gia vào quá trình phát triển.

Điều quan trọng phải giữ được tinh thần quyết tâm, hành động quyết liệt, đồng thời không được đánh đổi tính bền vững để chạy theo chỉ tiêu như ý kiến không tăng trưởng bằng mọi giá của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.

Quản trị phát triển không chỉ nhìn vào kết quả của một năm mà phải có trách nhiệm với nguồn lực và dư địa tăng trưởng của những năm tiếp theo.

Hạ tầng giao thông là 1 trong 3 đột phá chiến lược TP.HCM cần ưu tiên phát triển - Ảnh: CHÂU TUẤN

* Vậy đâu là những đột phá cần ưu tiên để TP.HCM có thể đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10,4% trong năm 2027?

- Theo tôi, trước hết phải kiên trì ba đột phá chiến lược: thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Với thể chế, TP cần tận dụng tối đa những cơ chế mới được trao, trong đó có Luật Phát triển đô thị, để khơi thông nguồn lực và kiến tạo phát triển. Thể chế không chỉ là công cụ quản lý mà phải trở thành động lực giúp thành phố tháo gỡ điểm nghẽn, mở ra không gian phát triển mới.

Về hạ tầng, cần tập trung vào những lĩnh vực có tính lan tỏa cao như giao thông, năng lượng, hạ tầng số, chống ngập, xử lý rác thải, y tế và giáo dục. Hạ tầng không chỉ phục vụ nhu cầu trước mắt mà còn quyết định năng lực cạnh tranh của TP trong dài hạn.

Đột phá thứ ba là nguồn nhân lực, nhất là thu hút nhân tài. Muốn phát triển trung tâm tài chính quốc tế, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế số hay các trung tâm đổi mới sáng tạo, thành phố phải có đội ngũ nhân lực đủ trình độ và cơ chế để người tài phát huy năng lực.

Cùng với đó, thành phố phải tiếp tục phát huy ba động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu, đồng thời tạo ra các động lực mới từ trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, logistics, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, du lịch và công nghiệp văn hóa.

TP.HCM sẽ tăng cường kết nối du lịch, giải trí với tiêu dùng bằng cách tổ chức nhiều chương trình biểu diễn cũng như tổ chức các chương trình âm nhạc quốc tế - Ảnh: DUYÊN PHAN



Khơi thông vốn, kích cầu tiêu dùng và giải phóng nguồn lực đang đình trệ

* Ông từng nhấn mạnh bài toán vốn là một trong những điểm nghẽn lớn nhất. TP.HCM cần giải quyết vấn đề này như thế nào?

- Đây là vấn đề then chốt. Bài toán không chỉ là huy động thêm vốn mà còn là làm sao để dòng vốn đến được những nơi cần thiết, với chi phí hợp lý.

Lãi suất cho vay ở mức 9-10% trong khi lạm phát khoảng 4,5% đang tạo áp lực đáng kể lên doanh nghiệp. Một nguyên nhân là sự chênh lệch kỳ hạn giữa nguồn vốn huy động ngắn hạn và nhu cầu vay trung, dài hạn. Những dự án hạ tầng, nhà ở, khu công nghiệp cần nguồn vốn nhiều năm, nhưng hệ thống ngân hàng phải bảo đảm an toàn thanh khoản.

Tôi cho rằng cần nghiên cứu cơ chế cung ứng nguồn vốn dài hạn cho các ngân hàng thương mại nhà nước để tài trợ những dự án hạ tầng thiết yếu; đồng thời xem xét tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng như Vietcombank, Agribank, Vietinbank, BIDV nhằm mở rộng dư địa huy động và cho vay, nhất là với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Muốn đạt mục tiêu tăng trưởng 10,4% trở lên trong năm 2027, TP.HCM phải giải quyết đồng thời bài toán vốn, sức cầu, hạ tầng, nhân lực và năng lực thực thi. Tư duy mới, cách làm mới sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới. PGS.TS TRẦN HOÀNG NGÂN

Về phía TP.HCM, cần khai thác hiệu quả Trung tâm Tài chính quốc tế, thị trường chứng khoán và các kênh huy động vốn dài hạn, giảm sự phụ thuộc quá lớn vào tín dụng ngân hàng.

Một điểm nữa là phải tháo gỡ các dự án tồn đọng. Những dự án đủ điều kiện cần được đưa vào triển khai nhanh; dự án vướng cơ chế phải xác định đúng điểm nghẽn để xử lý; còn dự án mà chủ đầu tư không đủ năng lực cần có phương án phù hợp. Không thể để đất đai, vốn và cơ hội phát triển tiếp tục bị đóng băng chỉ vì không phân loại, xử lý dứt điểm.

* Bên cạnh đầu tư, ông cho rằng cần đặc biệt chú trọng kích cầu tiêu dùng. Vì sao?

- Bởi tiêu dùng của TP vẫn chưa phát huy hết tiềm năng. Điều đó cho thấy sức cầu còn yếu. Khi lãi suất cao, người dân thận trọng chi tiêu, doanh nghiệp dè dặt đầu tư, nền kinh tế khó tạo được vòng quay tăng trưởng mạnh mẽ.

TP cần triển khai các chương trình kích cầu có trọng tâm, kết hợp thương mại điện tử, thương mại số, ví điện tử và những hình thức tín dụng phù hợp. Cần tạo điều kiện để người dân có khả năng chi tiêu, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đưa hàng hóa, dịch vụ đến đúng nhu cầu thị trường.

Du lịch cũng là một dư địa lớn. Không chỉ thu hút khách đến, TP.HCM cần tìm cách giữ chân khách lâu hơn, tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu. Các sự kiện văn hóa, giải trí cần được kết nối với chương trình ưu đãi mua sắm, lưu trú, ăn uống và du lịch để tạo hiệu ứng lan tỏa đến các ngành dịch vụ.

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu TP.HCM đặt ra năm 2027 - Đồ họa: TIẾN LONG

TP.HCM có lợi thế vì nhiều cơ chế đã được nghiên cứu, chuẩn bị từ những năm trước. Đặc biệt, hiện có Luật Phát triển đô thị, TP cần chủ động cụ thể hóa bằng các nghị quyết, quyết định và chương trình thực thi, không để chính sách nằm trên giấy.

Đặc biệt, phải có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, đồng thời gắn trách nhiệm với kết quả công việc. Đầu tư công cần đóng vai trò dẫn dắt, nhưng phải được thực hiện hiệu quả, đúng trọng tâm và tạo sức lan tỏa để huy động thêm nguồn lực xã hội.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang: Không tăng trưởng bằng mọi giá, phải kích hoạt nhiều động lực Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhìn nhận mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 là áp lực lớn, bởi kinh tế thành phố chiếm khoảng 23,4% GDP cả nước. Tuy nhiên, TP không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá mà phải bảo đảm tính bền vững, chuẩn bị nguồn lực cho những năm tiếp theo. TP sẽ kích cầu tiêu dùng qua thương mại số, ví điện tử, khuyến khích doanh nghiệp thưởng Tết sớm, kết hợp du lịch với mua sắm, đẩy nhanh đầu tư công và các dự án BT. Việc khai thác, đấu giá đất cũng được cân nhắc theo điều kiện thị trường.